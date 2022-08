Hamilton en Russell rijden dit weekend in een rode auto

Rode auto’s schijnen heel snel te zijn, dus Mercedes gaat hun auto nu ook rood maken.

Zeg je rood dan zeg je Ferrari. Dat betekent echter niet dat Ferrari patent heeft op de kleur rood. Ook voor Mercedes is dit een historisch verantwoorde kleur. De safety car van Mercedes is niet voor niets rood.

Rode zeug

Dat is uiteraard een hommage aan de ‘rode zeug’, oftewel de Rote Sau. Ondanks het feit dat de 300 SEL 6.8 AMG de 24 Uur van Spa niet won, werd het rode gevaarte wel eerste in zijn klasse en tweede overal. Dit was genoeg om deze auto een legendarische status te bezorgen.

Retro livery

Dit weekend gaat Mercedes weer in actie komen op Spa. Weliswaar met een totaal andere auto, maar toch willen ze een eerbetoon brengen aan de Rote Sau. De aanleiding daarvoor is het feit dat AMG dit jaar 55 kaarsjes uitblaast. De auto’s van Hamilton en Russell zullen daarom een retro livery krijgen, geïnspireerd op de 300 SEL 6.8.

Racenummer

De achterkant van de auto zal hetzelfde blijven, maar vanaf de cockpit zal de Mercedes W13 knalrood zijn. Ook krijgen de auto’s een mooi klassiek racenummer, in een witte cirkel. Nog een leuk detail: op de wieldoppen van de voorste velgen komt een afdruk van de velg van de Rote Sau.

Ferrari

Dit is natuurlijk een mooi eerbetoon, maar de auto lijkt van de voorkant nu wel sprekend op een Ferrari. Dit zou nog voor enige verwarring kunnen zorgen komend weekend. Bij Olav Mol bijvoorbeeld.

Hockenheimring 2019

Op social media wordt Mercedes trouwens nog ergens op gewezen: dat laatste keer dat ze hun livery veranderden pakte dat niet zo goed uit. Dat was namelijk op de Hockenheimring in 2019. Mocht je het vergeten zijn: tijdens een natte en chaotische race had Hamilton toen een zeldzame misser en reed hij de bandenstapel in.

Weerbericht

Een herhaling van Duitsland 2019 is niet heel reëel, want het ziet er vooralsnog naar uit dat het zondag droog blijft. Vrijdag kan het nog wel flink gaan regenen en zaterdag blijft het waarschijnlijk ook niet de hele dag droog. Tot zover het Autoblog weerbericht.