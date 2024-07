Corvette ZR-1: meer pk en minder kg dan een Veyron

Ja, standaard. Af fabriek. De Corvette ZR-1 heeft meer vermogen dan een Veyron, terwijl het gewicht lager ligt.

Oh Lord Can Yo See. Het wordt tijd om Amerikaans te gaan worden. Verhuizen. Als het kan in de buurt van een circuit. En nee, dan niet om te gaan stemmen (mag je namelijk toch niet), maar zodat je kan genieten genieten van de geneugten: goedkope Corvettes.

Of nou ja, goedkoop: relatief goedkoop. De tijden dat je een Corvette voor 35.000 dollar kocht zijn voorbij, maar relatief gezien zijn het nog altijd koopjes. In eerste instantie omdat ze beter zijn dan ooit. In tweede instantie omdat ze (veel) sneller zijn dan de concurrentie. En tegenwoordig kun je ook gewoon bochten kunnen maken met een ‘Vette.

1.064 pk en 1.123 Nm

We hadden al kennis kunnen maken met de Chevrolet Corvette Stingray (460 pk) en de Z06 (650 pk). Voor nu is het tijd voor een stapje daarboven: de ZR-1. En zonder overdrijven: dit ding vreet Ferrari’s op voor het ontbijt. De motor is dezelfde 5.5 flatplane V8, maar met twee enorme turbo’s en een krankzinnig vermogen van 1.064 pk en 1.123 Nm.

De motor – de LT7 – genaamd, heeft gesmede zuigers en een veel lagere compressieverhouding. Ook de cilinderkoppen (het is een V-motor) en krukas zijn aangepast op het hogere vermogen. Dat geldt ook voor de transmissie, de achttraps automaat met dubbele koppeling kan al deze krachten daadwerkelijk verwerken.

Gewicht Corvette ZR-1: 1.664 kg

Qua chassis-upgrades hebben we – naar Amerikaans gebruik – goed moeten zoeken in het persbericht. Dat slaan ze nog weleens over. In principe is het hetzelfde als de Z06. Wel kun je de Corvette ZR-1 bestellen met het ZTK-pakket. Dan krijg je de vleugeltjes aan de voorkant, de gurney flap op de motorkap, die enorme achtervleugel, stuggere veren en Michelin Pilot Sport Cup 2R-banden. De gele auto op de foto’s is uitgerust met het ZTK-pakket.

Het gewicht van de Corvette ZR-1 valt heel erg mee als je kijkt naar het vermogen. De coupé weet 1.664 kg. De cabrio (ja, je kan ‘m met open dak bestellen) weegt 1.704 kg. Een 911 Turbo S Coupé weegt 1.715 kg, maar heeft slechts 650 pk. De Corvette ZR-1 heeft meer vermogen dan de Bugatti Veyron en een hoop andere hyper EV’s, maar is aanzienlijk lichter. Echt ongelooflijk.

9 second car

De topsnelheid van 346 km/u is zuiver theoretisch 100% incorrect. Met 1.064 pk haal je 370 km/u met gemak. Wellicht dat Chevrolet toch eventjes een begrenzer heeft toegepast. Of ze zeggen gewoon 346 km/u (215 mph) omdat het toch niet uitmaakt.

Deze auto is zo bizar snel dat de topsnelheid niet van belang is. Je bent immers toch wel sneller. De 0-100 km/u-sprint wordt niet genoemd, maar wel dat de kwartmijl minder dan 10 seconden duurt. Dit is een ‘9 second car’. Dat is nog voordat Dominic Toretto en Brian Spilner eraan gaan sleutelen.

Prijzen van het apparaat zijn nog niet bekend. De gewone Z06 kost al 115.000 dollar, dus wij schatten in dat GM daar nog 50 mille boven op doet. Dan zit de Corvette op 165.000 dollar, precies evenveel als een kale 911 Carrera GTS kost. Man, wat is Amerika toch een geweldig land, hè?

Bewegende beelden hebben we ook voor je:

