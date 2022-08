GP België 2022: tijden en wat je moet weten

De GP van België 2022 staat voor de deur. Check hier de agenda, waar je allemaal kunt kijken en al het andere dat je mogelijk moet weten.

Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan kan gaan? Jawel! We gaan naar de België! Lees hier alles over de GP van België 2022, alle tijden en waar je op moet letten.

Na een lang velverdiende vakantie zijn we eindelijk beland bij het vervolg van het Formule 1-seizoen 2022. Als je kijkt naar de huidige stand, dan lijkt deze race een formaliteit te worden. Dat is ons inziens echter niet het geval. Integendeel!

Merceds denkt (bijna) aansluiting gevonden te hebben, Ferrari kan makkelijk winnen als ze niet blunderen en Verstappen pakt elke kans die voorbij komt. Verder is bekend dat Daniel Ricciardo zijn contract bij McLaren niet gaat uitzitten, hij wordt vervangen door waarschijnlijk Oscar Piastri. En wellicht dat Ricciardo (weer) naast Ocon komt te rijden. Enfin, er gebeurt genoeg het komend weekend!

Agenda GP België 2022:

Vrijdag 26 Augustus

14:00 – 15:00 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 27 augustus

13:00 – 14:00 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 28 augustus

15:00 – 17:00 | Race

GP België

Voor lange tijd was de GP van België het dichtste bij een thuisrace voor ons ‘Ollanders. Als je Verstappen in een Simtek, Arrows of Minardi zijn kunsten wilde zien vertonen, was België het dichtste bij. De GP wordt al gehouden sinds 1926, maar kenmerkt zich ook door het enorm aantal hiaten in de reeks GP’s.

De eerste kwam namelijk al in…. 1927! Ja, echt waar. Sinds het ‘officiële’ FIA F1 kampioenschap in 1950 is dat in mindere mate het geval. Zo verviel de GP in 1957 en 1959, 1969 en 1971. Daarna reed men overigens niet alleen op Spa-Francorhamps. In 1972 reed men op Nivelles en in 1973 op zolder. In 1974 nogmaals op Nivelles en daarna tot 1982 op het circuit van Zolder.

Het circuit: Spa-Francorhamps

We kunnen er kort over zijn, dit is een van de meest legendarische circuits op de kalender. Samen met Monza, Suzuka, Silverstone, Imola. Niet onaardig bedoeld naar de andere banen, maar dit zijn de races waarnaar je uitkijkt. Het is een baan waarbij de coureurs nog gladiatoren zijn. Spa is een van de langste banen, namelijk 6,88 kilometer. Daarom heeft men slechts 44 rondjes nodig om de GP uit te rijden.

Spa is een bijzonder snel circuit met veel lange rechte stukken. Echter, er zitten ook een hele hoop snelle bochten in én een paar chicanes. Het is dus heel belangrijk om de goede afstelling te vinden waarmee je zo goed mogelijk overall kunt presteren op het circuit. Let op Aston Martin, dat team (voorheen onder andere Jordan en Force India) komt hier altijd goed uit de verf.

GP België 2021

Voordat we vooruitblikken, kijken we nog even snel terug naar vorig seizoen. Het kan zijn dat je ergens niet meer precies weet hoe de race ook alweer verliep.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van België 2021?

Die was nat! Sterker nog, eigenlijk was het te nat om te rijden. Max Verstappen pakte uiteindelijk de pole positie, maar George Russell toonde grote klasse door de tweede plaats te pakken.

Wie reed de snelste ronde van de GP van Belgie 2021?

Onofficieel was dat niemand minder dan Nikita Mazepin.

Hoe verliep de GP van België 2021?

Niet, eigenlijk. De race viel letterlijk in het water. Het regende zo hard, dat de organisatie het niet aandurfde om de race te starten. Enkele keren werd de race uitgesteld, maar uiteindlelijk blies men ‘m toch af.

Om elke vorm van aansprakelijkheid naar de toeschouwers te ontlopen, reed men twee rondjes achter de safetycar omdat technisch gezien een ‘race’ is en er dus (halve) punten uitgedeeld konden worden. Verstappen ‘won’ de race, op twee stond Russell en Hamilton op 3.

Wat je moet weten over de GP van België 2022

Nog voordat we een meter gereden hebben, zijn er zat dingen die we wel weten. En uiteraard delen we dat graag met jullie:

Hoe zit het met de stand bij aanvang van de GP België 2022?

