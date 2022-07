‘LFA-opvolger krijgt V8-racemotor’

De Lexus LFA-opvolger zal een bijzonder blok aan boord krijgen. Welke versie er dan ook mag komen.

Een van de absolute kunstwerken van na 2000 is de Lexus LFA. Een van de meest magische sportauto’s ooit gebouwd. Toen de auto uitkwam, begreep men niet wat het was. In veel gevallen zag men het als een heel duur alternatief op een Nissan GT-R. De Nissan was toen ook al sneller. Dus waarom zoveel extra voor een Lexus-badge?

Nou, omdat het een Pagani-esque kunstwerk is. De LFA kent een mate van verfijning en perfectie waar zelfs een Ferrari en Porsche nauwelijks aan kunnen komen. Bijzonder knap. Daarna zou Lexus ook nooit meer het niveau bereiken van de LFA. Net zoals Lou Bega nooit meer de Mambo No. 5 heeft overtroffen. Maar goed nieuws, er staat een LFA-opvolger klaar!

Lexus LFA-opvolger?

Die auto heeft nog geen naam, vandaar dat ‘ie omschreven wordt als de LFA-opvolger. Onlangs onthulde Lexus een zwikje concept cars. Uiteraard zijn de meeste daarvan geheel elektrisch. We dachten dat dat ook het geval zou zijn bij de lage coupé met lange neus. Zeker na het interview van @bart met Spiros Fitinos Lexus Director Europe.

Maar wat blijkt, er komt ook een hele bijzondere benzinemotor in! Dat meldt Mag-X. Het zou gaan om de motor uit de LC-F. Deze versie is er uiteindelijk (nog) niet gekomen. De LC-F moest het sportieve topmodel worden van de LC-modellijn. De motor ervan, een biturbo V8, bestaat ook echt. Al in 2020 werd er mee geracet in de 24 uurs race van de Nürburgring.

Dan is het alleen even de vraag hoe Lexus dit allemaal wil gaan doen. Een auto die vanaf de wielen is ontwikkeld als EV is altijd beter dan een compromis. Nog een reden is dat de nieuwe supercoupé een imago-builder moet worden voor een nieuwe lading elektrische Lexussen.

Dan moet het Halo-model ook elektrisch zijn. Aan de andere kant, Porsche gaat hetzelfde doen met de 911. Dat betekent alles elektrisch, behalve bij de auto’s waarbij rijplezier bovenaan staat.

Dan maar een LC-F

De kans dat de LC-F er alsnog komt, is zeker aanwezig. Lexus heeft de F-badge inmiddels flink laten verwateren. De eerste IS-F was hoopvol, de LFA was briljant, maar op de GS-F en RC-F was voldoende aan te merken. Op dit moment is er voor sommige markten een IS500 F-Sport, maar dat is (volgens Lexus) geen volwaardig ‘F’-product.

De extra heftige Lexus LC-F zou volgens ingewijden van het Amerikaanse autoblog géén V8 maar een biturbo V6 krijgen. Dat klinkt allemaal al iets logischer dan een V8 lepelen in een EV. Ook is het logischer om de LC500 als basis te gebruiken in plaats van een EV-platform met V8-swap.

