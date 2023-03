GP Australië 2023: tijden en wat je moet weten

De GP Australië 2023 is de happening van dit weekende. Lees hier alles wat je moet weten over de race.

Ja ja ja, het is alweer tijd voor de GP van Australië 2023. In je studententijd was dit de race waarbij je je afvroeg: gaan we de nacht doorhalen om de race te zien of slapen we er weer doorheen?

Het is de derde race van de kalender, waarbij we een iets beter beeld hopen te krijgen over hoe de verhoudingen liggen tussen de teams. Nu is Albert Park in Melbourne geen standaardbaan, dus zeker niet representatief voor de rest van het seizoen. Dat blijkt wel uit het feit dat de winnaar van de GP van Australië zelden wereldkampioen wordt van dat seizoen.

Agenda GP van Australië 2023

Ook dit weekend is het weer vroeg opstaan, met name voor de trainingen. Bij de race kun je nu beter een kopje koffie drinken in plaats van een pilsje met een jonge klare (alleen voor standaarddrinkers)

Vrijdag 31 maart

03:30 – 04:30 | Vrije training 1

07:00 – 08:00 | Vrije training 2

Zaterdag 1 april

03:30 – 04:30 | Vrije training 3

07:00 – 08:00 | Kwalificatie

Zondag 2 april

07:00 – 09:00 | Race

GP Australië

Vroeger was de Grote prijs van Australië de openingsrace van het seizoen. Tegenwoordig is Bahrein dat geworden. Het is ‘die ene race die moeilijk vroeg begint’. De afgelopen jaren zijn we er weinig geweest in verband met corona. In 2020 was het de openingsrace voor het seizoen, maar brak de pandemie uit. In 2021 was Australië nog niet klaar met lockdowns en maatregelen. Vorig jaar konden de heren coureurs hier wel hun kunsten vertonen.

Dit jaar rijden we zoals voorgaande edities op Albert Park, maar dat is zeker niet altijd het geval geweest. Vroeger werd de GP gereden op allerlei circuits, waaronder het circuit der circuits: Mount Panorama in Bathurst! Pas in 1985 telde de race mee voor het Formule 1-kampioenschap. De locatie was het circuit van Adelaide. In 1995 werd de race voor het laatst op Adelaide gereden Damon Hill won deze laatste race van het seizoen. Grappig: in 1996 was de GP van Australië de eerste race van het seizoen. Wederom won Williams deze race.

Het circuit: Albert Park

Albert Park is een semi-permanent stratencircuit, net zoals Montreal (Canada). Het is een 5,278 km lang circuit met 14 bochten. Speciaal voor dit jaar zijn er 4 DRS-punten. Gecombineerd met de rechte stukken is het niet ondenkbaar dat er snelheden van 340 km/u gehaald gaan worden.

Het is sowieso een circuit waarbij veel motorvermogen goed van pas komt en aerodynamica niet zo heel erg belangrijk is. Het is niet ondenkbaar dat de Mercedessen iets beter voor de dag komen en dat de Ferrari’s die het lastig krijgen. Voor de coureurs is de baan niet extreem veeleisend.

GP van Australië 2022

Vorig jaar was er na een hiaat van 2 jaar een race in Melbourne. Daardoor hebben we een redelijk goed beeld hoe de auto’s presteren.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Australië 2022?

Er was nog geen vuiltje aan de lucht voor Charles Leclerc op dat moment. Hij pakte zijn tweede pole op rij, met een tijd van 1:17.868. Daarachter stonden de Red Bulls van Verstappen en Pérez. Norris was de verrassende vierde. De nummer 5 (Hamilton) was al meer dan een seconde langzamer. Om eventjes aan te geven hoe close het relatief gezien is dit jaar.

Wie reed de snelste raceronde van de GP van Australië 2022?

Charles Leclerc! Met een tijd van 1:20.260 behaalde hij het punt voor de snelste raceronde.

Hoe zag het podium eruit van de GP van Australië 2022?

Verstappen viel uit, Sainz reed matig en Leclerc was ontketend. Uiteindelijk won Charles Leclerc voor Sergio Pérez en George Russell.

GP van Australië 2023

Uiteraard hebben we ook voldoende informatie en context om een beeld te vormen voor de komende Grand Prix:

Hoe zit het met de stand bij de aanvang van de GP van Australië 2023?

