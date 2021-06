Max Verstappen is de snelste in Azerbeidzjan - Autoblog.nl

Ferrari lijkt geen eendagsvlieg, maar dit keer trekt Max Verstappen aan het langste eind in Azerbeidzjan.

Het vorige Grand Prix weekend in Monaco verraste Charles Leclerc door met zijn Ferrari pole position te pakken. Helaas was de schade aan zijn auto naar aanleiding van een crash te groot om daadwerkelijk op P1 te kunnen starten. De grote vraag was of Ferrari eenmalig snel was, of dat er meer in het vat zit. Dit laatste lijkt het geval, echter is ook Max Verstappen net een tandje sneller in Azerbeidzjan.

In de eerste vrije training kwam Max als snelste naar voren met een tijd van 1.43.184. Maar desondanks kon hij de hete adem van Ferrari in zijn nek voelen, want Leclerc noteerde P2 en Carlos Sainz P3. Op de vierde plaats stond Red Bull Racing-coureur Sergio Perez.

Mercedes zit nog overduidelijk in de cruise-modus. Hamilton eindigde achter Ricciardo en Gasly op P7 en Bottas eindigde op P10. In tegenstelling tot Monaco, heeft Mercedes op Baku meer ruimte om het gas open te trekken. In de tweede en derde vrije training zal Mercedes naar verwachting nog wel wat betere resultaten boeken. Een herhaling van Monaco zullen de Duitsers absoluut willen voorkomen, al zullen ze er bij Red Bull Racing voor tekenen.

Max Verstappen resultaat in Azerbeidzjan