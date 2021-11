GP Brazilië 2021: tijden en wat je moet weten

Alles wat je dient te weten over de GP Brazilië 2021 lees je in onze voorbeschouwing. Helemaal gratis!

De tequila na de GP van Mexico is nog niet eens uit het systeem van 250.000 feestende Mexicanen en we kunnen door naar het volgende land waar men wel een feestje kan bouwen: Brazilië! Net als in Mexico moesten we het in 2020 zonder de GP in Brazilië doen vanwege het coronavirus.

Nu is Jaïro Bolsanaro een bijzondere man, waardoor het maar de vraag was of het dit jaar wél door kon gaan. Gelukkig gaat de race door zoals gepland. Dat niet alleen, er is ook een heuse sprintkwalificatie dit jaar.

Agenda GP Brazilië 2021

Voordat we alle relevante ins & outs met je bespreken, hebben we eerst de agenda voor je:

Vrijdag 12 november

16:30 – 17:30 | Eerste vrije training

20:00 – 21:00 | Kwalificatie

Zaterdag 13 november

16:00 – 17:00 | Tweede vrije training

20:30 – 21:00 | Sprintkwalificatie

Zondag 14 november

18:00 – 20:00 | Race

GP Brazilië

Het circuit: Autodrómo José Carlos Pace

We rijden over het bekende circuit in Sao Paulo. Dit gebied, Interlagos, bevindt zich tussen enkele meren in. Er zijn een paar dingen bijzonder aan. Er is vrij veel hoogteverschil en er zijn diverse racelijnen mogelijk. Stiekem is het best een ‘power-circuit’. Vanaf bocht 12 is het heel erg lang volgas tot bocht 1. Ook bijzonder: er wordt tegen de klok in gereden. De baan is 4,3 kilometer lang en er worden net als in Mexico 71 ronden gereden.

Klein detail, officieel is het niet de GP van Brazilië, maar de GP van Sao Paulo. Vanwege de ‘volksmond’ houden we GP van Brazilië aan, maar het is dus eigenlijk de GP van Sao Paulo!

GP Brazilië: resultaten van 2019

De laatste keer dat er werd gereden, was in 2019. Om een beeld te krijgen van de de GP Brazlië, kijken we naar de meest recente resultaten.

Hoe ging het ook alweer met de kwalificatie van de GP van Brazilië 2019?

Dat was een feestje. Lewis Hamilton was al kampioen wegens een chronisch tekort aan fatsoenlijke concurrenten. Wellicht dat ‘ie daarom tijdens de GP van Brazilië rustig aan deed. Verstappen pakte pole positie. Vettel was tweede en Hamilton derde.

Wie reed de snelste raceronde tijdens de GP van Brazilië 2019?

Valtteri Bottas zette in ronde 43 de snelste tijd neer: 1:10.698. Het bevestigt maar weer eens dat de Fin een zeer snelle coureur is in ‘cleane’ omstandigheden.

Hoe zag het podium eruit tijdens de GP van Brazilië 20219?

Dat was nog een dingetje. Max Verstappen won de race. Ondanks de herstart kwam zijn positie geen een keer in gevaar. Esteban Ocon reed dat jaar ook niet, dat zou ermee te maken kunnen hebben. Nummer 2 was Pierre Gasly, die zijn eerste podium haalde. Op het podium stond Lewis Hamilton, maar de Brit kreeg een tijdstraf omdat hij Alexander Albon van de baan had gekegeld. Uiteindelijk mocht Carlos Sainz (die van positie 20 was vertrokken) nog op het podium klimmen.

Wat je moet weten over de GP van Brazilië 2021

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Daarom kijken we niet alleen naar 2019, maar ook naar de dingen die wel al wel weten voor de GP van Brazilië 2021.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Brazilië 2021?

Net als vorige race neemt Pirelli de meest gemiddelde banden mee: de C2 (wit), C3 (geel) en C4 (rood) banden. Red Bull gaat veelal beter op de zachtere banden, Mercedes iets beter op de hardere compounds.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Brazilië 2021?

Die is héél interessant! Voor vrijdag is het koud en nat. De hele dag kunnen er (relatief lichte) buien vallen. De temperatuur is maximaal 18 graden. Dat klinkt als typisch Mercedes-weer. Zaterdag is het warmer (21 graden maximaal) en is er geen neerslag. Zonder wordt het redelijk warm, zo’n 24-25 graden. Dit zou kunnen betekenen dat Mercedes het snelst is op vrijdag, dat ze even snel zijn op zaterdag en dat Red Bull zondag de overhand heeft.

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP van Brazilië 2021?

Het is op zich wel begrijpelijk dat Verstappen niet bezig is met de wereldtitel. Een uitvalbeurt tijdens een race die Hamilton wint (niet een onmogelijk scenario) en hij loopt 6 punten achter. Dat gezegd hebbende, er is potentie om de voorsprong te vergroten. Max Verstappen heeft een paar geweldige races gereden in Brazilië. In 2016 was er die fenomenale regenrace. Vervolgens, in 2018 won hij de GP bijna, maar gooide een Fransman knoflook in het eten. Uiteindelijk, in 2019 kon Verstappen eindelijk zegevieren.