Nou, dames en heren. Het is HEEL erg spannend. Zeker als je de Britse pers kunt geloven. Pérez lijkt Verstappen heel dicht op de hielen te zitten. Op dit moment staat Verstappen één puntje voor op zijn teammaat. Het verschil met de Scuderia Ferrari en het team van Mercedes is al behoorlijk.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Australië 2023?

Hetzelfde als vorige race: C2 (hard, wit), C3 (medium, geel), C4 (soft, rood). Albert Park heeft in 2022 een nieuwe asfaltlaag gekregen en is in verhouding met de andere banen behoorlijk glad. Het kan dus eventjes duren voordat de heren grip gevonden hebben, maar de slijtage valt dus heel erg mee.

Informatie over de bandjes!

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Australië 2023?

Het wordt telkens beter. Het kan op vrijdag behoorlijk regenen. Met name aan het einde van de middag. De kans dat de coureurs daar wat van mee krijgen is klein. Echter, de dag erna merken ze wel dat het rubber dat ze neer hebben gelegd Weerd weggespoeld is.

Als het vrijdag regent, zullen de teams tijdens de derde vrije training zorgen voor zoveel mogelijk rondjes, waarschijnlijk. Op zaterdag is het vrij mild (15 graden). Op zondag is er nauwelijks wind, lekker veel zon en het wordt 18 graden.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Australië 2023?

In principe is het kat in het bakje voor Verstappen. Hij heeft de snelste auto en hij is weer (bijna helemaal) hersteld van een griepvirus. De Red Bull is op het rechte stuk bloedsnel en daar hebben ze er veel van op Albert Park. In het verleden is Australië nooit een succesvolle GP geweest voor Red Bull, maar in het verleden had men vooral een auto die sterk was in de bochten en minder op het rechte stuk.

De enige coureur die Verstappen dwars kan zitten lijkt Sergio Pérez te zijn. Hij verkeert in uitstekende vorm, heeft net een overwinning achter de rug en kan goed met de RB19 overweg. Ook doet Pérez het altijd goed om dit soort circuits. Het klinkt arrogant (en is het ook), maar alles minder dan winst voor Verstappen is toch lichte teleurstelling.

Welke kansen heeft Nyck de Vries voor de GP van Australië 2023?

In Nederland zijn we enorm verwend met de prestaties van Verstappen, maar De Vries doet het ook niet verkeerd. Natuurlijk, hij wint geen races (en haalt geen punten). Het zou maar zo kunnen dat de AlphaTauri (samen met de updates) iets beter uit de verf komt. Als hij bij de kwalificatie nu Q2 weet te te halen, zien we hem op zondag wel een puntje halen. Ja, echt waar.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Australië 2023?

Nou, de drie coureurs die in 2023 op het podium stonden, gaan dit volgens de wedkantoren weer doen. De grote favoriet is Max Verstappen, voor Sergio Pérez en Charles Leclerc. Opvallend is dat het vertrouwen in Stroll lager is dan in beide Mercedes en Ferrari-coureurs (terwi. Nyck de Vries bevindt zich in de onderste regionen, maar voor Tsunoda.

Waar kan ik de GP van Australië 2023 volgen

In eerste instantie moet je zorgen dat je op tijd wakker bent! Vervolgens heb je enkele keuzes:

F1TV

Mocht je twijfelen of je op tijd wakker wordt, kun je via F1TV kijken. Daar kun je vrij eenvoudig de race terugkijken. Zet wel je telefoon uit, uiteraard. F1TV heb je voor 64,99 euro per maand. Je kan het hele weekend volgens: alle trainingen, de kwalificatie en de race. Ook de voor- en nabeschouwingen kun je bekijken. Standaard krijg je Nederlands commentaar van ViaPlay, maar dat kun je aanpassen door de taal van je device aan te passen naar Engels. Dan krijg je Brits commentaar.

ViaPlay

We noemden ze net al even, maar ViaPlay is de manier voor de Nederlander om de race te volgen. Een abonnement per maand is bijzonder prijzig, maar daarvoor krijg je niet alleen F1, ook allerlei series, films en Bundesliga voetbal kun je volgen. Balen als het je alleen te doen is om de F1, maar op zich niet verkeerd als je je vriendin wil overtuigen van ViaPlay (want The Real Housewives-series staan erop!).

