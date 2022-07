GP Hongarije 2022: tijden en wat je moet weten!

De GP van Hongarije 2022 gaat van start dit weekend. Dit is wat we kunnen verwachten!

We blijven in Europa dit keer! Na de GP van Frankrijk staat nu een week later de GP van Hongarije 2022 op de planning. Het is de laatste race voor het zomerreces. Daarna duurt het vier weken voordat men weer van start gaat.

Het is voor de teams van belang om nog even lekker te scoren en met een goed gevoel de tweede helft in te gaan. Nu zullen sommige teams direct hunkeren naar de vakantiestop, terwijl teams als Ferrari nog eventjes willen terugslaan. Alle ins en outs van de komende race zullen we met je behandelen.

Agenda GP Hongarije 2022

29 juli

14:00 – 15:00 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

30 juli

13:00 – 14:00 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

31 juli

15:00 – 17:00 | Race

GP Hongarije

Ondanks dat Hongarije niet een typisch autosportland of autoland is, is de GP van Hongarije al jarenlang vaste prik. De eerste race werd gehouden in 1936. De Italiaan Tazio Nuvolari (ja, inderdaad, die van de Audi Concept) won die race in een Alfa Romeo. Dat was nog op de baan van Népliget, het grootste park in Budapest, de hoofdstad van Hongarije. Dat was overigens geen ‘officiële’ Grand Prix (die zijn er pas sinds 1950).

De eerstvolgende GP van Hongarije telde wél mee voor het wereldkampioenschap. Dat was in 1986, toen Nelson Piquet de race won in een Williams. De GP Van Hongarije was de plaatsvervanger voor de GP van Nederland. Sinds 1985 wordt de race elk jaar gehouden op dezelfde baan. Lewis Hamilton is de meest succesvolle coureur op deze baan, hij won de race maar liefst 8 keer! Schumacher 4 keer en Senna 3 keer. Hamilton is dus beter dan die twee bij elkaar.

Het circuit: de Hungaroring

De GP van Hongarije wordt dus al jarenlang verreden op hetzelfde circuit, de Hungaroring. Als men het over de Hungaroring heeft, hoor je de term ‘Mickey Mouse’-baan. Dat komt vanwege het grote aantal bochten (14) en het kleine aantal kilometers (4,381) per ronde. Er worden zeventig ronden gereden. Op Monaco na is het de kortste en langzaamste baan. Dat betekent extra veel kijkplezier.

Hungaroring ligt in Mogyoród, gelegen in het noorden van Hongarije. Vanwege de ligging is het deze Grand Prix heel populair voor Finnen die vakantie komen vieren en hun favoriete Häkkinen, Räikkönen, Kovalainen of Bottas komen toejuichen. En vooral om te feesten.

GP Hongarije 2021

We brengen je even snel op de hoogte over de laatste race die werd gehouden. Altijd handig voor de broodnodige context.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP Hongarije 2021?

Iedereen dacht dat Verstappen op Hongarije het kampioenschap iets meer naar zich toe kon trekken. Helaas was dat niet het geval. Niet alleen Hamilton was sneller (pole), maar ook Bottas piepelde Verstappen die op P3 stond.

Wie reed de snelste raceronde van de GP Hongarije 2021?

Pierre Gasly! Hij hij had aan het einde van de rit genoeg over ruimte over op Tsunoda, terwijl Alonso ver buiten bereik was. Gasly reed toen een tijd van 1:18.394 in de 70e ronde. Uiteindelijk ook handig voor zijn voormalig teamgenootje.

Hoe verliep de race van de GP Hongarije 2021?

De race was namelijk chaos vorig jaar! Bij de start dacht Valtteri Bottas” **** it, let’s go bowling’. Hij kegelde alle snelle concurrenten eruit (op Hamilton na…). Verstappen kon zijn weg vervolgen met een zeer gehavende RB16B. Bij de herstart was Hamilton de enige op intermediate-banden aan de start, de rest stond na de opwarmronde in de pits. Uiteindelijk was het de Fransman Esteban Ocon die zijn eerste (en vooralsnog laatste) race won. Oh ja, de battle tussen Alonso en Hamilton was episch:

Hoe zit het met de stand bij aanvang van de GP Hongarije 2022?

Max Verstappen staat 63 punten voor op nummer 2 Charles Leclerc. Tussen de heren daarachter is het aanzienlijk spannender. Qua constructeurs staat Red Bull op een voorsprong van 82 punten. Deze voorsprong geeft overigens niet helemaal correct de sportieve verhoudingen weer. Ferrari is ietsje sneller, Red Bull iets betrouwbaarder.

Wat je moet weten over de GP Hongarije 2022!

Dan nu vooruitblikken naar de race van dit weekend! Ondanks dat de uitslag alleen vaststaat voor ons panel aan experts, zijn er genoeg dingen die iedereen met zekerheid kan zeggen.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Hongarije 2022?

Dat is een makkelijke, dezelfde banden als vorige week. Dat betekent de C2, C3 en C4 band. C2 is hard (wit), C3 is medium (geel) en C4 is zacht (geel).

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Hongarije 2022?

Het wordt een onstuimig weekend. Vrijdag is het bloedheet, maximaal 34 graden zal het worden. De wind is constant aan het draaien, maar zwak qua kracht. Zaterdag gaat het telkens harder waaien naarmate de dag vordert. Dat niet alleen, er zal ook meer neerslag vallen. Houd er rekening mee dat het in de derde vrije training en kwalificatie flink zal regenen. Op zondag gaat het ook sowieso regenen, maar de kans is heel groot dat het voor de lunch zal stoppen. Het betekent wel dat de baan weer helemaal glad is.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP Hongarije 2022?

