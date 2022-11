Iemand heeft veel tijd doorgebracht in deze Alfa 4C

Een 4C als dagelijks vervoer, is dat te doen? Iemand durfde het aan om een aardig flinke kilometerstand te zetten op deze Alfa Romeo 4C occasion.

Alfa Romeo roept wederom dat ze binnenkort met een sportwagen op de markt komen. Eerst zien dan geloven natuurlijk, maar wat zo’n uitspraak erg leuk maakt is dat Alfa Romeo soms nogal willekeurig met een leuke sportauto op de proppen komt. Neem de 4C in 2013 (ja, deze auto wordt volgend jaar tien jaar oud!). Als opvolger van niks, behalve wellicht de 8C wat een volledig andere auto is. In de tijd dat Alfa Romeo enkel de MiTo en Giulietta verkocht, twee hatchbacks.

Alfa Romeo 4C

Wie onder een steen geleefd heeft: de Alfa Romeo 4C was bedoeld als een compacte sportauto. Denk Porsche Cayman, Lotus Elise en eigenlijk pas later Alpine A110. Waar de Porsche lekker riant is uitgevoerd, moest je de 4C meer richting de Elise plaatsen. De auto is bijna hilarisch slecht uitgevoerd ter behoeve van het besparen van gewicht. Een koolstofvezel monocoque maakte het ‘gezellig’ binnen, terwijl het ding enorm breed is. Airco en dat soort ongein hoef je niet te verwachten en zelfs voor stuurbekrachtiging was geen ruimte. De voorklep kan ook niet open dus riante bagageruimte moet je ook niet wensen. Het resultaat is een leeggewicht van 940 kg. Dus het heeft nut gehad. Het zorgt ervoor dat de auto ‘slechts’ een 1.750 cc grote viercilinder aan boord heeft met 240 pk. Sowieso dus een heerlijke auto om lekker mee te hoeken.

Dagelijks vervoer?

De Alfa Romeo 4C is zo’n auto die je dus vooral gebruikt om lol mee te hebben. Wel wil je er eigenlijk gewoon een praktische ‘saaie’ auto bij om af en toe ook nog wat comfort te hebben. De Alfa Romeo 4C occasion van vandaag ontkracht dat statement. Er is namelijk veel mee gereden!

Kilometerstand

Oké, oké: voor een auto an sich is de kilometerstand niet perse extreem, maar voor een Alfa Romeo 4C is een kilometerstand van 173.514 km aardig fors. We zullen je vandaag niet vervelen met claims als ‘dit is zeker weten de meest ervaren 4C ter wereld’, maar het feit dat iemand net geen 25.000 km per jaar heeft geklokt met deze onpraktische sportwagen is op zijn minst opmerkelijk.

Specificatie

Dapper, maar aan elk avontuur komt een eind. De eerste en vorige eigenaar van de Alfa Romeo 4C occasion wil er vanaf. Daarom kun je hem nu bemachtigen en vinden we hem op Marktplaats. Qua specificatie is ‘ie een beetje regulier. Zwart exterieur, zwart interieur en wellicht de minst fijne wielen die je kon krijgen, je wil eigenlijk gewoon die moderne telefoonschijfvelgen. Desalniettemin is het een auto met een verhaal en zal hij behoren tot de meer ervarener exemplaren van de 4C.

Kopen

De Alfa Romeo 4C occasion is dus ervaren, maar wel dealeronderhouden. Misschien is de kilometerstand dus enkel een symbool, niet iets om je zorgen over te maken. Hij komt uit 2015 en is hier origineel geleverd. Van afschrijving heb je wat dat betreft weinig last, want van de nieuwprijs van zo’n 65.000 euro is nu nog 57.950 euro over. Dat bedrag mag je overmaken naar de verkoper van de Alfa Romeo 4C occasion op Marktplaats.