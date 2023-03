Elektrische Lambo géén crossover: goed nieuws!

De elektrische Lambo die er absoluut aankomt, zal géén opgehoogde hatchback zijn.

Met de onlangs geïntroduceerde Lamborghini Revuelto hebben we kennis kunnen maken met de eerste geëlektrificeerde Lambo. Ondanks dat kleinere fabrikanten van de EU een uitzondering kunnen krijgen en ietsje minder streng behandeld worden qua uitstoot (want lage aantallen en niemand rijdt ermee), zullen ze alsnog met hun tijd meemoeten. De Revuelto is een hybride met drie elektromotoren plus een enorme V12.

Een echte elektrische Lambo is het volgende hoofdstuk en weet je, dat is eigenlij best goed nieuws. We kunnen wel heel krampachtig vasthouden aan een verbrandingsmotor, maar een (bijvoorbeeld) 700 pk elektromotor plus 300 pk 1.5 TSI klinkt toch iets minder interessant dan een volledig elektrische supercar.

Enfin, er komt een elektrische Lambo aan, maar dat zal geen géén supercar zijn. Dan zou je logischerwijs denken: is het dan een Crossover? Ja je? Nou: NEEN!

Elektrische Lambo

Nee, Lamborghini gaat een ander autotype nieuw leven inblazen om de elektrische auto te introduceren: het wordt een vierzits Gran Turismo! Dat bevestigt Lamborghini-CEO aan motor1.com.

Volgens hem mist er een 2+2 GT in de line-up van het Italiaanse merk. Hij vindt dat dat een goede aanvulling zou zijn bij twee sportwagens en een crossover.

Daarmee worden de eerste geruchten – dat de EV van Lamborghini een crossover zou zijn – de grond in gedrukt. Dat gerucht was naar aanleiding van een interne memo waar bleek dat de EV een grotere bodemspeling zou krijgen dan de sportwagens van het merk. Maar ja, tussen een Revuelto en een Urus is er nog een hele hoop mogelijk qua rijhoogte. Dus de memo klopt gewoon, alleen de interpretatie niet.

Meer geëlektrificeerde modellen

Als de geheel elektrische Lambo 2+2 Gran Turismo arriveert in de showrooms, zullen alle andere modellen geëlektrificeerd zijn. De Urus zal bij de facelift voorzien worden van plug-in hybride-aandrijflijnen.

We gokken op een aandrijflijn soortgelijk aan die van de Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid. Ook staat tegen die tijd de opvolger van de Huracán klaar. Die auto krijgt ook een hybride-setup.

De reden dat Lamborghini kiest voor een vierzits GT heeft te maken met het gebrek aan prestaties van een elektrische auto. Ja, ze zijn snel in een rechte lijn. Maar op alle andere disciplines (remmen, sturen) zit de EV nog niet op het niveau van sportwagens met verbrandingsmotor.

