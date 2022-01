Nieuwe spectaculaire tribunes op Spa Francorchamps

De bouw van de nieuwe tribunes zijn in volle gang op Spa Francorchamps. Dit zijn kersverse foto’s!

CM.com Circuit Zandvoort is verschrikkelijk goed opgeknapt van de make-over voor de Formule 1. En hoewel er al jarenlang F1-races worden verreden op Spa was het daar in de Ardennen ook niet bepaald een high-tech bedoeling. Met een grote opknapbeurt voor het prachtige Belgische circuit ziet Spa er mooier uit dan ooit tevoren.

En die opknapbeurt levert ook een hoop spektakel op voor de fans. Zo komt er een grote tribune bovenaan Eau Rouge/Raidillon. Vandaag heeft Spa Francorchamps nieuwe beelden vrijgegeven van de tribunes in aanbouw. Zo krijg je alvast een ideetje wat je zoal kunt verwachten. Reken maar dat dit episch gaat worden. Auto’s die vanuit het dal naar boven komen en vanaf de tribune zit je er live bovenop.

Naast de nieuwe tribunes vinden er ook updates aan de baan plaats. Net als een aantal nieuwe verbeteringen met betrekking tot de veiligheid. Want hoe gaaf Spa ook is, het wereldberoemde circuit heeft ook zo zijn gevaren. De aanpassingen worden ook gedaan om motorraces veilig mogelijk te maken. De primeur is in het weekend van 4 en 5 juni, wanneer de 24u SPA EWC Motos op de baan zal worden verreden.