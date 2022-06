Pagani Huayra Codalunga gaat je 7 miljoen kosten

Als je de Pagani Huayra Codalunga besteld hebt uiteraard!

Als het gaat hot hatches, kleine cabriolets en sportcoupés, dan leef je in de verkeerde tijd. Dat zijn uitstervende soorten. Ben je helemaal idolaat van de meest exclusieve, dure en sneller supercars, dan kun je je hart niet op anno 2022. Want naast de meest zeldzame Ferrari‘s, Bugatti’s en Lamborghini’s hebben we vandaag iets heel bijzonders voor je: de Pagani Huayra Codalunga!

Codalunga is het Italiaans voor Lange Staart. Dat meent de boutique-fabrikant uit Modena bloedserieus. Niet een paar centimeters s erbij zoals met een McLaren (een 765LT is slechts 5,5 centimeter langer dan de 720S). Nee, de Codalunga is maar liefst 34 hele centimeters langer in vergelijking met de reguliere coupé-versie van de Pagani Huayra.

Le Mans-racers

Qua styling valt op dat de auto relatief eenvoudig is vormgegeven. De inspiratie voor de Codalunga zijn de jaren ’60 Le Mans-racers. Je weet wel, uit de periode dat ze het meest geweldig waren qua design. Ook is het koetswerk gladder dan voorheen. Het is een best een cultuurschok, nadat Pagani telkens opvallend druk vormgegeven apparaten heeft gebouwd.

De motor is ook bekend: de M158 van Mercedes-Benz. Dat is de M275 die we kennen uit andere ’65 AMG’-modellen, maar dan met kleinere turbo’s en dry-sump smering. In dit geval is de motor goed voor 850 pk en 1.100 Nm. Die zal geen probleem hebben om de Pagani Huayra Codalunga vooruit te stuwen. De auto weegt namelijk slechts 1.280 kilogram, even veel als een Toyota GR Yaris, om maar een zijstraat te noemen. Over prestaties wordt met geen woord gerept, maar reken er op dat ‘ie snel genoeg is.

Prijs Pagani Huayra Codalunga

Uiteraard is de Pagani Huayra Codalunga en een heel zeldzame auto en zal dat ook zo blijven. Horacio en de zijnen gaan er slechts 5 van bouwen tegen een prijs van 7.000.000 euro vóór belastingen. Mocht je interesse hebben, hebben wij slechts nieuws voor je. Alle 5 de exemplaren zijn al stijf uitverkocht.

Dankzij de vorm, de Mercedes-V12 en de kleurstelling moest onze hoofdredacteur @michaelras denken aan de Isdera Commendatore 112i en verrek, daar lijkt ‘ie wel een beetje op. Dit is de Pagani:

En dit is de Isdera Commendatore 112i:

Uiteraard hebben we ook bewegende beelden voor je:

