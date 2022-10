GP Japan 2022: tijden en wat je moet weten

De GP van Japan 2022 is dit weekend! Lees hier alles: van de hoed tot de rand!

Net als de GP van Singapore heeft het eventjes geduurd voordat we konden genieten van de Japanse GP. Ook in Japan waren de lockdowns iets intelligenter dan hier, kennelijk.

Maar waar Singapore een tikkeltje ‘meh’ is (hoeveel 90-graden bochten wil jij zien?) Is Suzuka het andere uiterste van het spectrum. Misschien wel de mooiste race van de kalender!

Agenda GP Japan 2022

Voordat we alle details met je bespreken, hebben we eerst de agenda voor je.

7 oktober vrijdag

05:00 – 06:00 | Eerste vrije training

08:00 – 09:30 | Tweede vrije training

8 oktober zaterdag

05:00 – 06:00 | Derde vrije training

08:00 – 09:00 | Kwalificatie

9 oktober zondag

07:00 – 09:00 | Race

GP Japan

De Japanse Grand Prix is altijd een bijzondere. Ondanks dat sommige landen meerdere Grands Prix krijgen, is dat in Japan niet het geval geweest, ondanks dat er behoorlijk veel Japanse coureurs, leveranciers en constructeurs zijn geweest. Ook nu, kijk maar naar Yuki Tsunoda en de motoren (Honda) van het team van Red Bull en Alpha Tauri.

De eerste GP van Japan werd in 1963 verreden, maar deze telde niet mee voor het kampioenschap. Er werd toen voornamelijk op de Fuji Speedway gereden en heel af en toe op Suzuka. Sinds 1976 staat de GP van Japan op de kalender. De eerste twee races (76 en 77) op Fuji. Vervolgens verdween de race van de kalender. In 1987 keerde de GP van Japan weer terug. Ditmaal op Suzuka. Althans tot en met 2006. In 2007 en 2008 reden heren op het aangepaste Fuji. Sinds 2009 weer op Suzuka. In 2020 en 2021 moesten we de GP aan ons voorbij laten gaan vanwege corona, maar nu zijn we dus weer terug!

Het circuit: Suzuki International Racing Course

Heel kort door de bocht: dit is het mooiste circuit van de kalender en misschien wel van alle circuits. Het heeft namelijk alles. Lange doordraaiers, hoogteverschillen, inhaalmogelijkheden, chicanes en een bocht der bochten: de 130R. Elke meter op Suzuka is een feestje. Om te rijden, om te kijken: alles ademt Formule 1.

Niet onaardig bedoeld, maar op de stratencircuits (waar inhalen lastig is) zijn coureurs vooral bezig om niet te crashen. Op Suzuka kunnen de auto’s – net als op Spa – voluit gereden worden.

GP Japan 2019

Zoals gezegd zijn we vanwege een corona-pauze twee jaar afwezig geweest op Suzuka. Daarom kijken we eventjes naar de behaalde prestaties van 2019. Uiteraard is het geen garantie voor 2022, maar het geeft een kleine indicatie.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Japan 2019?

Weten jullie het nog? Normaal gesproken is deze op zaterdag, maar vanwege een naderende typhoon werd deze uitgesteld. Ze hadden nog tijd op zondagochtend, dat betekende dat wij al ’s nachts ons bed uit moesten om de kwalificatie te bekijken. Gelukkig had ondergetekende net een puppy die toch nog uitgelaten moest worden.

Oh ja, de kwalificatie! Die was voor Sebastian Vettel met een tijd van 1:27.064. Nog nooit ging een levend wezen zo snel over Suzuka. Charles Leclerc had de tweede tijd. Valtteri Bottas was derde. Hamilton vierde en Verstappen vierde.

Wie reed de snelste raceronde van de GP van Japan 2019?

Lewis Hamilton, zijn tijd van 1:30.983 is nog altijd het ronderecord. Maar 1:27.064 is toch sneller? Klopt! Voor ronderecords kijkt men naar de snelste racerondes, niet naar de kwalificatietijd.

Hoe zag het podium eruit na de GP van Japan 2019?

Bijzonder! Valtteri Bottas won door vooral heel erg clean te rijden, iets dat je wel aan hem kunt overlaten. Nummer twee was Sebastian Vettel, die eigenlijk gewoon had moeten winnen in de toen nog superieure Ferrari. Lewis Hamilton werd derde. Verstappen haalde de finish niet vanwege een aanrijding met Charles Leclerc (die vierde werd).

Alles dat je moet weten over de GP Japan 2022

Nu we hebben gekeken naar de vorige editie, nemen we alle ins en outs door voor dit jaar. Er zijn al genoeg dingen die wél bekend zijn.

Hoe zit het met de stand bij aanvang van de GP Japan 2022?

Max leidt nog steeds het kampioenschap. Sterker nog, hij kan het zelfs beslissen dit weekend. Hij heeft het in eigen hand. Daarvoor moet hij winnen én de snelste ronde rijden. Nu kan het zijn dat ze bij Mercedes graag een kampioensfeestje willen verstoren door tijdens de ronde 51 Hamilton naar binnen te halen voor verse zachte banden en zo het punt voor de snelste raceronde binnen te hengelen. Als Pérez gewoon op P2 rijdt, is er niets aan de hand.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Japan 2022?

De hardste van de drie compounds. C1 is hard (wit) C2 is medium (geel) en C3 is soft (rood). Het zal je opgevallen zijn dat de tweede vrije training een halfuurtje langer duurt. Dat is het moment dat men 30 minuten lang de slicks voor volgend jaar kan uittesten.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Japan 2022?

Suzuka is altijd goed voor een paar verassingen en ditmaal lijkt het weer een rol te gaan spelen. Tijdens de eerste vrije training zal het bijna zeker gaan regenen, maar tijdens de tweede vrije training kan het al opklaren. Een kans op een bui blijft. Het wordt niet warmer dan 18 graden.

Op zaterdag is het veel mooier. Dan wordt het 24 graden en is het lekker zonnig. Wel staat er ietsje meer wind. Zondag is het weer iets minder mooi, maar minder erg dan vrijdag. Dus redelijk bewolkt, maximaal 21 graden en er bestaat in de middag kans op een buitje.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP Japan 2022?

In principe kan hij ook deze race eenvoudig op zijn naam schrijven. De Red Bull RB18 is namelijk een kei als het gaat om hoge snelheidscircuits. Ook weet Max Verstappen daar altijd meer uit de auto te halen. Het gaat er voor het kampioenschap om dat hij wint met de snelste ronde. In principe ligt het kampioenschap voor het oprapen.

Ferrari heeft het wat lastiger op dit soort banen en op de harde banden, terwijl Mercedes misschien wel voor een verrassing kan zorgen. Maar Verstappen is in bloedvorm en de auto is verreweg het snelste van het veld.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Verstappen voor de GP Japan 2022?

Dat hij wint. Volgende.

Waar kan ik de GP van Japan 2022 volgen?

Er zijn diverse manieren om aanstaande tace te consumeren. We nemen de opties met je door, uiteraard.

ViaPlay

Is het gratis of niet? Bij GPFans waren ze zo scherp om te constateren dat vijf van de zes gratis races nog uitgezonden moet worden. Er zijn nog maar vijf races te gaan, dus deze dienen allemaal gratis uitgezonden te worden.

Aangezien ViaPlay niet reageerde op de vragen van GPFans. Maar voor de sterveling kost ViaPlay 13,99 euro. Daarbij loop je ook kans dat je reclames moet gaan kijken. Dat hoort er kennelijk bij. Het beeld is niet al te scherp in vergelijking met de alternatieven. Wel is het lekker makkelijk: je zet ViaPlay aan en kan gaan kijken. Als je de andere content interessant vind, is het zeker een optie.