Het is eigenlijk ongelooflijk, want Max Verstappen heeft een voorsprong van 80 punten. 80! Met nog negen races te gaan is dat een klinkende voorsprong. Als hij drie keer niet finisht en Leclerc wint 3 keer plus 3 keer snelste ronde, dan nog staat Verstappen voor.

Echter, de voorsprong is niet zo comfortabel als deze lijkt. Ferrari heeft overwegend de snellere auto en Mercedes maakt flinke stappen. Nog even terug naar de stand na de GP Hongarije 2022, daarbij valt op dat het achter Verstappen behoorlijk spannend is. Ook tussen McLaren en Alpine is het nog lang niet beslist.

Welke banden neemt Pirelli voor de GP België 2022?

Pirelli heeft gekozen voor een vrij saaie set compounds: C2 is hard (wit), C3 is medium (geel) en C4 is soft (rood). Dat is hetzelfde als de vorige race alsmede die race daarvoor.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van België 2022?

Dit is misschien wel de meest spannende factor. Het weerbericht voorspelt een hoop spektakel. Het is overwegend bewolkt. Op vrijdag zal het waarschijnlijk de eerste training droog blijven, maar het gaat flink regenen in de tweede vrije training. Het kan zelfs onweren. De temperatuur is 23 graden.

Op zaterdag is het iets kouder, namelijk zo’n 20 graden. Daarbij is er kans op neerslag, zij het in mindere mate. Tijdens de derde vrije training kan het nog nat zijn, maar bij de kwalificatie zal het niet regenen. Op zich is er kans op een bui. Qua wind hebben de coureurs niets te vrezen, het waait niet hard en de wind komt telkens uit het noorden.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van België 2022?

Een soort van thuisrace, een ‘echt’ circuit, wisselende weersomstandigheden. Dat klinkt als een homerun voor Max Verstappen. Nu is de kans dat hij scoort op Spa heel erg groot. De Red Bulls doen het erg goed op de rechte stukken. We kunnen vooral zien hoe alle nieuwe regels van de FIA tegen porpoising uitpakken. Zoals Mercedes er 6 races geleden voor stond zijn ze kansloos op Spa, dus houdt hen in de gaten.

Ferrari kun je nooit uitsluiten. Tot nu toe is Ferrari iets sneller dan de Red Bull, behalve op absolute topsnelheid. Reken er niet op dat Verstappen met het mes tussen de tanden de eerste bocht zal aanvallen. Hij wil voornamelijk voldoende punten meenemen. Als dat het er geen 25 kunnen zijn, dan neemt ‘ie genoegen met 18 of 15, zolang hij maar punten pakt.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP België 2022?

Als we kijken naar de wedkantoren, dan lijkt het een kat in het bakkie te zijn. Verstappen is de grote favoriet. Charles Leclerc op gepaste afstand. Daarachter niet Pérez (6) of Sainz (4), maar Hamilton! Russell op P5. De eerste coureur van een niet Top 3-team is – hoe kan het ook anders – Fernando Alonso.

Waar kan ik de GP België 2022 volgen?

Je kunt de race op diverse manieren bekijken. We nemen de opties met je door en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

ViaPlay

Een abonnementje afsluiten bij ViaPlay is gemakkelijk. Daarbij kun je het installeren op al je devices en eenvoudig volgen. De beeldkwaliteit is meer voor smartphones en laptops dan monitors en TV-schermen. De resolutie is niet zo heel hoog, helaas. Over het commentaar en voor- en nabeschouwing: het is op zich prima. In tegenstelling tot de vele grootheden op het gebeid van voetbal zijn er weinig mensen die ervaring hebben met F1-rijden, laat staan succesvol.

Het racecommentaar is een beetje gemaakt enthousiast, maar inhoudelijk klopt het echt wel. De oranje McLaren van ‘Riekjardo’ is echt oranje (maar volgend jaar niet meer!). Prijs is wel een dingetje, want heel goedkoop is het niet. Tot voor kort was het 9,99, maar dat stijgt nu naar 13,99 euro per maand. We moeten er wel bij zeggen dat je dan kunt genieten van alles dat ViaPlay te bieden heeft, niet alleen F1. Ook schakelt het uitstekend tussen alle platforms.

Streams

Kosten heb je geen last van bij streams. Op het internet staat er vol mee. Als je ze niet kunt vinden, we hebben hier een zwikje streams voor je. Beeldkwaliteit is mager en de verbinding is niet denderend. Maar ja, het is gratis.

F1TV

Maar dat gezegd hebbende, F1TV is echt niet perfect. Ook hier stiekem best veel vastlopers waardoor je toch eventjes opnieuw in gaat loggen. En ook dat gaat niet van een leien dakje. Apparaten herkennen is ‘ie niet goed in, zeker niet als geregeld wisselt tussen tablet, computer of smartphone. Wel handig, je kan het commentaar kiezen, waaronder dat van SkyTV.

Grand Prix Radio

Als het enkel en alleen om het commentaar gaat, is een oplossing. GP Radio! Dan heb je de oude vertrouwde Olav Mol die race op vermakelijke wijze aan elkaar praat. Daarbij wordt hij af en toe lastig gevallen door Jack Plooij, alsof hij een weddenschap heet gewonnen. Je kunt GP Radio afstemmen op het beeld dat je hebt, maar echt soepel gaat het niet.

Vaak loopt GP radio iets voor. Als je ze iets terug zet (kan met sliders), dan begint het geluid te haperen. Waardoor je alsnog het commentaar maar op live zet. In tegenstelling tot ViaPlay zegt Olav Mol niet dat de McLaren van Riekjardo oranje is. Zie maar even wat je daarmee doet.

VPN

Ja, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Er zijn landen waar Formule 1 gewoon gratis te bekijken is, zowel op TV als online. Met een VPN kun je inloggen in dat land en dus de race kijken. Eigenlijk ideaal. In Europa kun je bijvoorbeeld genieten van RTL Luxembourg of ORF. Mocht je dat niet kunnen verstaan, dan kun je altijd nog kiezen om GP Radio daaroverheen te zetten. Heb je 4K en Olav Mol (net als vorig jaar op Ziggo).

Tip: elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende Formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Canvas

De kwalificatie en race worden ook uitgezonden bij de buren op Canvas! Genieten!

Wat verwachten de Autoblog Experts van de GP België 2022?

Autoblog heeft een redactie met drie enorme F1-hoofden. Die hebben verstand van de hoed en de rand. Check maar wat ze over het komende week te zeggen hebben:

Michael:

Max Hamilton Leclerc

Ik voorspel regen! Tenminste, ergens tijdens het weekend zal het wel een keertje gaan stortregenen in de Ardennen gok ik. Vorig jaar ging Max er mee vandoor in de ultieme deceptie voor betalende fans EVER! Het is dus te hopen dat er net iets minder valt dan vorig jaar.



Daar van uitgaande zet ik toch weer in op winst voor Verstappen met wellicht wederom een podium voor Lewis die wat punten afsnoept van Charles. Kan Max nog eerder tot wereldkampioen gekroond worden! Michael, slaat de frietkot over.

Wouter:

Verstappen Hamilton Leclerc

Oh ja Spa. Wat een deceptie was dat. Moderne F1 auto’s, coureurs, maar vooral officials zijn blijkbaar van suiker. Wat een blamage was dat.



Max is on a roll dit jaar, dus Spa pakt hij met twee vingers in zijn neus. Mercedes is op de terugweg, dus we zetten Lewis op 2. Wouter, houdt van garnaalkroketten

Jaap:

Hamilton Leclerc Verstappen

Spa was vorig jaar de eerste race sinds Rusland 2018 die ik gemist heb vanwege de bruiloft van mijn broer. Helaas heeft uiteindelijk iedereen ‘m gemist, vanwege die regen. Balen, maar ach, dit jaar een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Max gaat vaak niet zo lekker op Spa, dus ik wilde eigenlijk Leclerc bovenaan zetten. Echter…Ferrari was schrikbarend traag in Hongarije. Zelfs zonder die knaken-strategie voor Charles hadden ze mijns inziens niet gewonnen van Verstappen. Dus…Ik zet in op Hamilton. Jawel! De Brit pakt elk jaar een race, dus waarom niet deze? Het is een beetje een gok op hoe de nieuwe regels omtrent porpoising gaan uitvallen, maar soit. Leclerc dan maar tweede en Verstappen toch nog op P3. Jaap, eet zijn vlaamse vriet met ruwe mayo.

Autoblog zal de race en kwalificatie verslaan. Gebeurt er wat spannends tijdens de vrije trainingen, dan houden we je uiteraard op de hoogte!