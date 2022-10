De meest bijzondere Nissan GT-R occasion: dit is hem

De Nissan GT-R50 die we als occasion vinden is het duurste speciaaltje van de Nissan GT-R en laten we het zo zeggen: het moet je ding zijn.

Bij sommige dingen vraag je je af of je de opdracht wel begrepen hebt. Het sterke punt van de Nissan GT-R was altijd value for money. De auto mist een beetje de finesse van een Porsche 911 Turbo, maar rijdt hem wel het snot voor de ogen vandaan op de sprint én rond een circuit. En dat alles voor een lager bedrag.

Peperduur

Heeft het dan zin om de verpakking van een Nissan GT-R extreem duur te maken? Ja, dacht Italdesign. Ter ere van 50 jaar Nissan GT-R kwam het Italiaanse designhuis met de GT-R50 op de proppen. Waar het gelijk al mis loopt: de styling van de GT-R50 is controversieel. Als designhuis moet iets natuurlijk vooral mooi uitpakken en niet juist enorm lelijk. Het grotere probleem is echter dat de prijs met 990.000 euro aardig exorbitant is.

Nissan GT-R50

Al moet het gezegd worden: ondergetekende houdt wel van het design van de GT-R50. Een soort GT-R van de toekomst. Het is wat extreem en wellicht niet geschikt als GT-R-opvolger, maar het design heeft wel iets. En het prijskaartje wordt iets meer gebalanceerd als je bedenkt dat de GT-R50 uit dezelfde VR38DETT V6 nu een heuse 720 pk peutert. Als je ziet wat een normale GT-R met 600 doet, is dat best een flinke.

Occasion

De grote olifant in de kamer is natuurlijk beschikbaarheid. Zelfs al heb je 990.000 euro liggen, gaat het je lukken om één van de slechts vijftig exemplaren te bemachtigen? Nu lukt dat sowieso. Er staat namelijk een Nissan GT-R50 als occasion te koop. Dit exemplaar is goed aangekleed. De kleur heet Liquid Silver Metallic en ook al klinkt dat aardig doorsnee, dat was een optie van 25.000 euro. Ook de grote actieve achterspoiler was niet goedkoop: die kostte 35.000 euro als optie. Er wordt verder niet zo veel gesproken over opties en diens kosten, maar een goedkoop grapje gaat dit niet worden.

‘Gewoon’ een GT-R

Dat terwijl deze Nissan GT-R50 occasion niks meer is dan een gek koetswerk op een Nissan GT-R. Zoals gezegd is de motor en de versnellingsbak identiek aan de Nissan GT-R, maar de hele basis komt overeen. Dat is het meest te herkennen in het interieur. Voor een auto van een ton is dit interieur dikke prima, maar voor een miljoen is het eigenlijk een lachertje.

Er is meer dan genoeg om een mening over te vormen bij deze Nissan GT-R50 occasion. Potentieel geïnteresseerden, voor zover die er zijn, kunnen zich melden bij Legendary Motorcar Company in Canada. Hoe veel geld ze in hun jutezak moeten stoppen, dat weet je alleen als je een afspraak maakt.

