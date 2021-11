Waarom een Mazda CX-30 de veiligste auto ter wereld is

De Mazda CX-30 haalde bij de crashtests een score die nog steeds niet geëvenaard is. Waar is dat aan te danken?

In het crossover segment springt de Mazda CX-30 er om meerdere redenen uit. Een van de punten waarop dit model uitblinkt is veiligheid. De Mazda CX-30 is niet alleen veiliger dan andere crossovers, het is überhaupt de veiligste auto ter wereld.

Recordscore

Bij de loodzware crashtests van Euro NCAP haalde de Mazda CX-30 in 2019 namelijk een recordscore. In de categorie Inzittende Volwassene haalde de auto een score van 99%. Dit is tot op de dag vandaag de hoogste beoordeling. Ook in de andere categorieën gooide de CX-30 hoge ogen, wat resulteerde in een maximale overall score van vijf sterren.

Sterke én lichte carrosserie

Waar is deze recordscore aan te danken? Dit komt in de eerste plaats door de Skyactiv-Vehicle Architecture van Mazda. Dit betekent dat de CX-30 een bijzonder stijve, schokabsorberende én lichte carrosserie heeft gekregen. Daarbij is gebruik gemaakt van hetzelfde staal dat wordt gebruikt voor de bouw van wolkenkrabbers. Dit is buitengewoon sterk en tegelijkertijd erg licht. Dat laatste zorgt ervoor dat je niets inlevert qua rijbeleving.

Slimme veiligheidstechnologieën

Daarnaast heeft de CX-30 ook een scala aan slimme veiligheidstechnologieën – onder de noemer i-Activsense – die de veiligheid nog verder verhogen. Zo is de CX-30 uitgerust met Smart City Support, wat ervoor zorgt dat de auto automatisch remt als er gevaar dreigt. Als je afwijkt van je rijstrook is er Lane Keep Assist om je te waarschuwen of weer in de juiste baan te leiden als het nodig is. En dankzij adaptieve LED-koplampen heb je in alle omstandigheden optimaal zicht.

Veiligheid en rijplezier

Deze geavanceerde systemen zorgen er dus voor dat je zorgeloos in de auto kunt zitten. En dat betekent weer dat je kunt focussen op rijplezier. Mazda heeft zowel veiligheid als rijbeleving hoog in het vaandel staan, zonder dat het één ten koste gaat van het ander.

De Mazda CX-30 is dus hoe dan ook een leuke en verstandige keuze. Wil je meer weten? Op de website van Mazda kun je de CX-30 verder ontdekken!