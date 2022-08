Alonso informeerde iedereen (behalve de baas) van ontslag

Het is toch ook een tactisch wonder, die Fernando. Alonso informeerde iedereen, behalve net de gene die het meeste ertoe doet.

De overstap van Fernando Alonso mag gezien worden als een ‘shock move’. Hij was in onderhandeling met Alpine om nog een jaartje eraan vast te plakken. Bij Alpine namen ze de tijd voor hem en was het een lastige situatie. Daar wilden ze op den duur ook Oscar Piastri binnenhalen. Wellicht dat ze het Australische talent moesten stallen bij Williams, om hem zo iets te kunnen laten rijpen. Kortom, een situatie die de nodige voorzichtigheid en discretie vereist.

En wat doet Alonso? Die pakt zijn biezen! Nu is dat niet vreemd. Hij is 41 en kreeg hoogstwaarschijnlijk alleen een contract voor één jaar. Bij Aston Martin (waar de Spanjaard volgend jaar naartoe gaat) heeft hij voor twee jaar getekend. Uiteraard moet je dan wel eventjes netjes afscheid nemen. Is dat ook gebeurd?

Alonso informeerde iedereen

Nou, nee! Dat laat Alonso weten in aanloop naar de GP van België. Volgens de tweevoudig wereldkampioen ging het niet alleen om de duur van het contract, maar ook het ‘gevoel’. En Bij Alpine had Alonso een ‘raar’ gevoel. Fernando heeft het idee dat ze bij Aston Martin zijn kwaliteiten meer kunnen waarderen. Sterker nog, toen het Vettel zijn afscheid aankondigde, waren Aston Martin en Alonso er in not time uit.

Een conclusie die wij daaruit kunnen trekken: waarschijnlijk lag alles al klaar en hoefde het alleen ondertekend te worden. Maar als je zover bent, moet je dan ook je huidige werkgever informeren? Ja, dat is op zich wel zo netjes. Toch reageerde Otmar Szafnauer – de teambaas van Alpine – heel erg verrast. Hij wist helemaal van niets en de overstap kwam als een verrassing.

Behalve…

Alonso geeft dat ietwat cryptisch toe. Alonso informeerde iedereen namelijk. Nou jou, iedereen: bijna iedereen. Hij heeft namelijk Laurent Rossi (CEO Alpine en Alpine F1), Luca de Meo (CEO Renault), het gehele team én zijn monteurs verwittigd, maar mogelijk is teambaas Otmar “misschien niet geïnformeerd”.

We zijn héél benieuwd hoe de ‘clusterduck’ nu werkelijk is verlopen. Waar Alpine probeerde drie toprijders goed te managen, vertrokken er twee in één dag. Ondanks dat Alpine Piastri aankondigde als nieuwe coureur, ontkende Piastri dat direct. Nu Ricciardo de zak heeft gekregen van McLaren, lijkt het erop dat Piastri elk moment aangekondigd gaat worden bij McLaren.

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over de GP België 2022!

Via: De Telegraaf