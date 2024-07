GP België 2024: tijden en wat je moet weten

We nemen alles dat je moet weten over de GP België 2024 met je door: helemaal gratis!

Er zijn soms van die races waar we altijd net eventjes wat meer naar uitkijken. Silverstone, Suzuka en deze beauty: Spa Francorchamps! De race in het land van Di Rupo, Manneken Pis en Meneer Spaghetti is altijd episch.

Agenda GP België 2024:

Voordat we alle ins en outs met je door nemen, eerst even de agenda:

26 juli

13:30 – 14:30 | Vrije Training 1

17:00 – 18:00 | Vrije Training 2

27 juli

12:30 – 13:30 | Vrije Training 3

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

28 juli

15:00 – 17:00 | Race

GP België:

De GP van België is een oud-gediende. Sterker nog, het is een van de oudste Grands Prix. De eerste editie was 99 jaar geleden, in 1925. Die race werd toen door Antonio Ascari gewonnen in zijn Alfa Romeo. Teamgenoot Guiseppe Campari werd tweede en Fernando Alonso derde. Dat is een stom grapje natuurlijk, want er finishten maar twee auto’s die race! De GP keerde niet elk jaar terug. Wel was Spa-Francorchamps elke editie het toneel, op 1946 na. Toen was het op Ter Kamerenbos (niet echt een circuit, maar een race door een bos).

Sinds de ingang van het FIA F1-wereldkampioenschap rijden de coureurs hier bijna jaarlijks. Vanwege veiligheidsissues werd de Belgische GP in 1969 en 1971 overgeslagen. Dat is ook de reden dat men in 1972 ging rijden op Nivelles en in 1973 op Zolder. Daarna was er een tijdje geen Belgische GP. Halverwege de jaren ’80 kwam Spa-Francorchamps weer op de kalender te staan.

Max Verstappen heeft de GP drie keer gewonnen de afgelopen drie seizoenen. Lewis Hamilton heeft de GP vier maal gewonnen. Senna (5 keer) en Schumacher (6) waren hier succesvoller. Ferrari is verreweg het meest succesvolle team hier (18 overwinningen) en McLaren staat op 2 (met 14 overwinningen).

Het circuit: Spa-Francorchamps

Simpel gezegd is het een van de mooiste circuits op de kalender, samen met Suzuka en Silverstone. Het is een heel ‘puur’ circuit. Geen baan die door een marketingkantoor is bedacht, maar een echt circuit dat ontzag inboezemt. Dit betekent dat de infrastructuur ondermaats is voor zo’n groot evenement, maar dat je wel een echt strijdtoneel hebt.

Het is een lang circuit: 7,004 km, het is zelfs de langste van de kalender. Dat betekent dat er slechts 44 ronden gereden gaan worden. Inhalen is heel erg goed mogelijk op Spa. Er zitten snelle en langzame stukken in de baan. Het kan maar zo zijn dat je auto bloedsnel is in de eersteSector (veel rechte stukken), maar dat je het lastig hebt in het bochtige middengedeelte. Goed om te weten: er ligt net nieuw asfalt!

GP België 2023

Zoals altijd blikken we ook eventjes terug naar de meest recente GP van België:

Kwalificatie

Uiteraard waren er natte omstandigheden. Verstappen was met 1:46.168 het snelst. Leclerc volgde op flinke afstand met 1:46.988. Sergio Pérez kon toch nog in de buurt blijven met 1:47.045.

Snelste ronde

Lewis Hamilton! Hij had een dermate grote voorsprong op Fernando Alonso, dat hij aan het einde naar binnen kon voor een ‘gratis’ pitstop met vers en zacht rubber. Lewis zette een tijd neer van 1:47.305.

Race

Het was geen spannende race. Verstappen pakte weliswaar pole, maar kreeg 5 plaatsen gridstraf vanwege een nieuwe versnellingsbak. Na de eerste serie pitstops leidde de Nederlander alweer de race.

GP België 2024

Wat is de stand bij aanvang van de race?

Max Verstappen leidt met 265 punten. Lando Norris heeft 189 punten. Dat is nog best een groot gat met 11 races te gaan. Verstappen heeft er mazzel mee dat er telkens iemand anders wint. Ook afgelopen race, die McLaren misschien beter aan Norris had ‘moeten’ geven.

Nu we het dan toch over teams hebben, daartussen is het veel spannender. Red Bull heeft 389 punten, maar McLaren loopt hard in met 338 punten. Ferrari (322 punten) en Mercedes (241 punten) doen ook nog zeker mee.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP België 2024?

De middelste van de range: C2 is hard (wit) C3 is medium (geel) en C4 is soft (rood). Let op: het circuit is voorzien van nieuw asfalt. Spa is behoorlijk veeleisend voor de banden. Niet zo erg als Silverstone, bijvoorbeeld.

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP België 2024?

Volgens Pirelli kun je meerdere kanten op. Starten op rood, na 10-15 ronden over op geel en na 25-30 ronden nog een keer op geel (of rood). Een andere manier is om te starten op rood of geel en dan over te stappen op witte banden. De kans dat dat gaat gebeuren, is klein. Vorig jaar ontweek iedereen massaal de witte band.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP België 2024?

Sergio Pérez kan maar beter thuisblijven, want we zien nu al waar het mis zal gaan. Vrijdag en zaterdag kan het behoorlijk regenen. Zondag blijft het droog.

