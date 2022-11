GP Brazilië 2022: tijden en wat je moet weten

De op-één-na-laatste race van het jaar belooft een spektakel te worden. Check hier alles dat je moet weten over de GP van Brazilië 2022.

Nou, nog twee races te gaan. Eigenlijk drie, want dit weekend is er extra veel actie in de vorm van een heuse sprintrace. Dat was eventjes geleden, hè? De eerste dit seizoen was Imola, de tweede Oostenrijk. In beide gevallen won Max Emilian Verstappen.

Net als toen geldt ook hier hetzelfde, de uitslag van de sprintrace bepaalt de startopstelling van de hoofdrace. In tegenstelling tot 2021 krijgt de winnaar van de sprintrace niet de titel van Pole Position, die gaat naar de coureur die in de kwalificatie de snelste tijd rijdt.

Agenda GP Brazilië 2022

De agenda voor de race is als volgt:

Vrijdag 11 november

16:30 – 17:30 | Vrije Training 1

20:00 – 21:00 | Kwalificatie

Zaterdag 12 november

16:30 – 17:30 | Vrije Training 2

20:30 – 21:30 | Sprint

Zondag 13 november

19:00 – 21:00 | Race

GP Brazilië

De Braziliaanse Grand Prix is eigenlijk een best jonge GP, want deze wordt pas verreden sinds 1972. En die race in 1972 (gewonnen door Carlos Reutemann) telde niet eens mee voor het kampioenschap, dat was pas in 1973 het geval. Toen won Emerson Fittipaldi, trouwens. De eerste paar Grands Prix reed men op Interlagos, maar in 1978 en van 1981 tot 1989 was Jacarepaguá het strijdtoneel voor de Braziliaanse Grand Prix. Als we het overigens heel erg letterlijk nemen, is het niet de Grote Prijs van Brazilië maar die van Sao Paolo, de stad.

Je zou denken dat Lewis Hamilton de race verreweg het vaakst heeft gewonnen, maar dat is niet helemaal correct. Net als Sebastian Vettel heeft de Britse recordkampioen de Grand Prix drie keer gewonnen. Michael Schumacher en Carlos Reutemann wonnen de GP vier keer. Maar de koning van Brazilië is toch wel Alain Prost, die de race in totaliteit zes keer won. Max Verstappen won ‘m 1 keer (in 2019).

Het circuit: Autodromo Carlos Pace

We gaan rijden op Interlagos, ook wel Autodromo Jose Carlos Pace genaamd. Interlagos betekent ‘tussen de meren’ en dat omschrijft precies de ligging van het circuit. Dat bevindt zich namelijk tussen twee meren. Die andere naam, José Carlos Pace, heeft betrekking op de Braziliaanse coureur Carlos Pace. Deze coureur heeft 73 races gereden en er slechts eentje gewonnen, op het circuit van (toen nog) Interlagos. Toen Pace overleed na een vliegtuigcrash, werd het circuit omgedoopt.

Het circuit is 4,309 kilometer lang, dus de heren coureurs moeten 71 ronden rijden om 300 km plus een rondje te voltooien. Bijzonder is dat men tegen de klok in rijdt, linksom. Ondanks de bochtensectie, is het een baan waarbij vermogen heel belangrijk is. Reken maar dat Mercedes het hier enorm zwaar gaat krijgen en Ferrari ineens beter voor de dag zal komen. Het is koren op de molen voor Verstappen, die een auto heeft met hoge topsnelheid. Ferrari zal met zijn mechanische grip in de bochtensecties goed presteren. Ze hebben in Mexico naar verluidt de motoren ietsje teruggeschroefd om hier weer goed voor de dag te kunnen komen. Mercedes zal alle kanten op stuiteren. Met andere woorden: de afgelopen twee circuits waren altijd al ‘mercedes-banen’ geweest, we denken dat dat meer effect heeft gehad dan de upgrades.

GP Brazilië 2021

Uiteraard reden we vorig jaar hier ook de GP van Brazilië. De auto’s zijn dit jaar behoorlijk anders, maar het geeft wel degelijk een indicatie van wat we kunnen verwachten.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Brazilië 2021?

Spannend! Hamilton had een probleempje met de achtervleugel. De opening van het DRS was te groot. Mercedes moest het aanpassen en Hamilton was uitgesloten van kwalificatie, ondanks dat Hamilton het snelste was met een tijd van 1:07.934. Verstappen pakte pole (1:08.372), voor Bottas en Pérez. Verrassende vierde was Pierre Gasly.

Hoe verliep de sprintrace van de GP van Brazilië 2021?

Dramatisch voor Verstappen. Bij de start werd hij gepiepeld door Valtteri Bottas. Max kon Valtteri niet voorbij, maar Bottas kon ook niet wegrijden. Het meest opzienbarende was de snelheid van Lewis Hamiilton. Ondanks dat er maar 24 ronden waren en hij zijn auto heel moest houden (je wil geen risico nemen in de sprintrace, klom hij op naar een vijfde plaats.

Wie reed de snelste raceronde van de GP van Brazilië 2021?

Sergio Pérez! Hij werd aan het einde van de race naar binnen gehaald. Hij had een enorme marge op de Leclerc (die op P5 reed) en zo kon Sergio een puntje wegpakken bij Hamilton.

Hoe zag het podium van de Brazilië 2021 eruit?

Gezellig! Lewis Hamilton was op het rechte stuk 15 km/u sneller dan wie dan ook en won dus verrassend. Voor één race had Mercedes een motor die ze vol open konden zetten. Het pakte geweldig uit. Het podium was een klassieke Ham-Ver-Bot.

Alles dat je moet weten over de GP Brazilië 2022

Zonder dat er een meter gereden is, weten we al een paar dingen over de race. En het zal je zeker niet verrassen dat wij al die informatie met liefde delen met jullie!

Hoe zit het met de stand bij de aanvang van de GP Brazilië 2022?

Het blijft mooi om te zeggen: Verstappen is nog altijd niet in te halen en ook Red Bull heeft de titel binnen. Het gaat nog spannend worden tussen Pérez en Leclerc, die de laatste races stuivertje wisselen. Ook is Mercedes enorm ingelopen bij Ferrari. Ook is de strijd tussen McLaren en Alpine daar.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Brazilië 2022?

De middelste set banden. Dat betekent C2 (hard, wit), C3 (medium, geel) en C4 (soft, rood).

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Brazilië 2022?

Het is nu nog schitterend weer op Interlagos, maar dat gaat ernstig verslechteren aan het einde van het deze week. Vrijdag begint het mooi, maar in de middag is er kans op behoorlijk wat buien. Dat betekent een (deels) natte kwalificatie. Zaterdag zal erg nat zijn. De gehele sprintrace staat er flinke regen op de planning. Zondag lijkt het veel mooier weer te worden, maar dan alleen in de ochtend. Ook nu weer veel buien. Uiteraard, het is een voorspelling en Interlagos heeft een soort eigen mini-ecosysteem, maar er is behoorlijk veel kans op regen.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Brazilië 2022?

Er staat op dit moment geen maat op Verstappen. Dus in principe staat er niets in de weg voor de Nederlander om deze race te winnen. De baan past bij Red Bull, Verstappen heeft hier altijd goed gepresteerd en de weersomstandigheden zijn ook in zijn voordeel. Niet om onaardig te zijn, maar we zien zo snel niet wie dan wel moet gaan winnen. In principe moet Ferrari hier uitstekend kunnen presteren en dan is Leclerc altijd een geduchte tegenstander.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Verstappen voor de GP Brazilië 2022?

Nou, je verwacht het niet, maar Verstappen is de grote favoriet om de race te winnen! Het levert je ook bijna geen geld op. Leclerc staat tweede, Russell staat voor Hamilton. Perez op P5 en Sainz is de zesde om de race te winnen. Van de niet-top-6’-coureurs staat Alonso bovenaan, alhoewel je wel 250 keer je inzet terugkrijgt als hij wint.

Waar kan ik de GP van Brazilië 2022 volgen?

Anno 2022 zijn er vele manieren om de race te kunnen volgen. Alles opties nemen we graag met je door.

Streams

Lekker goedkoop! Via een enorme lading streams kun je de race ‘gratis’ kijken. De beeld- en geluidskwaliteit is niet denderend, vaak zit er flinke vertraging in en je moet maar hopen dat de taal goed is. En de verbinding, een stream wil er nog eens ‘uitknallen’. Oh, en een hele hoop spam moet je ding zijn.

VPN

Als je dan toch gaat streamen, doe het dan goed. Met een VPN gaat dat veel beter. Dan kun je inloggen via Luxemburg of Oostenrijk. Dan kun je via RTL en ORF de race uitstekend volgen met uitstekend beeld en geluid. Je moet wel Frans of Duits kunnen verstaan, uiteraard.

