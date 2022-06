GP Canada 2022: tijden en wat je moet weten!

Check hier alles over de GP Canada 2022, inclusief de voorspellingen van onze experts! Uiteraard beginnen we met de tijden.

De Nederlandse autosportfans zijn net klaar met feestvieren na afloop van de GP van Azerbeidzjan 2022. Voor nu is het tijd voor de volgende race die alweer dit weekend plaatsvindt.

We reizen nu af naar Montreal, waar we na 2 jaar eindelijk weer kunnen racen. Deze baan is eigenlijk altijd een recept geweest voor een spectaculaire race. Daarom verheugen wij ons enorm op het weekend.

Agenda GP Canada 2022

Voordat we alle ins en outs met je bespreken, beginnen we eerst met de agenda

Vrijdag 17 juni

20:00 – 21:00 | Eerste vrije training

23:00 – 0:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 18 juni

19:00 – 20:00 | Derde vrije training

22:00 – 23:00 | Kwalificatie

Zondag 19 juni

20:00 – 22:00 | Race

GP Canada 2022

De GP Van Canada is stiekem al een heel erg oude race. Hij wordt namelijk al sinds 1961 gereden. Dat was toen nog in de tijd dat je races had waaraan je wél mee kon doen, maar geen punten kon halen voor het kampioenschap. Het was dus voornamelijk om prijzengeld op te halen, ervaring op te doen of gewoon omdat je je anders toch gaat vervelen. Van 1961 tot en met 1966 telde de race op Mosport Park in Ontario niet mee. In 1967 was de eerste officiële editie waarbij je ook punten kon halen voor het wereldkampioenschap.

In Canada zijn er voldoende gave circuits. Mosport is er eentje van. De andere is Circuit Mont-Tremblant, die qua layout en flow wel iets wegheeft van VIR (Virginia International Raceway) en Road Atlanta in Brasselton. Op Mont-Tremblant werd in 1968 (Danny Hulme won toen) en 1970 (Jackie Ickx) gereden. Vanaf 1978 rijdt men op Circuit Ile Notre-Dame, dat gewoon een oudere versie is van het Circuit Gilles Villeneuve is dat wij nu kennen. In 1987, 2009, 2020 en 2021 werd er niet gereden.

Het circuit: Gilles Villeneuve

Er wordt gereden op het Circuit Gilles Villeneuve. Dit is een semi-permanent stratencircuit in Montreal. Het is vooral een heel erg snelle baan. De start is altijd spectaculair, want in die doordraaier zijn er meerdere lijnen mogelijk om te rijden. Soms kun je dus iets snelheid opgeven om juist dat later terug te pakken. De secties erna (bocht 3 tot 7) volgen vlak op elkaar.

Dan komen er een paar lange rechte stukken, afgewisseld met chicanes en een hairpin. Na het casino-straight is er wederom een chicane met een hele aanwezige betonnen muur, Wall of Champions genaamd. Die nickname heeft ‘ie gekregen omdat in een weekend Villeneuve, Hill én Schumacher daar hun waterloo vonden in 1999.

GP Canada: resultaten van 2019

We gaan eventjes terug in de tijd. Er is namelijk al een tijd niet gereden op deze baan. Vandaar ook de iets oudere foto’s en jonger uitziende coureurs.

Hoe ging de kwalificatie van de GP van Canada 2019?

Uitstekend! Sebastian Vettel pakte pole met een tijd van 1:10.240. Ja, zo snel(of kort) is deze baan. Nummer 2 was Lewis Hamilton en Leclerc volgde. Max Verstappen startte vanaf P11.Hij kon geen snelle tijd meer neerzetten na de crash van Kevin Magnussen.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Canada 2019?

Dat was uiteraard degene die niets te verliezen had: Valtteri Bottas. Hij had een flinke achterstand op Hamilton en de Ferrari’s, terwijl Verstappen mijlenver achter ‘m reed. Daardoor kon Bottas pitten voor nieuwe banden in in de 69e ronde een rondetijd noteren van 1:13.078.

Hoe zag het podium eruit tijdens de GP van Canada 2019?

Niet zoals Sebastian Vettel het wilde zien. Vettel reed namelijk vooraan, maar moest dankzij een klein foutje zijn positie opgeven aan Hamilton. Precies zoals Hamilton dat niet deed bij een groter foutje tijdens de GP van Abu Dhabi van 2021. Enfin, Vettel kreeg straf en verhuisde naar P2. Op P3 stond een piepjonge Charles Leclerc.

Wat je moet weten over de GP van Canda 2022

Heel erg leuk, die terugblikken, maar wat kunnen we vertellen over de race van komend weekend? Lees en huiver!

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Canada 2022?

De zachtst mogelijk compounds. Dit betekent dat de harde witte band stiekem al een vrij zachte C3 is. Medium is C4 en Soft is C5. Dit komt overeen met de GP van Azerbeidzjan 2022. Een verschil qua banden is dat op Canada er iets meer van wordt gevraagd dan op Bakoe. De coureurs zullen echter de prestaties van de remmen in de gaten houden, want Circuit Gilles Villeneuve is enorm veeleisend voor de ho-ijzers.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Canada 2022?

De hele week was het lekker, maar gisteren is het gaan onweren. Voor vandaag (donderdag) staan er wat buien gepland, gespreid over de dag. Met name halverwege de middag kan het gaan regenen. Zaterdag en zondag blijft het droog, maar daalt de temperatuur wel (flink). Het wordt maximaal zo’n 19 graden. De wind is niet erg sterk (windkracht 3) en komt constant uit het noordwesten. Beetje neerslag, stratencircuit, lage temperaturen: dit belooft een glad baantje te worden.

Welke kansen heet Max Verstappen voor de GP van Canda 2022?

In principe is dit een makkelijke vraag: hij kan de race winnen, namelijk. Canada is zo’n baan waar de coureur een verschil kan maken. Daarbij lijkt Canada hem beter te liggen dan Monaco en Bakoe. De Red Bull RB18 past ook uitstekend bij de baan. Een technisch gedeelte, veel lange rechtste stukken en voldoende mogelijkheden om in te halen.

Het lijkt erop dat Ferrari de snellere auto heeft en Red Bull de betrouwbaardere bolide. Het kan ook zijn dat ze bij Ferrari voor Bakoe de motor iets te veel opgeschroefd hadden. Mocht dat het geval zijn, dan is de kans aanwezig dat de Ferrari’s dit weekend beduidend minder competitief zullen zijn. Verstappen zou dus ook gewoon pole kunnen pakken dit weekend.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP Canada 2022?

Hier is iets bijzonders aan de hand. Ten eerste is Verstappen overal de torenhoge favoriet om te winnen. Het bijzondere is, de kans dat Leclerc wint is net zo groot als dat Perez wint, aldus de wedkantoren (en dus de mensen die daadwerkelijk wedden). Carlos Sainz zit in een soort no-mans land. Daarachter komt Russel en de rest. Een overwinning voor een local Hero zit er niet in, Stroll en Latifi gaan absoluut niet scoren dit weekend.

Waar kan ik de GP van Canada 2022 volgen?

Als je iets mee wil krijgen van de race, kun je dat op diverse manieren doen. We nemen de methodes met je door en geven aan wat de voor- en nadelen zijn.

ViaPlay

De makkelijkste oplossing is toch wel ViaPlay. Een abonnement is niet goedkoop, 9,99 euro per maand. Sport is emotie en dat is iets dat ze bij ViaPlay echt absoluut, eh, niet door hebben gekregen. De voorbeschouwingen, het raceverslag en de nabeschouwingen geven een nieuwe betekenis aan het woord zielloos.

Echter, inhoudelijk klopt het allemaal en niet iedereen ziet te wachten op emotionele mensen aan een microfoon. Toch, je zou het bijna jammer vinden dat Sierd de Vos geen verstand heeft van Formule 1.

