Formule 1 mag nog langer genieten van Spa-Francorchamps

De toekomst van de GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps is bekend.

België staat op Gillet Automobiles na niet bekend om een rijke autocultuur, maar qua Formule 1 is België een vaste locatie op de kalender. Het circuit van Spa-Francorchamps staat al sinds 1950 garant voor een GP van België en er zijn sindsdien 56 GP’s verreden. Het is het langste circuit op de huidige F1-kalender en befaamd dan wel berucht vanwege Radillion/Eau Rouge, de welbekende uitdagende bocht met een enorm hoogteverschil.

Toekomst

Het circuit van Spa-Francorchamps is recent grondig verbouwd en er is ruimte voor extra publiek dankzij twee nieuwe grandstands. Dat biedt een toekomstperspectief voor de GP van België. En dat toekomstperspectief is er nu: de GP van België blijft nog een bevestigd extra jaar. Een GP van België in 2024 was al bevestigd, maar nu is ook duidelijk dat België bij heeft getekend voor 2025.

Heibel

Dat alles terwijl Spa-Francorchamps nogal wat teweeg heeft gebracht in recente jaren. Niet alleen was het circuit het decor voor twee dodelijke crashes in een spanne van vier jaar (Hubert en Van ’t Hoff), ook omdat de F1-race in 2021 een erg vreemde race was. Dankzij zware regenval kwam de race niet verder dan een optocht achter de safety car, waar Max Verstappen won met 12,5 punten (de helft van normaal gesproken) en de snelste ronde voor niemand minder dan Nikita Mazepin was. Maar los van dat is de historie achter Spa moeilijk te vergeten.

En dat blijft dus voor in ieder geval de komende twee jaar nog. Nu maar hopen dat het volgend jaar en het jaar daarna ook nog een beetje droog blijft.