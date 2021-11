Max Verstappen gaat crashen tijdens de GP van Brazilië

Tenminste, als we de statistieken mogen geloven gaat Max Verstappen dit weekend crashen tijdens de GP van Brazilië.

Wat is het spannend hè, dit seizoen in de Formule 1. Lewis Hamilton en Max Verstappen bevechten elkaar dat het een lieve lust is. Voorlopig in het voordeel voor onze Nederlandse held. Na de GP van Mexico staat hij 19 punten voor op zijn Britse rivaal.

Na de Grand Prix van Brazilië zouden dat er weleens veel meer kunnen zijn, maar als we op de statistieken afgaan staat Lewis na dit gewoon weer fier bovenaan de ranglijst. Waarom? De sprintrace natuurlijk.

Max en sprintraces, geen goede combi

Tijdens de aankomende GP van Brazilië wordt voor de derde keer in de geschiedenis een sprintrace gehouden. Of beter gezegd, een sprintkwalificatie. Het recept is inmiddels bekend, op de zaterdag voor de race wordt er niet gewoon gekwalificeerd, maar wordt er een korte race gehouden.

De uitslag daarvan bepaalt de startvolgorde van de race op zondag en bovendien krijgen de nummers 1, 2 en 3 respectievelijk 3, 2 en 1 punten. Max won de eerste sprintrace op Silverstone en hij werd tweede op Monza.

En we weten allemaal nog water er tijdens de hoofdraces gebeurde!!1!

Max chraste beide races met Lewis Hamilton

Juist ja. Na de eerste sprintrace overleefde Verstappen op het nippertje een moordaanslag van Hamilton. (*) Niet alleen het provocerende juichen van Lewis na zijn overwinning deed pijn, de 25 punten die hij inliep op Max deden nog veel meer zeer.

Op Monza deden de twee kemphanen het nog even dunnetjes over. We zullen het beeld van de Red Bull op de halo van de Benz niet snel vergeten. Als doekje voor het bloeden voor de fans van de in België geboren en in Monaco wonende Nederlander met nummer 33, viel na deze crash ook Lewis uit.

En komende zaterdag staat dus de derde sprintrace van het seizoen op de planning. Volgens de statistieken gaat Max dus crashen tijdens de race die erna volgt. Is namelijk altijd zo geweest.

Max moet niet in zijn eentje crashen

Om ervoor te zorgen dat sir Lewis Hamilton na dit weekend niet de leiding overneemt in het kampioenschap, is Max er alles aan gelegen niet in zijn eentje te crashen. Nee, als hij gaat, moet Lewis met hem mee. Een scenario dat niet geheel onwaarschijnlijk is, tenminste volgens Toto Wolff.

Die voorspelde namelijk recent dat het hem niet zou verbazen als er dit seizoen nog een crash volgt tussen Max en Lewis. Een beetje zoals bij Michael Schumacher en Damon Hill gebeurde. En zoals bij diezelfde Schumacher en Jaques Villeneuve.

Wij hier vinden het prima. Maar nogmaals, graag zonder gewonden en wel met z’n tweeën. Want waar er twee vechten, hebben er twee schuld!

(*) De crash ietwat aangezet om het dramatische effect te verhogen, maar dat was wel duidelijk, toch?