Deze D-segmenters moet je in deze rode kleur bestellen!

Dat eeuwige zilvergrijs ook altijd! Kies eens een mooie rode kleur!

Autoblog kleurtjesblog. Wij beoordelen auto’s op allerlei punten: motor, onderstel, transmissie, interieur, de aanwezigheid van verwarmbare parkeersensoren en massagefunctie op de buitenspiegels. Dan is er ook nog zoiets triviaals als kleur. Dat is voor sommigen heel erg belangrijk. Sterker nog, ondergetekende is eigenlijk de enige op de redactie die echt niets met kleur heeft.

Voor veel anderen is het van groot belang. Vroeger was de kleur iets waar klanten ‘op terug kwamen met moeder de vrouw’. Dan had meneer zijn auto samengesteld en kon mevrouw de kleur voor interieur en exterieur doen. Vervolgens waren ze uren bezig om uiteindelijk te concluderen dat dat superchique donkergrijs metallic en stijlvolle zwarte bekleding een fraaie combinatie is. Facepalm.

Toffe rode kleur

Maar er lijkt een soort kentering te zijn. We zien meer en meer fraaie rode kleuren. Vroeger had je voornamelijk standaard rood (uni) of bordeaux rood. Felrood is leuk op sportwagens, bordeaux-rood KAN heel erg leuk zijn, maar ook een beetje opa-spec.

Mazda was een van de eerste die de kleur opnieuw uitvond: Soul Red. Niet felrood voor huurauto’s, geen donkerrood voor bejaarden. Gelukkig zijn er nu meerdere merken die een dergelijke tint hebben. Dus we gingen eventjes een rondje langs de configurators van Nederland. Dus als je een D-segmenter mag bestellen, doe dat dan in deze kleuren!

Alfa Romeo

Rosse Etna

Een rode lakkleur zit natuurlijk in het DNA van Alfa Romeo. Bij aanvang kon je bij de Giulia kiezen voor Rosso Alfa (gewoon felrood) of Rosso Monza, wat een fraaie tint is voor mensen die voor hun derde gebit gaan. Maar nu kun je ‘m ook krijgen in de glorieuze kleur ‘Rosso Etna’. Een fraaie, diepe, doch heldere kleur rood. Waarom zou je in hemelsnaam een andere kleur bestellen? Oh, de prijs: 2.995 euro!

Audi

Grenadinrot

Audi is van origine een merk met een hele hoop toffe rode kleuren. Voor de uitgaande Audi A4 kun je er zelfs drie (3!) krijgen. De nieuwe Audi A5 – de opvolger van de A4 – kun je gelukkig ook in een fraaie rood tint krijgen. De kleur Grenadinrot is in het echt minder donker dan dat de configurator je wil laten geloven, maar Audi heeft nog geen persfoto’s.

BMW

Fire Rot

BMW heeft ook lang zitten stoeien met rode kleuren. Melbourne Rot is op zich prima, natuurlijk. Bij de F30 was het de introductiekleur voor de 328i Sport Line. Gelukkig is er een nieuwe rode kleur! Als je door de configurator gaat, zie je ‘m niet. Je zult eerst het M Sportpakket moeten selecteren. Maar als je dat doet, dun kun je voor 1.294,70 euro de kleur ‘Fire Rot’ aanvinken. Mooi, hè?

Mazda 6

Soul Red Crystal

De OG! De Mazda 6 gaat er binnenkort uit c.q. is er inmiddels uit. Je kunt ‘m nog wel nieuw krijgen, maar alleen uit voorraad. Hopelijk zit er eentje bij in het Soul Red. Alle andere merken in dit overzicht zullen het nooit toegeven, maar Soul Red van Mazda is toch de trendsetter geweest.

Mercedes-Benz C-Klasse

Patagonië rood

Mercedes heeft al een tijdje een rode renaissance. De kleur Hyacinth-rood is een ‘speciale’ lak die je gewoon uit de folder kunt bestellen. Patagoniërood is de opvolger daarvan, wederom alleen als ‘Manufaktur’-lak. Je hoeft overigens niet per se een AMG-line te hebben, op een Luxury Line kan het ook.

Peugeot 508

Rouge Elixir

De Peugeot 508 PSE is de dikste uitvoering die je kan krijgen, maar helaas kun je die slechts in 3 kleuren bestellen: wit, zwart en grijs. Voor de 508 in een GT-uitvoering geldt dat niet. Deze heeft standaard metallic lak, maar tegen bijbetaling van slechts 250 euro heb je deze fraaie rode tint!

Tesla Model 3

Ultra Red

De meeste Tesla Model 3’s zijn wit met zwarte bekleding en die standaard doppen erop. Dat geeft de auto een beetje een uistraling van een product uit de keuken van Moulinex of Tefal. Maar we moeten eerlijk zijn, de facelift-versie is best fraai te noemen. Zeker de achterzijde, al helemaal als je ‘m in het rood bestelt. Kost je wel 2.000 euro.

