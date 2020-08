GP België 2020: tijden en wat je moet weten

Het is weer tijd voor de GP België 2020. Alle ins, outs, tijden, uitzendingen en al het andere dat je moet weten lees je hier, op Autoblog.

Gevoelsmatig lijkt het een eeuwigheid dat we het zonder Formule 1-race hebben moeten doen. De GP van Spanje ligt inmiddels alweer bijna twee weken achter ons. Nu was het ook een van de saaiste races van dit millenium en dat wil wat zeggen na jaren dominantie van M Schumacher, S Vettel en het team van Mercedes.

Maar de GP van België 2020 belooft wat te gaan worden. Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat deze reden voor slechts 90% gedomineerd gaat worden door Hamilton in plaats van 99,8%. We nemen alles dat je moet weten met je door, maar beginnen even met het programma voor dit weekend:

Vrijdag 28 augustus 2020:

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

15:10 – 17:10 | Race

Waar kan ik de GP van België 2020 online volgen?

GP België:

De Grand Prix van België is een legenasrische GP die absoluut niet van de GP-kalender mag verdwijnen. Dat komt door het circuit va Spa-Francorchamps. In tegenstelling tot veel andere Tilke-Tempels is deze baan nog ouderwets. Dus relatief lang met een paar iets te gevaarlijke bochten erin. Met name Eau Rouge is een bocht die nog altijd enorm veel respect verdiend en waar goede coureurs zich kunnen onderscheiden.

Daarnaast is dit gedeelte van de Ardennen een meteorologisch vraagteken. Bijna elk raceweekend op Spa zie je alle soorten weer voorbij komen. Nu is Spa in de regen geen sinecure en is het al een tijdje niet meer voorgekomen dat het tijdens de race regende, maar het zorgt voor een onvoorspelbare factor die race interessanter maakt.

Uiteraard is Mercedes is hier topfavoriet, maar vlak de concurrentie niet uit. Er wordt namelijk gereden met de zachtere banden, waar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas 2.0 nogal wat last op hadden. Daarnaast gaat Racing Point bijna altijd perfect op deze baan. Zowel als Racing Point als hun vorige gedaantes (Force India, Jordan)

Hoe zag het podium er vorige race op Spa-Francorhamp eruit:

De vorige GP werd overschaduwd door het ongeluk tijdens de F2 race waarbij Anthoine Hubert om het leven kwam. Voor Verstappen was het al snel voorbij. Hij raakte Raikkonnen en onderstuurde vervolgens bij Eau Rouge de bocht uit. Leclerc had zijn Ferrari op laten voeren en won eenvoudig de race.

Charles Leclerc Lewis Hamilton Bottas 1.0

Wie reed er de vorige race op Spa-Francorchamps de snelste ronde?

Sebastian Vettel zette tijdens ronde 36 een 1:46.409 neer. Dat gaat hem dit jaar niet lukken.

Wie pakte pole position de vorige race op Spa-Francorchamps?

De Ferrari’s waren enorm veel sneller dan de rest. Leclerc reed een 1:42.519, 7 tienden sneller dan Vettel en Hamilton. Verstappen was meer dan een seconde langzamer.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen voor de GP van België 2020?

De voortekenen zijn vooralsnog niet verkeerd. Zoals gezegd gaat er gereden worden met de zachtere banden. Precies de banden waar Hamilton en Bottas het erg lastig mee hadden op Silverstone. Ook op Spa zijn er een paar hele snelle bochten waarbij je geen risico wil nemen met het rubber. Ook is het niet helemaal duidelijk wat het weer gaat doen (waarover straks meer). De veranderende omstandigheden spelen Verstappen vaak in de kaart. Daarnaast presteert hij hier vaak bovengemiddeld goed, ondanks dat de Red Bull niet de snelste auto van het veld is.

Maar laten we eerlijk zijn: Lewis Hamilton is op dit moment in bloedvorm en zijn auto is extreem goed. Ook als zij op halve kracht rijden, heeft Verstappen zijn handen er nog vol aan. Maar als er een race is waar er een kansje op de loer ligt, dan is het de GP van België 2020 wel.

Wat is de weersvoorspelling van de GP van België 2020?

Het weer wordt een beetje guur, zeker voor een race die in augustus gereden wordt. Het koelt namelijk enorm af op Spa-Francorchamps. Morgen wordt het maximaal 16 graden, zaterdag en zondag zal het maximaal 15 graden worden. Qua regenval valt het een beetje tegen. Er is wel neerslag gepland, maar de kans is vooralsnog het grootst tijdens de kwalificatie. Qua wind valt het ook mee (windkracht 3), maar het is wel het gehele weekend bewolkt. En op Spa-Francorchamps betekent de aanwezigheid van wolken eigenlijk altijd wel iets van regen.

