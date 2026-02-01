Lijstje: elektrische stationwagons die nu te koop zijn

Een grote pakezel met stekker: dit zijn de elektrische stationwagons die je nu kan kopen in Nederland.

Er zijn tegelijkertijd een hele hoop trends gaande in autoland. De twee meest prominente en tegelijkertijd pijnlijke voor de petrolhead: alles wordt elektrisch en alles wordt een crossover. Zelfs al moet je je Volvo V60 op diesel inruilen op eentje die elektrisch is, willen sommige SW-liefhebbers gewoon dat het dan een elektrische V60 wordt. Geen EX60.

Welke elektrische stationwagons zijn er?

Je hebt geluk: steeds meer merken besluiten om hun elektrische platforms te gebruiken om stationwagons te bouwen. Wij doken even de configurators in om te zoeken welke volledig elektrische pakezels je momenteel kan kopen. De keuze is al verrassend reuze.

Audi A6 e-tron

Vanaf 61.491 euro

Audi had het ambitieuze idee om hun EV’s en benzinemodellen te splitsen. De A6 zou dan de nieuwe EV worden en de A7 wat we eerst verstonden onder de A6. Die keutel wordt ingetrokken en nu moet je dus goed opletten of het een A6 op benzine of elektropower is. Dat betekent wel dat je beide modellen als ‘sedan’ en stationwagon hebt. De elektrische A6 als stationwagon begint vanaf 61.491 euro, dan heb je een 286 pk sterke RWD met een actieradius van maximaal 600 kilometer. Een upgrade naar de S6 e-tron met 503 pk op alle vier de wielen is mogelijk voor 97.490 euro.

BMW i5 Touring

Vanaf 71.589 euro

Bij BMW min of meer hetzelfde verhaal, al is de BMW i5 vrijwel identiek aan zijn 5 Serie-broer op benzine en diesel. Ook hier betekent het dat de toevoeging van een Touring niks anders dan logisch is. Het gamma begint bij de 71.589 euro kostende i5 eDrive40, met 340 pk op de achterwielen en een actieradius van 598 kilometer. Tevens vergelijkbaar met de Audi is dat er bovenaan een i5 M60 met xDrive zit die 601 pk op de weg zet. In 3,9 seconden naar de 100 waren tot voor kort M5-cijfers, maar dan in een normale 5 Serie. Helaas heeft deze ook een prijs die tot voor kort enkel voor de M5 leek: 106.731 euro.

Mercedes CLA 250+ EQ Shooting Brake

Vanaf 55.006 euro

Er is nog geen Mercedes E-Klasse als EV, noch een EQE T-Modell. Wat er wel is: de nieuwe Mercedes CLA als elektrische stationwagon, maar dan noemt Das Haus het een Shooting Brake. Een segment lager dan de A6 en i5, maar zeker een model voor mensen die extra ruimte voor hun meters willen. De CLA begint bij een 250+ met 767 kilometer actieradius en 272 pk, die kost 55.000 euro. De 354 pk sterke CLA 350 met 726 kilometer actieradius moet 66.000 euro kosten. Die gaten zijn allemaal wat kleiner dan bij Audi en BMW.

Nio ET5 Touring

Vanaf 51.213 euro of 63.213 euro inclusief accu

De tweede en laatste Chinees in deze lijst komt van Nio, Ondanks het al een tijdje aanbieden van de ET5 Touring zie je ze maar weinig. Dit omdat een vanafprijs van 51.000 euro voor een SW van dit formaat messcherp lijkt, maar dan rekent Nio de batterij niet mee. Die kun je leasen voor 169 euro per maand of kopen voor 12.000 euro. Met dat laatste stijgt de prijs naar ruim 63.000 euro. Dan heb je 445 kilometer actieradius, de Long Range maakt er 560 kilometer van. Wat de leaseprijs naar 289 euro laat stijgen of de koopprijs naar 21.000 euro. En dan is de ET5 Touring ineens prijstechnisch vergelijkbaar met de Audi en BMW. Die vervolgens verder komen op één acculading.

Opel Astra Sports Tourer Electric

Vanaf 37.499 euro

Even terug naar het idee van de MG5, want voor dat budget een compacte elektrische stationwagon bevalt wellicht wel. Dan kan je nu bij Opel terecht. De vernieuwde Astra Sports Tourer Electric heeft geen denderende specs, maar ook weinig concurrentie. Dit is namelijk de allergoedkoopste EV-SW die er is. Voor 37.499 euro krijg je een 156 pk sterke e-motor die 445 kilometer ver komt. Nogmaals, niet grensverleggend, maar wel prima.

