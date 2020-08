Jaguar F-Pace facelift: wat kunnen we verwachten?

De F-Pace is een van de fraaiste SUV’s, maar ook dit model moet onder het mes.

Jaguar is al een tijdje druk aan het rondrijden met gecamoufleerde F-Paces. Spotter c.q. spionagefotograaf @kuifje kwam onlangs weer twee exemplaren tegen bij de Nürburgring. Het is dus duidelijk dat er een facelift voor de Jaguar F-Pace aan zit te komen. Waar kunnen we op rekenen?

Uiterlijk

Ondanks het feit dat de F-Pace stevig is ingepakt zal er aan het uiterlijk waarschijnlijk niet al te veel veranderen. De contouren van de koplampen lijken in ieder geval ongewijzigd te zijn. Zaken als de achterlichten, bumpers en/of de grille zullen net iets moderner gemaakt worden. Een grondige facelift is ook totaal niet nodig, want de Jaguar F-Pace is gewoon een van de best ogende SUV’s van dit moment.

Interieur

Het interieur zal een grotere update krijgen. Hoogstwaarschijnlijk krijgt de F-Pace het Touch Duo Pro-infotainmentsysteem. Dit systeem met twee touchscreens, die de traditionele knopjes vervangen, is al geruime tijd te vinden in de diverse Range Rovers en in de Jaguar I-Pace en XE. Het licht ook in de lijn der verwachting dat de F-Pace een gemoderniseerd stuur krijgt.

Zes-in-lijn

Op motorisch vlak zal er ook het een en ander veranderen. Land Rover heeft de afgelopen tijd een paar nieuwe motoren geïntroduceerd, die volgens Performance Drive ook zijn weg naar de F-Pace gaan vinden. Het gaat onder meer om het P400-blok, een 3,0 zes-in-lijn die 400 pk produceert. Wouter voelde deze motor twee weken terug nog aan de tand in de Range Rover Sport P400.

De kersverse D350-motor zou ook voor de F-Pace bestemd zijn. Dit is eveneens een 3,0 liter zes-in-lijn, maar dan een diesel met 350 pk. Beide motoren hebben 48V-ondersteuning en vallen dus onder de noemer Mild Hybrid. De zes-in-lijnmotoren vervangen de huidige Supercharged V6. Ford bouwde deze motoren voor Jaguar, maar zet daar volgende maand een punt achter met het sluiten van de fabriek in Bridgend.

Plug-in Hybride

Naast deze mild hybrids komt er mogelijk ook een plug-in hybride variant van de F-Pace. Zustermerk Land Rover heeft al geruime tijd PHEV’s in het gamma. Jaguar Land Rover heeft belooft dat alle modellen vanaf 2020 op zijn minst één deels elektrische variant krijgen. Daarbij maken ze er zich echter makkelijk vanaf, want mild hybrid rekenen ze ook mee. Deze belofte is dus geen garantie voor een PHEV.

SVR

De lekkerste versie is Jaguar ook niet vergeten. De SVR krijgt namelijk eveneens een facelift. @spotcrewda wist deze vorige maand voor ons vast te leggen. Dat de SVR optische upgrades krijgt is duidelijk, maar wat er onder de motorkap gaat veranderen is nog onzeker. Omdat de V8 van Ford hetzelfde lot te wachten staat als de V6, wordt deze mogelijk vervangen door een exemplaar van BMW.

Wanneer de F-Pace zijn camouflagepak uittrekt is nog niet officieel bekend gemaakt. Reken op ergens eind dit jaar.

Meer foto’s zijn te vinden hier en hier te vinden op Autojunk.