Tip: elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende Formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

F1TV

De ideale manier voor de ware F1-fan. Je kunt namelijk alles volgen van het gehele raceweekend. Tijdens de race kun je ook een hoop zien, naast cockpit-view kun je bijvoorbeeld ook de telemetrie bekijken. Ook kun je alles eenvoudig terugkijken. De programma’s eromheen zijn van hoge kwaliteit. Ook lekker, je kan kiezen uit twee Britse verslaggevers. Waar Sky een maf clubje begint te worden, is het team van Buxton, Baretto en de rest prima te verteren.

ViaPlay

Als het Nederlands moet zijn, dan kijk je ViaPlay. Dat kost je 13,99 euro per maand. Een hele hoop geld als je kijkt wat je terugkrijgt voor dat geld. Althans, als het jou alleen om F1 gaat. Ze voegen telkens meer series, sporten en films toe aan het assortiment. In principe is het niet beter of slechter dan Ziggo, het is iets wat droger en objectiever. Het commentaar moet je ding zijn, het klopt op zich wel en de heren zijn enthousiast.

Grand Prix Radio

Echter, Olav Mol toont elke race aan dat een race verslaan een vak is en hij beheerst het uitstekend. Dat vindt niet alleen ondergetekende, maar kersvers hoofdredacteur @michaelras ook . (Edit: daar gaat je kerstpakket @willeme ) is niet alleen de vertrouwde stem, maar ook de emotie die hij erin legt. Je kan zijn commentaar via Grand Prix Radio opzoeken en middels een slider afstemmen op het beeld dat je kijkt. Let op: als het beeld verspringt of stilvalt, moet je alles weer opnieuw afstemmen. Erg handig is het nog niet.

Wat voorspellen de Autoblog Experts over de GP van Brazilië 2022?

Elke keer als er een raceweekend aankomt, beginnen de heren V10-geluiden te maken als ze naar het toilet gaan. Er schijnt zelfs een redactielid te zijn die Pirelli-stickers op remsporen in de toiletpot plakt. Ze ademen F1 en kunnen een race foutloos voorspellen (tenzij ze er weer naast zitten uiteraard).

Michael

Verstappen Leclerc Hamilton

GP Brazilie, het land waar je na 8 uur ‘s avonds voor geen enkel rood stoplicht meer stopt uit angst om ontvoerd op beroofd te worden. OK, het is geen Oekraïne, waar Harald Doornbos elke avond verslag over doet, maar toch.



Ik ga zo bijna aan het einde van het seizoen ook geen bijzondere dingen meer roepen, dus ik denk Max, Charles en dan Lewis. Michael, Heimelijk fan van Christijan Albers maar dat zal hij nooit toegeven.

Wouter

Verstappen Leclerc Hamilton

Ah Brazilië, daar waar bejaardenstoelenverkoper Doornbos op een ronde afstand finishte in zijn elfde en laatste F1-race. Hij werd twaalfde, zijn beste resultaat ooit, maar lullen erover kan hij als de beste. Anyway, Red Bull reed toen nog met een Ferrari V8, ook die tijden zijn stevig veranderd. De frisdrankfabrikant verslaat het merk van de eerste auto (Mercedes) en het synoniem voor F1 (Ferrari). Wouter, heeft een Robert Doornbos dekbed.

Jaap

Verstappen Pérez Hamilton

De Grand Prix van Brazilië op het circuit van Interlagos. De race waar Robert Doornbos ooit spinde in de kwalificatie voor de editie van 2005. Het glooiende circuit met de groen-gele randstenen heeft ons al menig mooie race opgeleverd in het verleden. De twee meren die om het circuit liggen willen nog wel eens een bakje water aantrekken en dan is het helemaal feest.



Verstappen liet in 2016 even zien hoe het moet in het natte. Toen won de Nederlander echter niet. Dit jaar gaat dat natuurlijk wel gebeuren, want de Red Bull is op rees pees in handen van onze landgenoot onverslaanbaar. Perez wordt tweede voor Hamilton, terwijl de charge van team rood steeds minder spits wordt. Jaap, heeft Robert Doornbos Toiletpapier.

Autoblog zal de kwalificatie, sprintrace en race verslaan. Uiteraard houden we je op de hoogte als er iets interessants gebeurd in de vrije training.