Peugeot e-308 SW

Vanaf 38.250 euro

Over de Peugeot e-308 SW kunnen we kort zijn als we net de Opel Astra hebben besproken. Het is namelijk dezelfde auto, in een andere koets. Wederom 156 pk en een 58 kWh grote accu, maar je levert wel één kilometer rijbereik in om tot 444 kilometer te komen. En dat alles voor slechts 751 euro meer. Voor beide auto’s is een upgrade qua aandrijving niet mogelijk, wel zijn er nog hybrideversies als je dat liever hebt.

Porsche Taycan Sport Turismo

Vanaf 108.800 euro

Aan het andere uiterste qua elektrische stationwagons vinden we de Porsche Taycan Sport Turismo. Qua stationwagon niet de meest interessante auto, want de Taycan prefereert sportiviteit over alles. Het blijft een Porsche. Toch is het best een flinke auto en in tegenstelling tot de Panamera biedt de Turismo meer praktisch gemak. Deze heeft namelijk een hatchback, terwijl de Taycan een sedan-kofferklep heeft. Vanaf 108.800 euro heb je een 408 pk sterke Taycan zonder toevoegingen met 652 kilometer actieradius. Erboven zitten nog de 4S, GTS, Turbo en Turbo S, die laatste met 952 pk (2,4 seconden naar de 100) en alsnog 600 kilometer actieradius. Met 220.600 euro betaal je daar wel flink voor. Als je boswachter bent kan je nog kiezen voor de Cross Turismo met stoere toevoegingen, die er ook niet is als RWD. Voor dat model begint de Taycan 4 met AWD vanaf 120.100 euro.

Volkswagen ID.7 Tourer

Vanaf 49.990 euro

Als laatste qua beschikbare elektrische stationwagons, de Volkswagen ID.7 Tourer. Net als alle ID-broers gebruikte Volkswagen het MEB-platform om een forse stationwagon te bouwen, een soort elektrische Passat. Momenteel kun je de versie met 606 kilometer actieradius krijgen voor 49.990 euro, dan krijg je net als de Audi A6 e-tron 286 pk. De leukste versie is de GTX, met 340 pk. Die moet alles vanaf 64.990 euro kosten. Er gaan geluiden dat Volkswagen net als de ID.4 de ID.7 binnenkort flink gaat aanpakken en het dan de ID. Passat wordt. Want dat is het: een Passat, maar dan zonder uitstoot. Wel net zo fraai.

BONUS 1: MG 5

Niet meer leverbaar; nieuw vanaf ca. 35.000 euro

Twee modellen als bonus, want ‘nu kopen’ is met een asterisk. Grappig genoeg was het eerste merk dat elektrische stationwagons zag zitten het Chinese MG. Die verkochten bijna tien jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk al de MG5. Toen die flink gefacelift werd, kwam deze ook naar Nederland als MG5 EV. Grappig genoeg was dit ook de enige carrosserievorm voor de MG5 hier, er was geen sedan. En hij kon ook enkel elektrisch. Dit is de enige auto uit deze lijst die niet meer leverbaar is en geen opvolger heeft. Een topscorer was het niet, in vier jaar tijd zijn er zo’n 1.500 van verkocht (tegenover bijna 7.000 MG ZS’en in dezelfde periode). Met 35.000 euro was ‘ie wel scherp geprijsd, al kreeg je ‘slechts’ 177 pk en een actieradius van 320 kilometer tenzij je upgradede naar de duurdere Long Range. Een klein prijsverschil maar met 400 kilometer ook geen denderende upgrade.

Toyota bZ4X Touring

Binnenkort beschikbaar: prijzen n.n.b.

Wat betreft de Toyota bZ4X Touring is ‘nu kopen’ juist voorbarig: Toyota plant de introductie van de grote broer van de bZ4X in ‘het voorjaar van 2026’, nog zonder prijs. Dat is niet het enige waarin de bZ4X Touring ietwat een buitenbeentje is in deze lijst. We kregen hem voor het eerst te zien als Subaru Trailseeker, een soort elektrische Outback maar dan op basis van de Solterra (bZ4X) die weer meer crossover is. Maar laten we wel wezen: ruig uiterlijk, verlengde daklijn, grote kofferbak: het is gewoon een soort stationwagon. Toyota belooft een actieradius van 560 kilometer. Op de website van Subaru is de Trailseeker nog niet te vinden, terwijl dit model juist een leuke invalshoek voor Subaru kan zijn.