Net zoals alle races dit jaar: Verstappen kan de race gewoon winnen! De Nederlander doet het altijd goed in Hongarije, alhoewel klinkende successen tot nu toe zijn uitgebleven. Daar zijn meerdere redenen voor te bedenken. De Red Bull is marginaal langzamer dan de Ferrari, maar we denken dat het verschil op deze baan duidelijker zal zijn.

De Ferrari heeft veel mechanische grip. Het grip aan topsnelheid maakt hier niet zo veel erg uit. Als Charles Leclerc en Carlos Sainz hun auto’s heel houden, dan zullen ze een 1-2 moeten kunnen scoren. Verstappen zal daar dan direct achterzitten. Maar ja, zoals gezegd ALS de Ferrari’s heel blijven. Zelf dan is het maar hopen dat ze niet (weer) voor de verkeerde strategie kiezen.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP Hongarije 2022?

Die denken dat de Verstappen gaat winnen deze race! Het verschil met Charles Leclerc is nipt, maar het voordeel is voor Verstappen. Op nummer drie staat Sainz en op vier staat gek genoeg niet Pérez, maar Hamilton.

Waar kan ik de GP Hongarije 2022 volgen?

Vroeger hoefde je enkel te zappen totdat je het hoofd van Ruud ter Weijden zag. Voor nu is er een enorme keuze aan aanbieders om de race te kunnen volgen.

Streams

We beginnen met de goedkoopste manier. Nou ja, goedkoop, je zt wel met een paar extra virusscanners die je nodig gaat hebben. Met streams kun je ‘gratis’ kijken, maar is het beeld matig en moet je de mazzel hebben dat de taal naar wens is. Nog een nadeel, vaak is een stream wel een minuutje later. Hier hebben we een zwikje streams voor je

ViaPlay

In Nederland heeft Ziggo niet meer de uitzendrechten. Die zijn u van de Nordic Entertainment Group. Grappig, want het ontbreekt juist aan entertainment bij dit station. Het is allemaal keurig, maar vermakelijk is het niet. Dat geldt voor zowel de voor- en nabeschouwingen als de race. Nu kost het nog 9,99 per maand, straks is dat 13,99 euro per maand.

Grand Prix Radio

Je kan van Olav Mol zeggen wat je wil, maar de beste man is uiterst enthousiast. Gelukkig kun je naar hem luisteren via Grand Prix Radio. Je kan dan beelden en het geluid op elkaar afstellen. Alhoewel dat nooit helemaal lekker synchroon te krijgen is. Zeker niet als er een storing is.

VPN

Met een VPN kan je hetzelf ietsje makkelijker maken. Er zijn nog gewoon landen waar races op televisie wordt uitgezonden. Zo kun je via ORF (Oostenrijk) of RTL Luxembourg de race volgen via een VPN. Eventueel zelfs in 4K! Dat is in Nederland via Viaplay of F1TV niet mogelijk.

Tip: elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende Formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

F1TV

Oh ja, F1TV! Die was er ook nog. De afgelopen race waren er veel klachten over het haperende beeld. Dat was vroeger overigens nog schering en inslag, over het algemeen is het een prima manier om de race te volgen. Het is vooral briljant als je ALLES wil meekrijgen van de Formule 1. Prijs is 64,99 euro per jaar.

Wat verwachten de Autoblog Experts van de GP Hongarije 2022?

Je kan er ook voor kiezen om de race in zijn geheel over te slaan en te geloven in onze experts. Ze geloven ook in henzelf, dus je bent zeker niet de enige!

Wouter

Verstappen Hamilton Leclerc

“Mi dai una pila di pancake con sciroppo extra e zucchero a velo per i bambini? E anche tu hai delle torte di feltro? Fallo anche tu. Devo ancora montare la tenda. Un po’ di energia è utile. Oh, e dov’è la panetteria?



Oh, ja, de race: Max, Lewis, Charles Wouter, is nog op vakantie.

Michael

Hamilton Verstappen Leclerc

Een voorspelling in welke ronde Leclerc door Ferrari in de steek gelaten wordt? Of is die grap al gemaakt? Het is een prima GP voor Lewis om een statement te maken tegen een onderdrukkend regime dus in de loterij die dit seizoen is (los van een stabiele Max), gooi ik de dobbelstenen en zeg ik: Lewis pakt hem!



Zal je net zien dat het een standaard saaie Charles / Max / Sergio race wordt, maar ik hoop op een vermakelijk schouwspel met Lewis als winnaar en Max en Charles op de andere treden Michael, is alweer terug van laadvakantie.

Jaap

Leclerc Sainz Verstappen

De race op de Hungaroring, vroegah per definitie een snoozefest (behalve als het regende), tegenwoordig vaak een best vermakelijke race. Misschien is het wel de race die het meeste baat heeft gehad bij de DRS.



Desalniettemin wordt het circuit qua layout ook wel vergeleken met Monaco. Daar was Ferrari het rapste en ik denk dat dat hier niet anders gaat zijn. Blijft de vraag echter: komen de bolides zonder missers aan de finish?



Ik vermoed dat dat dit keer wel weer eens gebeurt, waarbij Sainz misschien wel de snellere is, maar Ferrari eindelijk besluit Leclerc de net iets betere pitstop te geven. Verstappen wordt achter Lec en Sai derde. Mercedes komt er na twee aardige races op vlakke hoge snelheidsbiljartlakens niet aan te pas dit keer. Jaap, ontkent het bestaan van vakanties.

Autoblog zal de race en kwalificatie verslaan. Gebeurt er wat spannends tijdens de vrije trainingen, dan houden we je uiteraard op de hoogte!