F1TV

Gaat het echter enkel en alleen om Formule 1, overweeg dan F1TV. Het Nederlandse commentaar is het ViaPlay-commentaar. Na 25 jaar Olav Mol is dat eventjes wennen, maar de jongens doen hun best en hebben veel verstand van autosport. F1TV heeft een paar voordelen.

Ten eerste betaal je ALLEEN voor F1 en F1-gerelateerde dingen. Geen Bundesliga of Real Housewives of Beverly Hills. Daarnaast kun je de telemetrie bekijken, erg interessant. Ook races terugkijken gaat makkelijker. Ook kun je alle races van de afgelopen 30 jaar terugkijken. Tot slot zijn de programma’s met Jolyon Palmer erg interessant, alsmede de voor- en nabeschouwingen met Will Buxton. Prijs: 64.99 per jaar.

VPN

Het is een optie die men nog wel eens vergeet. VPN heeft een paar voordelen. Je kan namelijk via de VPN inloggen via Luxembourg of Oostenrijk. Dan kun je de races bekijken via RTL Luxembourg of de ORF. Het beeld is opmerkelijk genoeg scherp! Scherper dan ViaPlay. De taal is echter niet Nederlands, net als de voor- en nabeschouwingen.

Tip: elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende Formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Streams

Nog makkelijk is om een gratis stream te bezoeken. Echt denderend is het niet, maar met dit zwikje streams kun je in elk geval iets meekrijgen van wat er gebeurt.

Grand Prix Radio

Grand Prix Radio is ook een optie. Je kan het synchroniseren met het beeld dat je ergens anders vandaan haalt. Dat is nog best een karweitje, zeker als het beeld 1 seconde vast loopt moet je alweer opnieuw aan de slag. Maar hey, dan luister je wel naar Olav Mol! Altijd leuk! Wel wordt hij erg vaak onderbroken door een tandarts. GP Radio is ook handig voor als je in de auto zit, krijg je toch het meeste mee. Op maandag is er vervolgens een podcast met de nodige sappige quotes van Frans Verschuur.

Wat verwachten de Autoblog Experts van de GP Japan 2022?

Er zijn drie wezens op de redactie die constant Formule 1-weetjes oreren. Ze hebben het zelf niet eens door.

Michael

Verstappen Russell Leclerc

Japan, dat wordt vroeg ons nest uit zondag! Lekker op de bank in de kou zonder de verwarming aan. Oh wacht ons nieuwe energie contract gaat pas volgende maand in. Anyways. Ik denk dat Max hem wel pakt en dat George gewoon weer Lewis aftroeft. Ik verwacht van Sergio niet heel veel. Die heeft nog een kater van afgelopen zondag. Charles wordt vast weer in de steek gelaten door zijn team daarmee kom ik tot. Michael, weet het telefoonnummer van Michael Masi.

Wouter

Verstappen Leclerc Pérez

Het Singapore debacle was een complot van… nee niet van FIAPLAY of VIAPLAY die de Orange Army er graag nog wat uitzendingen bijhoudt. Het was Honda, die veel liever in Japan het feestje met tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen viert. Toch moet Max de ontketende Checo voor zich laten, maar niet tijdens de race. Wat zo goed is de Mexicaan stiekem niet. Het wordt kortom het klassieke rijtje. Wouter, weet de verjaardag van Keke Rosberg.

Jaap

Verstappen Pérez Hamilton

Ferrari zat er vooral met Leclerc goed bij in Singapore. Maar goed, stratencircuits liggen team rood dan ook en natuurlijk was alles anders geweest als onze held Max een van zijn twee polerondjes had volbracht. In Japan gaat onze held Max dan ook de regen trotseren en winnen voor Perez. Max is daarmee campeão. Hamilton wordt derde voor team zilver. Jaap, weet de lengte van Tatiana Calderon.

Autoblog zal de race en kwalificatie verslaan. Uiteraard houden we je op de hoogte als er iets interessants gebeurd in de vrije training.