Uitslag GP Japan 2022: eerste vrije training

De eerste vrije training 1 van de GP Japan 2022 zit er op. Wie is het snelst en is dat Verstappen?

We hadden het al een beetje voorspeld dat het ging regenenen. Nou ja, wij hadden het natuurlijk ook alleen maar overgenomen van de digitale Erwin Kroll. Maar die zat er dus niet ver naast! De eerste vrije training van de GP van Japan liep namelijk in het water.

Aanvankelijk was het nog eventjes wachten voordat de auto’s naar buiten gingen. Magnussen en Tsunoda waagden als eerste een sprong in het diepe, waarna de rest volgde. Aanvankelijk reed met men met fullwet-regenbanden, maar halverwege de sessie maakten de heren coureurs de overstap naar intermediates.

Red Bull wil heelhouden

Bij Red Bull wilden ze overduidelijk hun auto heel houden. In de race blijft het hoogstwaarschijnlijk droog, dus viel er voor hen niet veel ‘data’ te behalen. Beide coureurs reden slechts vier rondjes.

De periode van inters was overigens geen lang leven beschoren, want na een kwartiertje kwam er een nieuwe bui overheen. De onderstaande lijst met tijden en is dan ook zeker niet representatief voor de race. Wel kunnen we een paar dingen concluderen, naast het feit dat ze bij Red Bull geen énkel risico willen lopen.

Uitslag vrije training 1 GP Japan 2022

Zo zijn Alpine en Ferrari een klap sneller dan hun directe tegenstrevers, respectievelijk McLaren en Mercedes. Suzuka is een baan waar vermogen erg belangrijk is en dit jaar hebben de teams met een Mercedes-motor het wat zwaar. Daarbij is ook opvallend dat Haas aanzienlijk hoger in de pikorde staat dan normaal. Nogmaals, onderstaande lijst wordt niet de uitslag van de kwalificatie, maar de eerste tekenen zijn zichtbaar.

Positie Coureur Snelste tijd Aantal ronden 1 Alonso 1:42.248 7 2 Sainz 1:42.563 15 3 Leclerc 1:42.634 16 4 Ocon 1:43.022 5 5 Magnussen 1:43.258 15 6 VERSTAPPEN 1:43.362 4 7 Schumacher 1:43.761 13 8 Norris 1:43.889 7 9 Bottas 1:43.969 13 10 Pérez 1:44.234 4 11 Guanyu 1:44.429 15 12 Ricciardo 1:44.486 8 13 Hamilton 1:44.558 6 14 Stroll 1:44.570 10 15 Albon 1:44.791 9 16 Gasly 1:44.878 12 17 Latifi 1:45.424 11 18 Tsunoda 1:46.103 4 19 Russel 1:46.192 16 20 Vettel 1:48.090 8

