Apple Car gaat sturen als een Lamborghini

Aan de lijst van grote namen voor het Apple Car project wordt nu ook een grote naam bij Lamborghini weggevist.

De wereld is al jaren in de ban van producten van Apple. De iPhone, iPad, MacBook en vele andere producten zorgen ervoor dat het bedrijf uit Cupertino enorm is geworden. Dan is de aspiratie om andere markten ook te veroveren wel begrijpelijk. We zeggen dan waarschijnlijk ook niks verrassend als we het weer even moeten hebben over die auto van Apple die eraan zit te komen: de Apple Car (naam nog niet definitief).

Samenwerking

Apple heeft echter direct het probleem dat ze wel even wat moeten neerzetten. Een gefaalde Apple Car kan desastreuze gevolgen hebben. Apple wilde eerst samenwerken met Hyundai om een basis te hebben, maar nu is er niet veel concreet over eventuele samenwerkingen. Wel wordt er alles aan gedaan om de kennis in huis te hebben om een goed product neer te zetten.

Apple hengelt Lamborghini-medewerker binnen

Daarvoor zijn al ex-medewerkers van onder meer BMW, Ford en Kia binnengehaald. Aan dit lijstje wordt nóg een naam toegevoegd. Automotive News meldt dat insiders hen hebben verteld dat Luigi Taraborrelli bij het team is gekomen. Taraborrelli is 20 jaar werkzaam geweest voor Lamborghini en gaat nu helpen bij Apple. Het is allemaal nog niet bevestigd, maar de Linkedin-status van Taraborrelli geeft al aan dat hij momenteel opereert in de San Francisco Bay Area, toevallig waar Apple ook zit.

Chassis

Taraborrelli deed voor Lamborghini vooral het ontwikkelen van chassis’. Hij was onder meer betrokken bij de Aventador, Urus, Huracán en ook bij de aankomende Huracán Sterrato en de in 2014 gepresenteerde Asterion LPI 910-4 Concept. Een schoenmaker blijft bij zijn leest en dus is de kans groot dat Taraborrelli ook voor Apple het onderstel gaat doen. Ook al betekent dat nog niks: het klinkt goed.

Apple blijft zelf nog aardig stil over de Apple Car, dus info erover komt vooral uit de geruchtenmolen. Dat het een EV wordt lijkt duidelijk, ook wordt het net als de apparatuur van het merk een ‘premium’ product. Tegen 2025 zouden we de eerste info krijgen, maar ook dat is verre van bevestigd.