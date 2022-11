Eindelijk een 911 Turbo voor GT3-liefhebbers

Of andersom, het is maar hoe je ernaar kijkt. Met deze 911 Turbo kunnen GT3-liefhebbers de winter door.

Kennen jullie Sportec nog? Dat was zo’n 20 jaar geleden de coolste VAG-tuner die er was. Ze komen uit Zwitserland en bedienen voor een groot gedeelte de thuismarkt, net als die van Noord-Italië en Zuid-Duitsland. Precies, de rijkere gebieden van Europa. Jouw Audi RS6, Porsche 911 of Volkswagen Golf GTI was niet compleet zonder de hardware-upgrades van Sportec.

Bij Autoblog hebben we zelfs een rijtest gedaan met de Sportec Golf SC350! Dat was in 2011. Daarna werd het een beetje stil omtrent de firma uit Zwitserland. Niet dat ze niets meer deden, alleen deden ze hun werk in alle stilte. Gelukkig krabbelen ze weer op en zoeken ze meer de publiciteit op. In dit geval met deze hele dikke 911 voor mensen die niet kunnen kiezen tussen een 911 Turbo en een 911 GT3.

911 Turbo voor GT3-adepten

Of tenminste, voor mensen die een ruigere Turbo willen. Dat is namelijk de basis voor deze 911 van Sportec. De meeste modificaties zijn, zoals het een Sportec betaamt, van mechanische aard. Laten we beginnen met de motor. Het doel was om zoveel mogelijk koppel te genereren. Dat is ze gelukt, want de zescilinder motor van de Porsche levert namelijk 970 Nm. Met dank aan nieuwe turbo’s, intercoolers en een herziene ECU die daarop is aangepast. Het vermogen mag er trouwens ook zijn, want er is 850 pk aanwezig.

Wat het doet met de prestaties, zeggen ze bij Sportec nog niet. Ze willen de auto eerst eventjes testen en ze hopen binnen een paar weken met wat cijfers op de proppen te kunnen komen. Dat is een goede ontwikkeling, vaak ‘gokken’ tuners wat er mogelijk is (en dat wordt weleens afgerond in het voordeel van de desbetreffende veredelaar).

Öhlins

Zoals je kunt zien is de 911 een stuk lager dan normaal, in dit geval 30 mm. Je kan je afvragen waarom je dat zou doen, een 911 staat toch al laag op de grond? Nou, dat valt eigenlijk wel tegen. Er is stiekem best wel wat bodemspeling, iets dat bijdraagt aan de Alltagstauglichkeit (lekker woord) van de 911 Turbo. De verlaging kun je zelf instellen middels een 3-way schroefset van Öhlins. Natuurlijk, het blijft een 911 Turbo qua gewicht, maar je kan de auto zo wel iets ‘scherper’ maken.

Verder zijn er extra lichte gesmede Sportec Mono 10 Evo-velgen. Zelfs de remmen zijn verbeterd: de standaard Keramische remmen van Porsche zijn voorzien van betere remblokken en staal omvlochten remleidingen.

Recaro

In het interieur zien we Recaro Podium-carbon racekuipen. Een typische feature die de GT3 liefhebber wel zal aanspreken. Die lichte kuipen zijn opnieuw door Sportec zijn bekleed, evenals het stuurwiel. Ook de middenarmsteun is voorzien van vers alcantara met zo’n keke Sportec-logootje.

Kortom, een perfecte 911 Turbo voor GT3-liefhebbers. Prijzen zijn bekend, je checkt ze hier. We verklappen alvast: het is duur. De auto maakt nu zijn debuut op de Zürich Auto-show, die van 10 tot 13 november plaatsvindt in, jawel, Zürich.

