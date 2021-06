GP Azerbeidzjan 2021: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Alle ins en outs, voorspelling en tijden van GP Azerbeidzjan 2021.

Na het stratencircuit van Monaco gaan we verder met het volgende stratencircuit. Ditmaal is dat de GP van Azerbeidzjan in Bakoe. Je weet wel, Bakoe, daar waar cultheld Melvin Platje ook een tijdje heeft gespeeld in het eerste van Neftçi Baku in de Azerbeidzjaanse Premier League.

Er zit nog een Nederlands tintje aan deze race en dat is natuurlijk de deelname van ene M. Verstappen. De Nederlander won de vorige race en nam direct de leiding over in het wereldkampioenschap.

Agenda GP Azerbeidzjan 2021:

Baku bevindt zich twee tijdzones eerder dan Amsterdam, maar alles begint er een uur later. Vandaar dus een iets afwijkend Schema voor de vrije trainingen, kwalificatie en race.

Vrijdag 4 juni:

10:30 – 11:30 | Eerste vrije training

14:00 – 15:00 | Tweede vrije trainig



Zaterdag 5 juni

11:00 – 12:00 | Derde vrije training

14:00 – 15:00 | Kwalificatie



Zondag 6 juni

14:00 – 16:00 | Race

GP Azerbeidzjan 2021

Een van de jongere races die daadwerkelijk een toevoeging bleek. In de meeste gevallen zijn er twijfelachtige politieke of financiële prikkels om ergens te gaan racen. Dat levert niet automatisch de betere races op.

Dat was tijdens de eerste race op deze baan in 2016 ook het geval. Ja, het lange rechte stuk en de vele krappe bochten waren uniek, maar de race was saai.

Wellicht was dat ook omdat iedereen vooral niet wilde crashen op de kersverse Tilke-baan. De jaren erna ontpopte de race zich namelijk tot een vermakelijk spektakel. De enorm krappe bochten dwingen de coureurs geregeld om een foutje te maken (dat wordt afgestraft) en inhalen is mogelijk op het rechte stuk.

Een groot verschil met Monaco is niet alleen het inhalen, maar ook de lengte. De baan is net iets meer dan 6 kilometer. Hierdoor zal de race slechts 51 ronden duren, in tegenstelling tot de 78 ronden van Monaco.

Wie pakte pole tijdens de GP Azerbeidzjan 2019?

Dat was niemand minder dan Valtteri Bottas. Dat is een outsider voor deze race. Hij doet het over het algemeen erg goed in Baku, net zoals hij in Australië, Rusland en Oostenrijk altijd net een tandje weet te bij te zetten. Twee jaar geleden (vanwege de pandemie was er geen race vorig jaar), zette de Vliegende Fin een tijd neer van 1:40.495. Verstappen mocht starten vanaf P4.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP Azerbeidzjan 2019?

Dat was Charles Leclerc. De Ferrari’s waren dit gedeelte van het seizoen bovengemiddeld snel, zo niet sneller dan Mercedes. De Monegask reed een tijd van 1:43.009, tweeënhalve seconde langzamer dan de pole-tijd, dus.

Hoe zag het podium eruit tijdens de GP Azerbeidzjan 2019?

Ondanks de snelheid van Ferrari, was het vooral een Mercedes feestje. Op dat moment was de strijd eigenlijk al gestreden en ging het tussen Lewis Hamilton en Bottas. Bottas had best een aardige seizoensstart. Verstappen eindigde net naast het podium op de vierde plaats.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen bij de GP van Azerbeidzjan 2021?

Dat is een interessante vraag. We gaan van het ene stratencircuit naar het andere. De baan in Baku is echter compleet anders. Je kunt hier namelijk wel inhalen. Dat is mogelijk op meerdere plekken, maar het is voornamelijk het einde van het rechte stuk dat zich uitstekend leent voor een goede manoeuvre. Ondanks dat Mercedes zeldzaam uit vorm was, zullen ze het hier wederom lastig hebben. Met name in het bochtige gedeelte.

De reden is vrij simpel: banden. Exact dezelfde compounds gaan mee naar Azerbeidzjan. Het was duidelijk dat Red Bull en Ferrari het op die banden aanzienlijk beter doen, terwijl de Mercedes het juist bijzonder goed doet op de hardere compounds. Maar houd er rekening mee dat de verschillen klein zijn. Valtteri Bottas was niet eens zo gek veel langzamer dan Max Verstappen twee weken geleden.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Azerbeidzjan 2021?

Het wordt een mooi weekend als het om het weer gaat. Vrijdag zal het zonnig zijn en het kwik tot zo’n 27 graden reiken. Op zaterdag (tijdens de kwalificatie) zal het ietsje koeler zijn, maar niet veel. Wel zal het aanzienlijk harder gaan waaien. Op zondag wordt het flink bewolkt en koelt het af naar zo’n 23-24 graden. Het blijft droog, maar de wind zal nog ietsje meer van zich laten horen.

Waar kan ik de GP van Azerbeidzjan 2021 volgen?

Er zijn diverse manieren om de race te volgen. Nu nog wel, in elk geval. Helaas zendt RTL deze race niet uit. Maar er zijn drie andere manieren om de race te kunnen consumeren.

Ziggo

In Nederland wordt de Formule 1 (nu nog) door Ziggo uitgezonden. De kans is vrij groot dat je Ziggo hebt. In dat geval kun je eenvoudig afstemmen op het open kanaal (14). Dan kun je de race in elk geval bekijken. Als je een speciaal Ziggo Sport-abonnement hebt, kun je alle trainingen, kwalificaties en de voor- en nabeschouwingen ook zien. Helaas ook het F1-café, waarbij ze fans (bijna bekende Nederlanders) aan de grote tafel laten zitten en racers als Beitske Visser en kenners als Rick Winkelman aan de bar zetten.

Als je TV niet via Ziggo gaat en je niet een Ziggo abonnement hebt, dan is er nog de mogelijkheid om een race te kopen. Een uitzending is te koop voor 3,99 euro. Als je deze voldaan hebt kun je de race volgen (en vaak ook een stuk ervoor en en erna). Voordeeltje: het is zeer goed te streamen. De beeldkwaliteit is loepzuiver .

Streams

Tsja, dat heb je met obscure streams allemaal niet. Het is meer een laatste uitweg als je echt niets anders kunt doen. Het grootste voordeel: het is gratis. Maar zoals vaker met gratis dingen is het ook weer niet echt gratis. De kwaliteit is vaak matig, de taal moet toevallig maar de goede zijn en zo’n stream wil nog weleens crashen. Waardoor je net op het verkeerde moment moet refreshen. We hebben hier een overzichtje met hele slechte streams.

Wereldwijd toegang tot de beste gratis en betaalde officiële F1-streams

Het is dus niet altijd makkelijk een goede Formule 1-stream te vinden. Wil je wereldwijd toegang tot de beste legale F1-streams? Of je nou in Nederland of in het buitenland bent, de website VPNoverview (gerund door Nederlanders) heeft handige instructies waarmee je toegang krijgt tot de beste betaalde en gratis F1 streams.

F1TV

De laatste manier is de beste manier, eigenlijk. F1TV is voor de fan het mooiste. Je kan alles races van jaren geleden nog eens bekijken. Tijdens een raceweekend kun je alles bekijken, inclusief alle F1-shows. Daar zitten een paar heel interessante tussen, waaronder de analyse met Joylon Palmer zeer de moeite waard is. Qua taal kun je kiezen wat je wilt. Mocht je de Hamiltonfanbase van SkyTV niets vinden (Croft is altijd hysterisch en Brundle legt nadruk op werkelijk elke lettergreep), dan kun je gelukkig ook afstemmen op Olav Mol! Of Kaj. Altijd Kaj.

Voorspelling Autoblog-redactie gp Azerbeidzjan 2019

Mocht je een als F1-leek een goed figuur willen slaan bij je schoonvader, trek dan geen Red Bull-trainingspak uit je hoofd, maar leer onderstaande quotes uit je hoofd. Zelfs ware kenners zijn altijd onder de indruk van het voortschrijdend inzicht van dit trio F1-specialisten.

Wouter

Verstappen Hamilton Leclerc

Ik hoop dat het gedeeltelijk een herhaling wordt van Monaco. Niet qua race, want was die saai. Het is dat Max won, anders was ik allang in de regen buiten rond gaan lopen. Azerbeidzjan is een circuit wat Red Bull ook weer kan liggen, dus ik hoop dat het dit wordt: Wouter, is ervan overtuigd dat Ronin een documentaire is.

Michael

Hamilton Verstappen Die tweede gast van Mercedes als hij de trein tenminste haalt naar Azerbeidzjan

Vorige keer zat ik er VOLLEDIG naast dus ik gooi die oude vertrouwde uitslag er maar weer een keertje in. Want het blijft geen feest, toch? En ja, ik zit er deze keer weer graag naast! Michael, is ervan overtuigd dat Blik op de Weg een romantische comedyserie is.

Jaap

Alonso Raïkkonen Schumacher