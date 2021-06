Loki Basecamp voor Tesla Cybertruck kost 135K - Autoblog.nl

Huh? De prijs voor een Loki Basecamp Falcon Series is meer dan de auto zelf…

Dat hele corona-gedoe moet iets losgemaakt hebben op de campermarkt. De laatste tijd komen de meest wonderlijke creaties voorbij. Met name camper-opbouw units voor elektrische pickups. Zo was er enkele weken geleden de Tesla Cyberlandr. Nu is er een ‘Falcon Series’-opbouw voor de Tesla Cybertruck.

Althans, daar probeert de fabrikant Loki Basecamp op mee te liften, want de ‘Falcon Series’-opbouw is namelijk geschikt voor meerdere soorten pick-ups. Het idee is dat je met de Falcon Series altijd en overal eropuit kunt. Het materiaal is isolerend en er is een airco, verwarming en water aan boord.

Omeletten

Op het dak zijn zonnepanelen, waardoor je niet automatisch de accu van je Tesla hoeft leeg te trekken. Alhoewel wij denken dat de accu van zo’n Cybertruck voldoende groot is om een paar dagen pannenkoeken te kunnen bakken.





















Het interieur van de Falcon Series is voorzien van alles wat je nodig hebt op een betere roadtrip. Er is een bankje, keuken, slaapplaats voor 2 personen, koelkast en een hele hoop bakjes, vakjes en kastjes om spullen op te ruimen. Ook is de camper handig voor de skieërs onder ons. Die ski’s kun je namelijk op de achterklep en op het dak kwijt, terwijl je de skischoen kunt drogen met een lekbak eronder. Hoe handig is dat?





















Loki Basecamp Falcon Series ook voor gewone pick-up

Overigens heb je niet per se een elektrische pick-up nodig. Het belangrijkste is dat het een pick-up is met een laadbak van 8, 6,5 of 5 voet lang. Nu zijn dat vrij universele maten, dus dat moet geen probleem opleveren. Op de foto’s kun je wel zien dat het een behoorlijk gevaarte is. Of de nieuwe Rivian R1T en Tesla Cybertruck zijn enorm groot, dat kan natuurlijk ook.

Zijn er ook nadelen? Nou, ja. Ten eerste moet de doelmatige sfeer aan boord je wel aanstaan. Het is voornamelijk heel erg functioneel. Heb je je daar eenmaal overheen gezet, dan is daar de prijs. De Loki Basecamp Falcon Series is er namelijk vanaf zo’n 135.000 euro.

Dat is enorm veel geld waar je de komende jaren ook naar een hotel van kunt gaan. Hotels staan zelden in de wildernis, maar ja: wilde jij met een elektrische pick-up de rimboe in gaan?