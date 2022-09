Max Verstappen over haters: koekoek

Max Verstappen is de haatberichten naar aanleiding van de Grand Prix van Nederland helemaal beu.

Buitenstaanders hebben geen goed woord over voor de Japanse coureur Yuki Tsunoda die rijdt voor het zusterteam van Red Bull, AlphaTauri. Die was zondag in Zandvoort in paniek omdat na een pitstop zijn wielen niet goed vastgeschroefd waren. Althans dat gilde hij over de boordradio.

Wat doe je als je in paniek raakt op een circuit waar iedereen met duizelingwekkende snelheid voorbij komt racen? Dan zet je hem stil op de baan. Gordeltjes los. Weer naar de pits, opnieuw wielen wisselen en daarna nog een keer parkeren. Daarop volgde een virtuele safety car en daardoor kon Max “gratis” een setje nieuwe rubbers halen. En Lewis Hamilton voorblijven.

Doorgestoken kaart

De complottheorieën over Max Verstappen zijn niet van de lucht. Het ene haatbericht na het andere kwam over AlphaTauri heen., Maar ook Red Bulls strateeg Hannah Schmitz moest het ontgelden. Die was namelijk net even in beeld voor de Japanner stil kwam te staan. Druk rekenend voor Max Verstappen.

Doorgestoken kaart was de conclusie van de Max Verstappen haters online. Yuki Tsunoda was expres stilgevallen om de safety car situatie uit te lokken. Op sociale media is dat alleen dan wel iets anders geformuleerd.

Koekoek

AlphaTauri nam eerder deze week al afstand van deze berichten en ook Max Verstappen hekelt de complottheorieën en schaart zich nu achter het statement van het zusterteam. Dat mensen aan zoiets denken is al te gek voor woorden zegt hij volgens de Telegraaf.

Waarom zou je denken dat dit mogelijk is in deze sport? Eigenlijk moet je het ook niet te veel aandacht geven, want dat verdienen die mensen niet. Het zou niet mogen gebeuren. Hopelijk is het binnen nu en een paar jaar niet meer mogelijk om dit soort berichten rond te sturen.

Max vervolgt met een algemene beschouwing over social media. Dat is volgens hem iets positiefs, maar ook negatief. Volgens Verstappen moeten de social media bedrijven meer doen om dit te voorkomen. Censuur dus. Daar nemen wij dan weer afstand van.

Hannah Schmidt niet in Monza

Red Bull strateeg en rekendame Hannah Schmidt is er overigens dit Formule 1 weekeinde niet bij in het Italiaanse Monza. Maar dat staat los van alle haatberichten online. Zij wisselt haar job tijdens de races namelijk af met Will Courtenay.