De baan bevindt zich op minder grote hoogte, maar is nog altijd flink hoger dan de meeste races. Maar het verschil tussen Hamilton en Verstappen is erg klein. In de kwalificatie in Mexico zat Mercedes voor Red Bull wegens omstandigheden, maar het zijn juist die kleine details die het verschil maken. Daarbij mogen we nooit een getergde Hamilton afschrijven. Het is nog altijd een van de beste coureurs aller tijden, rijdend voor een team dat al zeven seizoen op rij weet te winnen. Dus Verstappen is licht favoriet, maar je zag in Mexico: als een achtervleugel niet optimaal is, staat Mercedes vooraan.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP Brazilië 2021?

Zoals het hele jaar is het ook hier vrij close, maar is Verstappen favoriet. Hij staat op -175, terwijl Hamilton op +225 staat. Perez op +1000, Bottas op +2000. De Ferrari coureurs elk op +5000. Kortom, het zal tussen Hamilton en Verstappen gaan.

Waar kan ik de GP van Brazilië 2021 volgen?

Je kunt de race op diverse manieren bekijken. We nemen even de opties met je door:

F1TV

We beginnen met het medium voor de fans. F1TV biedt namelijk alles wat je als fan kunt wensen. Je kunt niet alleen de race kijken in de taal naar keuze, maar ook alle trainingen en de kwalificatie + sprint kwalificatie. Daarnaast zijn ook alle andere race-klasses die dit weekend in actie komen te zien op F1TV. Je kunt je eigen camera kiezen, waaronder de cockpit-view van alle coureurs. Tip van mij vader: kijk vanuit de Hamilton cockpit en zie Verstappen langzaam uit het zicht verdwijnen. Het kost weliswaar 60 euro, maar het is een jaar geldig. En aangezien een seizoen telkens voller gepropt wordt races, heb je tot exact volgend jaar het abonnement. Echt een aanrader. De vele bugs die er eerst inzaten, zijn nu grotendeels verholpen. Kijken via AppleTV kan, maar dan moet je dat doen via synchrone weergave.

Ziggo

Bij Ziggo moet je even oppassen, want volgend jaar hebben zij geen F1-rechten meer. Het heeft dus geen zin om een Ziggo-pakket af te sluiten als het je alleen om F1 te doen is. Als je televisie al via Ziggo kijkt, kun je de kwalificatie en race volgen op kanaal nummer 14. Een andere optie is om een race te ‘kopen’. Je kunt vrij eenvoudig via iDeal 3,99 naar Ziggo overmaken in ruil voor F1 kijken. Officieel kun je alleen de race kijken, maar meestal kun je al een groot gedeelte van de voorbeschouwing én nabeschouwing meekijken. Je kunt het kijken op je mobiele device en dit streamen naar AppleTV.

Streams

Het goedkoopste is gewoon om streams te bekijken. Deze kun je overal het op het internet vinden. Voordelen: het is gratis. Nadelen: malware, lage beeldkwaliteit, geen keuze qua taal en een niet al te stabiele verbinding. Maar hey, het is gratis. We hebben hier een overzichtje met streams.

Voorspelling GP Brazilië 2021 Autoblog redactie

Op de Autoblog redactie zijn we gezegend met een groot aantal F1-kenners. We hebben de crème de la crème samengesteld als een denktank die maar aan één ding denken: F1. De drie heren doen elk weekend een voorspelling. Meestal heeft alleen @michaelras het goed gegokt. Statistisch gezien is er een kans dat hij er nu eens naast zit.

Michael

Verstappen Hamilton Bottas

Moeten we dit eigenlijk nog doen, het wordt een beetje gênant natuurlijk, dat ik al zoveel punten voorsta… Het is een beetje Hamilton pre-2021. Maar goed. Sprintrace erbij. Ik denk dat die een prooi wordt voor Hamilton. Voor the main event gok ik dat Verstappen hem gewoon doorpakt en hem wint. Hamilton gaat dingen roepen als wat een mooie legacy hij heeft on track maar dat het vooral belangrijk is wat hij off-track heeft gepresteerd, blablablabla. Perez stond natuurlijk op het podium in Mexico maar voor zijn thuis Grand Prix viel me zijn 3e plaats toch net even tegen. Ik denk dat hij in Brazilië gewoon weer in die kleinere bijrol vervalt en ik denk dat Bottas zijn rol weer gaat vervullen (er is vast nog een bonus te verdienen voor het teamkampioenschap) Michael, kan beter voorspellen dan Alan McNish

Wouter

Verstappen Hamilton Pérez

Nou echt spannend is het vooraan niet meer. De Honda motor is het sterkste van allemaal, dus de Red Bulls doen goede zaken. Gasly ook, terwijl Yuki meer als veldvulling in de weg rijdt. Perez rijdt overigens ook niet in dezelfde klasse als Max en Lewis, dus daarmee hebben we de nummers 1 en 2 weer te pakken. Wouter, heeft geknikkerd met Alan McNish

Jaap

Hamilton Sainz Checo

Ik ben weer eens te laat met het aanleveren van de lijst Jaap, is groot fan Alan McNish

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie, sprint kwalificatie én de race. Komt dat zien!