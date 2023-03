Toyota haalt ‘nu al’ dikke mijlpaal met de Yaris

25.000 GR Yarissen en 9.975.000 ‘normale’: Toyota heeft officieel 10 miljoen exemplaren van de Yaris gebouwd.

Toyota heeft de reputatie om onverwoestbare auto’s te bouwen. Bij een Land Cruiser is dat enigszins logisch. Die auto’s bestaan omdat ze de meest onbegaanbare gebieden moeten kunnen overleven. Bij een auto die vooral als gebruiksvoorwerp in onze verwende westerse wereld wordt ontworpen, is het geen totale flop als die maar 20 jaar houdbaar blijkt te zijn. Dat weerhield Toyota niet om met de Yaris hun onverwoestbare imago naar het trendy B-segment te vertalen.

B-segmenter

We zeggen expres het ’trendy’ B-segment, want onverwoestbare B-segmenters waren er dankzij de Starlet al lang. De Yaris volgde de Starlet dan ook op in 1999. Waar de Starlet duidelijk een wereldproduct was, was de Yaris gebouwd met Europa in het achterhoofd. Toch werd de auto wereldwijd verkocht. Wel onder andere namen, zoals Vitz of Echo. Maar de auto werd en wordt hoofdzakelijk in Europa gebouwd.

Yaris

Anyway, 1999 dus, net geen 25 jaar geleden. Dat maakt het best indrukwekkend dat Toyota een mooie mijlpaal op hun naam kan schrijven: 10 miljoen exemplaren van de Toyota Yaris! Verdeeld over vier generaties heeft Toyota volgens hen het ‘zoveelste succesnummer te pakken’. Het klopt ook in Nederland dat het wemelt van de kleine Yarissen. We willen eigenlijk niet flauw zijn en erbij vermelden dat het helemaal wemelt van de Yarissen bij bejaardentehuizen, maar tegelijkertijd willen we het toch even gezegd hebben. Ach, onze senioren moeten ook vervoer hebben, toch? Om ook nog even een leuk feitje erin te gooien: de naam Yaris is gebaseerd op Charis, de Griekse godinnen van charme, schoonheid, natuur, menselijke creativiteit en vruchtbaarheid. Weet je dat ook weer.

Cool

Toyota hechtte er wel steeds meer waarde aan dat de Yaris ook echt een leuke auto kon zijn. Zo was er van de eerste generatie de Toyota Yaris T-Sport, een mildhete hatchback. De tweede generatie kreeg eenzelfde rappe topvariant onder de naam TS. Pas echt leuk werd het bij de derde generatie en de Yaris GRMN (Gazoo Racing Masters of the Nürburgring). Deze gelimiteerde hete hatchback werd lovend ontvangen en plaveide de weg naar iets nog gavers.

GR Yaris

En dat werd natuurlijk de Toyota GR Yaris, waarover bijna elke autoliefhebber lovend enthousiast is. Maar goed, daar ‘moesten’ er maar 25.000 van gemaakt worden, dus het succes van de Yaris zit ‘m vooral in 9.975.000 andere exemplaren.

10 miljoen

De Toyota Yaris wordt heden ten dage onder meer gebouwd in Frankrijk (Toyota Motor Manufacturing France of TMMF) en de lui die daar de auto bouwen hebben de 10 miljoenste in elkaar gezet. 24 jaar, 4 generaties en een echte wereldspeler. Let wel: de Yaris Cross, wat ook al een aardige hardloper is, zit daar ook bij in.

Het is niet verrassend dat de Yaris goed scoort, want het is eigenlijk alles wat je van een auto zou moeten vragen en niet meer. Voor de doorsnee autorijder wordt het niet beter dan dat en dan krijg je ook nog de welbekende Toyota-betrouwbaarheid erbij. Gefeliciteerd, Yaris!