Vrijdag: Bewolkt, 19 graden, veel buien, windkracht 2 ZZW

Zaterdag: Bewolkt, 18 graden, veel buitjes, windkracht 1 WZW

Zondag: Redelijk wat zon, 20 graden, droog, windkracht 1 ONO

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP België 2024?

Hij kan hier orde op zaken zetten. Ja, McLaren heeft een ontzettend goede allround auto gebouwd én twee topcoureurs van de buitencategorie. Die Red Bull RB20 is een lastigere auto dan de RB19, maar alsnog wel een van de betere van het veld. Ook ligt deze baan Verstappen heel erg goed en zal de RB20 iets beter uit de voeten komen.

Dominant winnen zal lastig worden, maar meestrijden om de winst is zeker mogelijk. Wel is het zo dat Verstappen waarschijnlijk wat gridstraffen gaat pakken, dus dan wordt het wel ietsje lastiger. Nu is Spa traditioneel een plaats waar veel teams nog wat nieuwe onderdelen in de ‘pool’ gooien, dus wellicht valt de schade mee.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van België 2024?

Voor het eerst in heel lange tijd is Verstappen niet meer de favoriet om te winnen! Dat is nu Lando Norris (5/4). Max staat tweede met 9/4. Oscar Piastri staat daar met 9/2 achter.

Wie of wat is de verrassing voor de GP van België?

Aston Martin. Hoe het team ook heette: Jordan, Midland, Spyker, Force India, Racing Point: het team uit Silverstone weet hier traditioneel heel erg goed te scoren. Tel daarbij op dat Fernando Alonso uitstekend uit de voeten kan in wisselende weersomstandigheden.

Waar kan ik de GP van België 2024 bekijken?

Viaplay

Geef maar toe, ook jij kijkt geregeld naar Viaplay. En eigenlijk vind je het ook best prima, omdat dat ook zo is. Het is gewoon dat we teveel gewend waren aan Jack Plooij en Olav Mol. Nelson en Melroy kunnen het ook gewoon goed doen. Het kost je 16,99 per maand, maar dan heb je ook films, series, anders sporten, reality-onzin en darten. Oh, en F1TV!

F1TV

Ja, dat zit dus bij Viaplay in. Dan maakt het wel heel onlogisch om voor 11,99 euro per maand enkel en alleen F1TV te kopen, nietwaar? Tenzij je 100% weet dat je echt alleen F1 gaat kijken. Het handige is dat je kunt kiezen uit je eigen taal. Gelukkig hebben ze bij F1TV ook hun eigen team uit presentatoren die aanzienlijk minder anti-Max zijn dan de Lewis-liefhebbers van Sky.

VPN

Het mooie van Luxemburg is dat ze geen F1-coureurs hebben, dus je hebt neutraal commentaar. Hetzelfde geldt in iets minder mate voor Oostenrijk. Er is op dit moment geen Oostenrijkse coureur (die waren er wel degelijk), maar er zijn voldoende Oostenrijkse zwaargewichten (denk aan Toto Wolff en Helmut Marko) die soms nog best interessante dingen zeggen bij de interviews. Met een VPN kun je inloggen in die landen en via RTL Luxembourg of de ORF het feest zo volgen.

Streams

Als je écht geen moeite wil doen en geen geld wil uitgeven, kun je een gratis stream opzoeken.

Grand Prix Radio

Olav Mol geeft nog altijd commentaar, gelukkig. Dat doet hij via Grand Prix Radio. Logisch, die zender is ook van hem. Je kan het geluid van Grand Prix Radio bij een van bovenstaande beelden. Handig, toch?

Voorspelling GP België 2024

Op de redactie lopen, rennen, denken, slapen en dromen we Formule 1. Desondanks mogen Wouter, Michael en Jaap een voorspelling doen. Die Jaap, hè, die had laatst gewoon ALLE posities goed voorspeld. Zo goed is die jongeman!

Michael

Norris Hamilton Piastri

Leuk dat alles opeens anders is. Niet leuk dat we ons ineens weer moeten verantwoorden om Nederlander te zijn. Maar goed, je hoeft je ook niet te verantwoorden voor die gekke dronken oom op het terras. Maar goed, nu weten we dat er maar 1 ding ergerlijker is dan Xavi Simons die niet met de pers praat. Dat is Max die wel met de pers praat. Of zoals zijn fans zeggen: “ja maar Max is wel uniek, want hij zegt wat hij denkt en zonder hem zou het saai zijn”. Het is inderdaad een bijzonder kind en dat is het..



Misschien even terug naar de kern van de zaak, de voorspelling. Nadat ik (in alle bescheidenheid) vorige keer briljant de winst van Piastri had voorspeld gooi ik het nu over een andere boeg. Ik volg de Engelse Bookmakers die Lando op 1 zetten. En omdat ik meer cooldownroom gekibbel wil zien tussen hem en Lewis gooi ik Hamilton op 2 en Piastri op 3. Michael, heeft vergevorderde plannen om Xavi Simons te adopteren.

Wouter

Verstappen Norris Hamilton

Spa is de echte thuisrace van “onze” Max. Het circuit ligt de RedBulls ook wel, dus het wordt weer eens een keer Max. Ook wel fijn voor Kelly, dan gaat die een beetje rustig op vakantie. Wouter, bekijkt het hele gebeuren van de vrouwelijke kant van de zaak.

Jaap

Verstappen Norris Piastri