Waar volg ik de GP van België 2020?

Vroeger was het makkelijk: je zette de TV op Ruud ter Weijde en je kon genieten. Tegenwoordig zijn er veel opties en mogelijkheden. We nemen ze even met je door!

Ziggo

We beginnen vandaag met Neerlands trots: Ziggo. De Nederlandse sportzender heeft extreem veel geld betaald om de Nederlandse uitzendrechten voor de F1 te hebben. Dankzij hen kunnen we luisteren naar Olav Mol en genieten van de races. Dat het geld wel op was na het betalen van Mol en Liberty Media, blijkt uit het feit dat ze een verwarde herintreder als pitreporter hebben aangesteld, waar ze naar alle waarschijnlijkheid subsidie op krijgen. Omdat de GP van België het dichtst bij een thuisrace komt voor Max Verstappen, zendt Ziggo de gehele race gratis en voor niets uit. Ziggo kun je vinden op kanaal 14. Anders moet je even een account aanmaken via hun website.

RTL Deutschland

Het beste commentaar kom t waarschijnlijk van RTL Duitsland. Niet alleen zijn ze zeer kundig, maar hebben ze geen favoriet. Er zijn nu ook geen Duitse F1-rijders de een rol van betekenis spelen. Het is wel prettig, zeker ten opzichte van de hysterische Hamilton-apostelen van Sky (HAMILTON WINS AND IT”S REALLY EXCITING!!!) zijn de relaxte Duitsers een verademing. Het nadeel is heel veel reclame, maar hey: de race kun je verder gewoon gratis op RTL kijken. En bier reclame is altijd beter dan ander soort reclame.

F1TV

Om deze rubriek te kunnen voorzien van goede informatie, kijkt ondergetekende altijd via F1TV (de andere redacteuren gebruiken de andere kanalen om zo tot een goed advies te komen). Qua bugs is het er enorm op vooruit gegaan: als je een Mac hebt: via Chrome is het beter kijken dan Safari. Het gave is dat je zicht hebt op de race, de telemetrie en zelfs de cockpitview van elke coureur kunt kiezen, inclusief de radio! Dat geeft wel een extra dimensie. Ook is het leuk om zo een spectaculaire race een keer terug te zien met andere beelden en ander commentaar: want ja, ook dat kun je kiezen. Nu alleen nog even een makkelijke manier om het te streamen naar je televisie en het is top. Het kost wel een lieve duit, dat dan weer wel.

Streams:

Je kan ook het internet op gaan op zoek naar een stream. Als je een beetje redelijk functionerende stream wil, check dan de link bovenaan het artikel. Wat je ook kan doen is even door onze selectie van streams gaan. Het nadeel is dat de kwaliteit zeker niet gegarandeerd is. Integendeel, de resolutie is laag, de uitzending kan vastlopen en er is veel reclame. Het is ‘gratis’ met een reden.

Autoblog voorspelling voor GP van België 2020?

Net als alle andere races zullen de drie meest fatsoenlijke redacteuren hun plasje doen over de GP van België 2020. Zij zullen de race voorspellen, zodat je precies weet waar je je overwaarde van je huis op moet vergokken:

Wouter

Hamilton Bottas Verstappen

Er is dit jaar toch geen oranje legioen, dus Max hoeft wat minder druk te voelen. De Max 1.0 van vorig jaar zien we dus graag deze keer niet terug, maar dat betekent ook dat het weer voorspelbaar saai wordt.



Tijdens de start lijkt één van de Racing Points het Max nog moeilijk te maken, maar daarna rijdt Verstappen eenvoudig weg. Maa komt niet in de buurt van de zwarte pijlen. Wouter, ontkent het bestaan van onderstuur

Michael

Hamilton Bottas Verstappen

In welke volgorde zullen we de drie coureurs die er toe doen dit jaar nou eens plaatsen op het podium. Vanaf de zijkant van het zwembad heb ik beerpong, kaartjeblazen en Tarotkaarten geprobeerd maar ze zeggen allemaal dat Lewis hem gewoon pakt en Bottas het teamspelletje prima meespeelt op plaats 2 en dat Max tijdens zijn thuis Grand Prix nummer 3 achter zijn naam krijgt. Op RTL Deutschland zie ik dat ze bij de voorspellingen ook elke race dezelfde saaie voorspelling invullen en wie ben ik om te zeggen dat ik het beter weet dan Rosberg en twee andere grijze Duitsers Michael, doet alsof ‘ie op vakantie is.

Jaap

Verstappen Hamilton Bottas