F1TV

Dat commentaar krijg je trouwens ook bij F1TV tegenwoordig. Je kunt ervoor kiezen voor Engels. Mocht het zijn dat dat niet lukt op je iPhone of iPad, moet je even de taal instellen naar het Engels. Dan is het commentaar ook meteen Engels.

VPN

De beste manier om gratis de race te kijken is via een VPN. Dan kun je ServusTV (Oostenrijk) of RTL Luxembourg bekijken. Dan heb je haarscherp 4K-beeld (dat je niet krijgt bij F1TV of ViaPlay!!)

Tip: Elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Streams

Het is ook mogelijk om een goedkope stream te zoeken. Hier hebben we een zwikje streams voor je die schijnen te werken. Het beeld is niet denderend, de verbinding brak.

Grand Prix Radio

Voor iets meer drama, kun je afstemmen op Grand Prix Radio. Dat syncen is prima te doen, Olav Mol benoemd namelijk de dingen die j op het scherm kunt zien voordat de race begint (heel handig). Nadeel, als ergens het internet hapert, moet je weer opnieuw syncen.

Wat denken de Autoblog experts?

In 2010 hadden we Octopus Paul, maar inmiddels is hij verworden tot calamaris. Gelukkig hebben we hier drie titanen op het gebied van Formule 1-kennis in het algemeen en voorspellende gaven in het bijzonder.

Michael

Leclerc Verstappen Russell

Mag ik eerst nog even zeggen dat ik het ongelofelijk vind dat er zoveel gezeur is over dat porpoising terwijl de oplossing gewoon ligt in rijhoogte veranderen. Als je een auto dus niet normaal (of veilig voor coureurs) kunt laten rijden en de enige fix daarvoor je tijd kost per ronde. Dan ben je dus minder snel dan de uitslag doet vermoeden.



Lekker zo’n 4e plek met je coureurs de hele volgende dag bij de fysio. Nou vind de fysio van Lewis dat maar wat leuk natuurlijk. Maar dat is besides the point.



Mijn vorige voorspelling was uiteindelijk helemaal niet zo gek, los van het feit dat Leclerc hem NIET won. Maar voor deze race geef ik hem toch weer aan Charles. Het moet voor hem toch ook een keer mee zitten. Michael, kan voorspellen wanneer hij ernaast zit.

Wouter

Leclerc Verstappen Pérez

Ik vond het maar saai. Dus als TV kijker hoop ik dat Ferrari niet uitvalt en het de Red Bulls moeilijk maakt. Van Mercedes hoeven we niet meer zo veel te verwachten, hoewel ze wel vrij steady punten pakken. In die zin is het seizoen wel spannend, de Red Bull is dominant, maar het kan ook vrij makkelijk weer omdraaien. Wouter, kan voorspellen wanneer hij zijn banden moet vervangen.

Jaap

Verstappen Perez Leclerc

Net als de Grand Prix van Azerbeidzjan, is de Grand Prix van Canada er echt eentje om naar uit te kijken elk jaar. In Azerbeidzjan ging de angel er echter uit in de vorm van een ouderwets Italiaans drama. Laten we hopen dat deze goede reputatie als een circuit dat spannende races voortbrengt in Montréal wél waargemaakt wordt.



Ondanks dat het circuit vernoemd naar Gilles Villeneuve géén stratencircuit is, deelt het best veel karakteristieken met het circuit in Bakoe. Ik denk dan ook dat het wedstrijdbeeld grotendeels gelijk zal zijn. Voor de verandering, ga ik dan ook voor een uiterst saaie voorspelling. Max voor Sergio en Charles. Zal je net zien dat iemand nu wel een gek podium pakt…Maar ach, dat is dan toch wel leuk, zelfs als mijn voorspelling erdoor de bietenbrug opgaat. Win-win! Jaap, kan nu al de Tweede Kamerverkiezingen voorspellen.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race!