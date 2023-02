Max Verstappen gaat bier verkopen

Haha bier. Max Verstappen en Heineken zijn commerciële matties geworden.

Als wereldkampioen is het lekker leven. Max Verstappen is de laatste persoon op aarde die een sollicitatiebrief moet schrijven. Naast zijn job als coureur komen de schnabbels hem aanwaaien. En daar profiteert de Nederlander natuurlijk maximaal van.

Eerder werd al bekend dat de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 ambassadeur van EA Sports zou worden. Daar blijft het niet bij. Max Verstappen gaat nu ook bier verkopen, hij is namelijk het gezicht van Heineken 0.0. De Nederlandse bierbrouwer heeft de coureur van Red Bull Racing aangesteld als wereldwijde ambassadeur.

Heineken 0.0

De taak van Max is zijn fans om te leren gaan met verantwoord alcoholgebruik. Dat is een eitje met Heineken 0.0 aangezien het alcoholpercentage niet heel hoog ligt zullen we maar zeggen. De bestaande campagne van Heineken onder het motto When You Drive, Never Drink blijft overigens gewoon doorlopen.

Op de paddock kun je Verstappen spotten met een Red Bulle’tje in zijn handen, buiten de paddock met een Heineken. Wat een lopende marketingmachine is deze coureur toch ook. Overigens is Max Verstappen niet als enige verbonden aan Heineken. Ook zijn team Oracle Red Bull Racing maakt deel uit van het partnerschap.

Heineken in de Formule 1

Voor de Formule 1-kijker betekent dat nog meer beeldschermtijd met Heineken. Dat ben je als het goed is al gewend, want het biermerk adverteert volop binnen de Formule 1. De bierbrouwer is sinds 2016 verbonden aan de koningsklasse binnen de autosport. Niet onverdienstelijk: Heineken groeit nog steeds en het biermerk ziet de verkoop van Heineken 0.0 alleen maar toenemen.

Naast EA Sports en Heineken zijn Jumbo en ViaPlay ook belangrijke sponsoren van Max Verstappen. De coureur mag wel een grotere helm gaan gebruiken, want anders past alle reclame niet meer.