VPN

Een minder kostbare methode is een VPN gebruiken en zo RTL Luxembourg op te zoeken of ORF1. Die zenden de race online uit in een hoge kwaliteit. ORF heeft geregeld Oostenrijkse prominenten voor de microfoon (waarvan Helmut Marko de meest vermakelijke is).

Streams

Ja, je kan op zoek gaan naar streams. Hier hebben we er een paar op een rij gezet. We raden het echter niet aan. De kwaliteit is matig, ze lopen behoorlijk achter (als ze niet vastlopen) en je moet maar net mazzel hebben met de taal.

Grand Prix Radio

In alle gevallen, als je het commentaar niets vindt, kun je naar Olav Mol luisteren. Dan heb je het oude vertrouwde F1-geluid in je oorschelpen. Middels een slider kun je de race synchroon laten lopen met de race. Voor de race zal Mol heel duidelijk vertellen WAT hij precies, zodat jij je weet of je voor of achter loopt. Handig he?

Wat is de voorspelling van de AB redactie?

Noem de naam van Gaston Mazzacane, Perry McCarthy of Taki Inoue en wij hebben drie redacteuren die minimaal net zo goed zijn. Niet in rijden, maar in het voorspellen van races. Ook over de GP van Australië 2023 hebben @michaelras, @wouter en @jaapiyo hun wetenschappelijk onderbouwde onderbuikgevoel:

Michael

Verstappen Alonso Hamilton

Dan ga je even grasduinen door onze F1 data en zie je dat Leclerc hem vorig jaar won en daarvoor Bottas en daarvoor 2 jaren Vettel. Die gaan hem dit jaar allemaal niet pakken denk ik (van sommigen weet ik het zeker…)



Als de eis is dat het gezellig wordt op de terugvlucht, dan is de voorwaarde dus dat Max wint en Sergio uitvalt. Anders vindt meneer het niet leuk meer. Dat gun ik iedereen wel. Want het is echt een lange vlucht terug! Michael, is toch wel de Eddie Jordan onder de hoofdredacteurs.

Wouter

Verstappen Pérez Alonso

Als je zo dominant bent, dan pak je hem gewoon. Dit slaat zowel op Red Bull als team, maar ook op Verstappen. Perez kan er nog een beetje bij blijven op stratencircuits, maar dat is het dan ook wel. Met de gelijke kansen en de gelijke auto rijdt Max ook op een stratencircuit Checo het snot voor de ogen. Cadeautjes deelde Max niet uit toen hij al wereldkampioen was, dus nu al helemaal niet. Wouter, zat in de klas bij iemand die op de klasgenoot van Jos Verstappen leek. Dus.

Jaap

Verstappen Pérez Alonso

De Grand Prix van Australië is niet de beste voor Red Bull. Ondanks verschillende titels in de afgelopen 15 jaar, won de renstal er maar één keer. Dat was met Vettel in 2011 alweer.



Thuishelden Ricciardo en Webber wisten tot hun ergernis nooit echt te imponeren op Albert Park (behalve dan dat Webber 5de werd bij zijn debuut voor Minardi in 2002). Verstappen wist er ook nog niet te winnen.



Dit jaar gaat dat anders worden, want uiteraard pakt Verstappen ‘m dit jaar gewoon. Heeft hij wat te duchten van Perez? Jazeker, want de Mexicaan is altijd goed op stratencircuits. Maar Max is er gebrand op om zijn teammaat geen cadeau’s noch momentum te geven. Hij weet dat Sergio de enige reële (soort van) bedreiging voor de titel vormt dit jaar.



Alonso wordt gewoon weer derde. Er is geen reden om iemand anders te verwachten. De rees pees is er gewoon niet bij Ferrari en Mercedes. En Stroll is toch net iets te licht om Alonso de kaas van het brood te eten. Althans, dat zal hem vast nog wel een handjevol keren lukken dit jaar. De Canadees heeft altijd een paar uitschieters. Maar nog niet in Australië. Jaapiyo, identificeert zich met Nigel Mansell (gezichtshaar).

Autoblog zal de kwalificatie en race verslaan. Uiteraard houden we je op de hoogte als er iets interessants gebeurt tijdens de vrije trainingen.