GP Italië 2022: tijden en wat je moet weten

Het gaat maar door! De GP Italië 2022 staat alweer voor de deur!

We zijn nog maar nauwelijks bijgekomen van de GP van Nederland en nu staat de volgende race alweer op de kalender. Het gaat om de GP Italië. Dat is het derde deel van de zogenaamde ‘Triple-Header’. Dit houdt in: GP België, GP Nederland en GP Italië in slechts drie weken.

De Italiaanse race is dus de afsluiter van deze drie races vlak achter elkaar.

Agenda GP Italië 2022

In tegenstelling tot vorig jaar is er met de GP van Italië 2022 géén sprintrace. De agenda voor de GP Italië kun je hieronder bekijken:

Vrijdag 9 september

14:00 – 15:00 – Vrije Training 1

17:00 – 18:00 – Vrije Training 2

Zaterdag 10 september

13:00 – 14:00 – Vrije Training 3

16:00 – 17:00 – Kwalificatie

Zondag 11 september

15:00 – 17:00 – Race

GP Italië

De Italiaanse Grand Prix is een van de oudste op de Formule 1-kalender. Eentje die absoluut niet van de kalender mag verdwijnen. De eerste race – in 1921 – werd gehouden op Montichiari, maar een jaartje later (1922, je verwacht het niet) was Monza het strijdtoneel.

In principe is de Monza de thuishaven voor de Italiaanse Grand Prix. In 1937 reed men in Livorno, 1947 in Milaan en in 1948 deed men Turijn aan. Sindsdien is het gewoon Monza, op één seizoen na. 1980. Toen reed men Imola. De reden was simpel, men had tijd nodig om Monza eventjes goed op te knappen.

Het circuit: Autodrome Nazionale di Monza

Monza is dus zoals gezegd de plaats waar het gaat gebeuren. Of beter gezegd het Autodromo Nazionale di Monza. Naast een hele oude baan is het ook een vrij unieke baan. Hier worden namelijk de hoogste snelheden gehaald en de hoogste gemiddelde snelheid. Omdat een race altijd 300 km (plus een rondje) duurt, is een Formule 1-race op Monza dan ook snel voorbij. Er worden maar 53 ronden gereden.

Inhalen is mogelijk bij de eerste chicane en eventueel bij de tweede chicane. De Lesmo-bochten zijn veel te snel, evenals de Variante Ascari. De Parabolica is een ouderwetse ballenbreker. Deze bocht is in het begin scherper dan aan het einde. Dus een coureur zal altijd het gevoel hebben dat hij er harder doorheen had gekund, totdat je kansloos onderstuurt eruit glijdt. De tracklimits worden hier dan ook veelvuldig overschreden.

GP Italië 2021

Voordat we kijken naar de toekomst, checken we even de recente historie van de GP Italië. Wat gebeurde er vorig jaar ook alweer?

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Italië 2021?

Valtteri Bottas was ijzersterk in de kwalificatie en pakte pole, voor Lewis Hamilton. Verstappen was derde, voor de McLarens van Norris en Ricciardo.

Hoe verliep de sprintkwalificatie van de GP van Italië?

Hier verprutste Hamilton het een beetje voor zichzelf, terwijl Ricciardo juist goede zaken deed. Ondanks dat ze het bij Drive To Survive niet doorhadden, won Bottas de sprintkwalificatie. Verstappen werd tweede, Ricciardo derde. Echter, Bottas moest zijn motor wisselen en startte daarom helemaal achteraan. ‘Pole’ voor Verstappen dus.

Wie reed de snelste raceronde van de GP Italië 2021?

Ja, niet Max Verstappen dus. Daniel Ricciardo reed de snelste ronde in ronde 53, de laatste ronde van de race.

Hoe zag het podium eruit na de GP van Italië 2021?

Bijzonder. Ricciardo pakte meteen P1 van Verstappen. Norris eindigde als tweede. Valtteri Bottas werd knap derde. Die McLaren liep op het rechte stuk zo hard, dat de anderen wel in de buurt konden komen, maar er niet langs.

Inderdaad, geen Hamilton en Verstappen. Die twee crashten in de eerste chicane tijdens de 25e ronde. Check hier nogmaals de beelden en geniet na van het moois dat 2021 te bieden had:

Alles dat je moet weten over de GP Italië 2022

De uitslag van de race is alleen bekend bij Jaap, Michael en Wouter. Echter, er is al een hoop informatie beschikbaar om zo goed voorbereid te zijn.

Hoe zit het met de stand bij aanvang van de GP van Italië 2022?

Verstappen leidt soeverein. Meer dan 100 punten voorsprong op Perez en Leclerc, die evenveel punten hebben. Ook in de race om de constructeurstitel heeft Red Bull niet veel te vrezen. Mercedes loopt hard in op Ferrari, dus dat kan spannend worden. Alhoewel, die W13 zal wel alle kanten op stuiteren deze race.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Italië 2022?

We gaan een compoundje zachter rijden. De witte band (Hard) is de C2. De gele (Medium) band is de C3 en de rode (Soft) band is de C4. Met name de linkervoorband krijgt het voor zijn kiezen. De eerste chicane, Curva Grande, beide Lesmo’s én de Parabolica gaan namelijk naar rechts.

De pitstraat is erg lang en de snelheden zijn enorm hoog op de baan, dus de teams zullen allemaal voor een éénstopper willen gaan. Starten op geel en dan na rondje of 20 over op hard.

Wat is de weervoorspelling voor de GP van Italië 2022?

