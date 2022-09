Koop het pand waarin vele auto’s fabrieksnieuw zijn gemaakt

Het welbekende bedrijf Stipt Polish Point verhuist naar een groter pand, en dus komt het oude pand te koop!

Er zijn meerdere manieren om een beetje te zorgen voor je auto. Af en toe wassen, kleine reparaties uitvoeren, even met de stofzuiger er doorheen: we kennen het allemaal. Mocht je echt je auto er weer uit laten zien alsof de tijd heeft stilgestaan, dan moet je hem grondig (laten) detailen. Dat kun je zelf doen, maar omdat het vaak een hele klus is, wordt het vaak gedaan door een professioneel bedrijf. Eén van de bekendste is Stipt Polish Point.

Stipt Polish Point

Dit bedrijf van Rick van Stippent heeft het altijd over het ‘fabrieksnieuw’ maken van oude(re) auto’s. Hij nam bijvoorbeeld eens de Porsche 911 van Wouter onder handen zodat wij een goed inzicht kregen in wat er allemaal verandert. De resultaten spreken eigenlijk voor zich.

Nieuw pand

Dankzij het fabrieksnieuw maken van auto’s en het feit dat Rick een graag geziene gast is in de media en op evenementen, gaat het goed met Stipt Polish Point. Zo goed dat het bedrijf verhuist naar een groot pand langs de A2. Dat is wel even wat anders dan de plek waar Stipt bekend is geworden, een relatief klein pand in Vught. Daarom staat het ex-pand van Stipt Polish Point nu op Funda.

Oude pand

En dus komt de loods waarin auto’s fabrieksnieuw werd gemaakt beschikbaar voor een volgend bedrijf. Uiteraard is het een redelijk normaal ingedeeld pand, dus het kan van alles zijn. Het gaat om 450 vierkante meter bedrijfsruimte en 130 vierkante meter showroom en kantoorruimte. Daarnaast heb je 63 vierkante meter opslag. Het gebouw is gebouwd in 2014.

Om het bedrijf mooi in beeld te krijgen, krijgen we wat mooie auto’s te zien op de foto’s. Zo zien we een Toyota Supra (JZA80), een Ferrari Testarossa, en onder de doeken herkennen we een Ferrari 550 en een Jaguar XJS. Dit zijn allemaal recente projecten van Stipt, dus dat is logisch.

Kopen

Voor eventuele geïnteresseerden: het oude pand van Stipt Polish Point kan dus van jou zijn. Dat gaat je 850.000 euro (k.k.) kosten. Of geniet even van de plaatjes die je gratis krijgt om het pand te zien. Interesse tonen op wat voor manier dan ook kan op de advertentie van het pand.

Met dank aan Leroy voor de tip!