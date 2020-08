Opgepast: politie gaat radarauto’s grootschalig inzetten

Daar gaat Flitsmeister niet tegen helpen.

Je hebt hardrijders en hardrijders. Eerder deze week dook een filmpje op waarop te zien was hoe twee motorrijders met snelheden van meer dan 240 km/u van Breda naar Rotterdam reden. De politie was uiteraard not amused. Tegelijkertijd ben je tegenwoordig ook al een hardrijder als je met een gangetje van 120 km/u op de snelweg rijdt.

De scheidend projectleider Infrastructuur van de politie, een zekere Egbert-Jan van Hasselt, is in ieder geval klaar met hardrijders. “Er vallen nog veel te veel verkeersdoden door snelheidsduivels en andere verkeershufters,” zegt hij tegenover de Telegraaf. Hij hekelt het huftergedrag in het verkeer dat volgens hem steeds erger wordt.

Hij kondigt daarom aan dat de politie een nieuw wapen in gaat zetten: onopvallende radarauto’s. Deze auto’s gaan op ‘gevaarlijke trajecten’ rijdende snelheidscontroles uitvoeren. Een eerdere proef die de politie met radarauto’s uitvoerde was geslaagd, laat Van Hasselt weten. Zijn opvolger zei in een eerder interview, dat de apparatuur “in een oud Fiatje Panda of nieuwe BMW gebruikt worden.”

Het plan is dat er in 2022 een vloot van vijftig tot honderd radarauto’s inzetbaar zijn. Deze gaan niemand aan de kant zetten, ze meten alleen de snelheid. De boete krijg je vervolgens thuisgestuurd. Wanneer het offensief van start gaat is niet bekend, maar wees voor de zekerheid alvast op je hoede in de buurt van oude Panda’s.

Foto: snelwegcombo, gespot door @flatsixx