In principe licht bewolkt, droog, redelijk wat zon en 27 graden. Maar, die week ervoor is het vrij onstuimig. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat het vrijdag nog redelijk nat kan zijn. Heel veel regen komt er niet meer bij, dus de regen wordt zo weggereden. De wind komt van alle kanten en de richting verandert bijna per uur. De windkracht (1) is echter te zwak om echt een rol van betekenis te spelen.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Italië 2022?

Het begint een beetje saai te worden, maar ook deze kan Verstappen gewoon winnen! Zoals gezegd is Monza een circuit waar auto’s met een hoge topsnelheid goed uit de voeten kunnen. De Red Bull heeft dat aspect uitstekend voor elkaar. Dat was wel te zien tijdens de GP van België. Nu zou het niet voor het eerst zijn dat Monza een verrassing in petto heeft, maar normaal gesproken heb je hier een heel erg snelle auto nodig om te kunnen winnen.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Verstappen voor de GP van Italië 2022?

Verstappen wint, zoveel is zeker volgens hen. Het is dan vooral de vraag wie daarna de meeste kans heeft om te winnen. Dat lijkt nu nog Charles Leclerc te zijn. Pérez wordt behoorlijk ondergewaardeerd. Onterecht, want die enorm snelle RB18 zal op deze baan een belangrijk aandeel leveren in het resultaat.

Waar kan ik de GP van Italië 2022 volgen?

Vroeger was het simpel, je zette RTL 5 aan en keek naar de voorbeschouwing met Ruud ter Weijden. Nu is er een hoorn des overvloeds aan aanbod. We nemen de opties met je door!

ViaPlay

Ah, lieve ViaPlay. Op de redactie hebben we een abonnementje afgesloten en thuis bij ondergetekende ook. Het is in principe dikke prima. Er is een voorbeschouwing, er is een race en een nabeschouwing. In principe is het allemaal zoals je het mag verwachten, zij het wat droog. Het is ook een kwestie van wennen. En kosten maken, want een abonnementje kost je 13,99 euro per maand. Ouch! Dat is het niet waard (als het alleen om F1 gaat althans), want de beeldkwaliteit is niet al te best en een race opnieuw bekijken is vrij lastig.

F1TV

Echte liefhebbers kijken via F1TV, waarschijnlijk. Voornamelijk omdat alle content is afgestemd op de F1-kijker. Erg leuk is dat je het gehele programma kunt volgen op F1TV. Ook erg prettig is dat je alles eenvoudig kunt terugkijken. Daarnaast is de prijs (64,99 euro per jaar) niet verkeerd. Daarvoor kun je precies 366 dagen F1 TV volgend, dus een heel seizoen in totaal. Ook lekker: je kan je eigen taal kiezen.

Stream

Doe niet zo moeilijk, lekker gratis streamen kan natuurlijk ook. Dan ben je wel beperkt qua beeldkwaliteit en moet je de mazzel hebben dat de taal correct is. Maar het kost je niets. Wel jammers: er zit een hele hoop vertraging in.

VPN

Het beste van alle werelden is dan kijken via een VPN. In Luxemburg (RTL Luxembourg) en Oostenrijk (ORF) kun je namelijk de race gewoon volgen. Beeldkwaliteit is top en de verbinding is er stabiel. Erg handig.

Tip: elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende Formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Grand Prix Radio

In bijna alle gevallen is Grand Prix Radio ook handig, want dan kun je het commentaar van Olav Mol aanzetten, bij het gekozen beeld. Net even wat meer spanning en enthousiasme. Je kan met een slider het commentaar synchroniseren met het beeld. Nadeeltje, soms moet je vrij ver sliden (meer dan 10 seconden) en dan begint de boel te haperen. Grand Prix Radio is overigens ook erg handig als je onderweg bent. Zo krijg je toch alles mee.

Wat verwachten de Autoblog Experts van de Grand Prix van Italië 2022?

We hebben drie heren op de redactie die alle drie slapen onder een Pedro Diniz dekbed. Aangezien we maar een Pedro Diniz dekbed hebben, vinden we dat verder een enge gedachte. Maar ze weten alles van de F1 en voorspellen de uitkomst van de race zonder problemen:

Michael

Verstappen Russell Leclerc

Ik wilde even mijn tijd nemen om alle scenario’s uit te werken waarin Max kampioen zou worden. Maar aangezien @willemE deze week ter plaatse is in het land van de slechtste managers komt het daar niet van.



Of ik even door kon gaan zodat hij weer aan de grappa of limoncello kon. Ok, hier komt hij dan. En nee hij is niet avontuurlijk deze keer Michael, denkt aan Limoncello en Grappa tijdens werktijd.

Wouter

Max Lewis Charles

Lucky Max. Maar geluk dwing je ik af, het is niet meer de vraag of Max wereldkampioen wordt. Deze race pakt Verstappen daarom ook gewoon weer. Wouter, wil niet teveel woorden vuil maken aan deze voorspelling omdat hij narrig is dat Michael in de tussenstand nadert.

Jaap

Verstappen Pérez Alonso

En jawel, dan is het alweer tijd voor de Gran Premio op Monza. Krijgen de Tifosi een overwinning van Ferrari voorgeschoteld in de snelheidstempel? Uiteraard niet!



Max wint ‘m gewoon want alles wat hij doet is winnen. Perez wordt tweede en Alonso derde in de gladde Alpine. Jaap, heeft geloof in Alonso. En andersom.

Autoblog zal de race en kwalificatie verslaan. Uiteraard houden we je op de hoogte als er iets interessants gebeurd in de vrije training.