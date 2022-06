BMW 3 Serie compleet gestript door dieven

De dieven hadden blijkbaar alle tijd, want ze hebben de halve auto gedemonteerd.

Het is een van de meest onaangename verrassingen waar je als autobezitter mee geconfronteerd kunt worden. Je wilt ’s ochtends naar je auto lopen en hij is opeens weg. Eerst ga je dan natuurlijk koortsachtig nadenken: heb ik hem ergens anders geparkeerd, is iemand anders er mee op pad? Maar op een gegeven moment komt toch de onvermijdelijke conclusie dat je auto gejat is.

De dieven hebben in dit specifieke geval de eigenaar niet in onzekerheid gelaten. Ze hebben de auto namelijk gewoon laten staan. Althans, wat er van over is. De auto is namelijk compleet gestript. We zien wel vaker dat er onderdelen gejat worden, maar het dievengilde is deze keer wel erg grondig te werk gegaan.

Je moet goed kijken om de auto te kunnen identificeren, want die is bijna net zo onherkenbaar als de Russische 3 Serie van gisteren. De spiegels verraden echter dat het een 3 Serie van de F30-generatie is. De eigenaar is een 22-jarige Duitser uit Hilden, wat ergens tussen Düsseldorf en Wuppertal ligt.

De eigenaar had de auto ’s avonds geparkeerd in zijn woonplaats, maar kreeg de volgende ochtend dus een onaangename verrassing voor de kiezen. De complete neus is verdwenen, inclusief de motorkap. Ook in de motorruimte hebben de dieven hun slag geslagen.

Uiteraard zijn ze ook het interieur niet vergeten. Het complete dashboard is weg en de versnellingspook is ook geen velden of wegen meer te bekennen. Volgens de politie loopt tot de schade op tot €20.000.

De dieven zijn helaas niet op heterdaad betrapt, terwijl ze toch wel een tijdje bezig moeten zijn geweest. De diefstal werd in eerste instantie niet ontdekt door de eigenaar zelf, maar door twee voorbijgangers die er in de vroege ochtend voorbij liepen. Zij alarmeerden de lokale politie. Die tast nog in het duister, want ze doen een oproep of mensen iets verdachts gezien hebben.

Foto: Polizei Nordrhein-Westfalen