Nep-Jeep is meer Jeep dan echte Jeep

Deze Nep-Jeep doet beter wat een Jeep moet dan een Jeep dat doet.

Soms wordt je bekender door randzaken dan hetgeen wat je eigenlijk doet. Denk aan mensen als Patricia Paaij en Paris Hilton. Natuurlijk, ze zijn ‘ergens’ van bekend, maar niet zozeer vanwege hun originele carrièrekeuze.

Bij Mahindra was dat ook een beetje het geval. Dat merk wist constant de kranten te halen door de vele rechtszaken. Mahindra is een Indiase autofabrikant die auto’s bouwt voor het terrein. Een van hun modellen is de Roxor. Volgens Jeep lijkt deze auto bijzonder veel op een product dat zij hebben gemaakt.

Nep-Jeep

Maar de Roxor is nu compleet vernieuwd! Althans, daar lijkt het in eerste instantie op. Als we even door de spec-sheets gaan, dan zien we dat de auto’s nagenoeg identiek zijn. Alleen de neus is duidelijk anders. Daar was een goede reden voor, want ook de rechter vond deze wel héél erg lijken op een Jeep.

De Roxor heeft geen meerdere verticale spijlen in de grille meer, maar een meer conventionele grille met een horizontale spijl. Ook staan de koplampen nu verder uit elkaar én is de motorkap een stuk breder geworden. Het heeft eventjes geduurd, meer daarmee is de Roxor minder een nep-Jeep, zei het wellicht iets generieker.

Echte terreinauto

De reden ervoor is simpel, op deze wijze kan Mahindra het model ook in de VS gaan verkopen. Daar is men gek op ‘echte’ terreinauto’s. Wel is de nep-Jeep meer een échte terreinauto dan de Jeep Wrangler. De Roxor is lichter en véél kaler. Al helemaal als je kiest voor de ‘Base’-uitvoering. Optioneel kun je een ‘All Weather’-versie kiezen. Deze is voorzien van een – je raadt het nooit – dakje! Je kunt kiezen uit twee kleuren: zwart en rood.

De motor van de Mahindra Roxor is een 2.5 viercilinder turbodiesel. Deze levert 63 stampende pk’s en 195 boomomwortelende Newtonmeters. Je hebt altijd een vijfbak en vierwielaandrijving. De auto is écht enkel en bedoeld voor het zware terrein. De Mahindra Roxor is namelijk niet straatlegaal. De topsnelheid bedraagt 88 km/u (echt waar!). De vanafprijs in de VS is ongeveer 16.500 euro.