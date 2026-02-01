Lijstje: elektrische stationwagons die nu te koop zijn

Een grote pakezel met stekker: dit zijn de elektrische stationwagons die je nu kan kopen in Nederland.
Er zijn tegelijkertijd een hele hoop trends gaande in autoland. De twee meest prominente en tegelijkertijd pijnlijke voor de petrolhead: alles wordt elektrisch en alles wordt een crossover. Zelfs al moet je je Volvo V60 op diesel inruilen op eentje die elektrisch is, willen sommige SW-liefhebbers gewoon dat het dan een elektrische V60 wordt. Geen EX60.
Welke elektrische stationwagons zijn er?
Je hebt geluk: steeds meer merken besluiten om hun elektrische platforms te gebruiken om stationwagons te bouwen. Wij doken even de configurators in om te zoeken welke volledig elektrische pakezels je momenteel kan kopen. De keuze is al verrassend reuze.
Audi A6 e-tron
Vanaf 61.491 euro
Audi had het ambitieuze idee om hun EV’s en benzinemodellen te splitsen. De A6 zou dan de nieuwe EV worden en de A7 wat we eerst verstonden onder de A6. Die keutel wordt ingetrokken en nu moet je dus goed opletten of het een A6 op benzine of elektropower is. Dat betekent wel dat je beide modellen als ‘sedan’ en stationwagon hebt. De elektrische A6 als stationwagon begint vanaf 61.491 euro, dan heb je een 286 pk sterke RWD met een actieradius van maximaal 600 kilometer. Een upgrade naar de S6 e-tron met 503 pk op alle vier de wielen is mogelijk voor 97.490 euro.
BMW i5 Touring
Vanaf 71.589 euro
Bij BMW min of meer hetzelfde verhaal, al is de BMW i5 vrijwel identiek aan zijn 5 Serie-broer op benzine en diesel. Ook hier betekent het dat de toevoeging van een Touring niks anders dan logisch is. Het gamma begint bij de 71.589 euro kostende i5 eDrive40, met 340 pk op de achterwielen en een actieradius van 598 kilometer. Tevens vergelijkbaar met de Audi is dat er bovenaan een i5 M60 met xDrive zit die 601 pk op de weg zet. In 3,9 seconden naar de 100 waren tot voor kort M5-cijfers, maar dan in een normale 5 Serie. Helaas heeft deze ook een prijs die tot voor kort enkel voor de M5 leek: 106.731 euro.
Mercedes CLA 250+ EQ Shooting Brake
Vanaf 55.006 euro
Er is nog geen Mercedes E-Klasse als EV, noch een EQE T-Modell. Wat er wel is: de nieuwe Mercedes CLA als elektrische stationwagon, maar dan noemt Das Haus het een Shooting Brake. Een segment lager dan de A6 en i5, maar zeker een model voor mensen die extra ruimte voor hun meters willen. De CLA begint bij een 250+ met 767 kilometer actieradius en 272 pk, die kost 55.000 euro. De 354 pk sterke CLA 350 met 726 kilometer actieradius moet 66.000 euro kosten. Die gaten zijn allemaal wat kleiner dan bij Audi en BMW.
Nio ET5 Touring
Vanaf 51.213 euro of 63.213 euro inclusief accu
De tweede en laatste Chinees in deze lijst komt van Nio, Ondanks het al een tijdje aanbieden van de ET5 Touring zie je ze maar weinig. Dit omdat een vanafprijs van 51.000 euro voor een SW van dit formaat messcherp lijkt, maar dan rekent Nio de batterij niet mee. Die kun je leasen voor 169 euro per maand of kopen voor 12.000 euro. Met dat laatste stijgt de prijs naar ruim 63.000 euro. Dan heb je 445 kilometer actieradius, de Long Range maakt er 560 kilometer van. Wat de leaseprijs naar 289 euro laat stijgen of de koopprijs naar 21.000 euro. En dan is de ET5 Touring ineens prijstechnisch vergelijkbaar met de Audi en BMW. Die vervolgens verder komen op één acculading.
Opel Astra Sports Tourer Electric
Vanaf 37.499 euro
Even terug naar het idee van de MG5, want voor dat budget een compacte elektrische stationwagon bevalt wellicht wel. Dan kan je nu bij Opel terecht. De vernieuwde Astra Sports Tourer Electric heeft geen denderende specs, maar ook weinig concurrentie. Dit is namelijk de allergoedkoopste EV-SW die er is. Voor 37.499 euro krijg je een 156 pk sterke e-motor die 445 kilometer ver komt. Nogmaals, niet grensverleggend, maar wel prima.
Peugeot e-308 SW
Vanaf 38.250 euro
Over de Peugeot e-308 SW kunnen we kort zijn als we net de Opel Astra hebben besproken. Het is namelijk dezelfde auto, in een andere koets. Wederom 156 pk en een 58 kWh grote accu, maar je levert wel één kilometer rijbereik in om tot 444 kilometer te komen. En dat alles voor slechts 751 euro meer. Voor beide auto’s is een upgrade qua aandrijving niet mogelijk, wel zijn er nog hybrideversies als je dat liever hebt.
Porsche Taycan Sport Turismo
Vanaf 108.800 euro
Aan het andere uiterste qua elektrische stationwagons vinden we de Porsche Taycan Sport Turismo. Qua stationwagon niet de meest interessante auto, want de Taycan prefereert sportiviteit over alles. Het blijft een Porsche. Toch is het best een flinke auto en in tegenstelling tot de Panamera biedt de Turismo meer praktisch gemak. Deze heeft namelijk een hatchback, terwijl de Taycan een sedan-kofferklep heeft. Vanaf 108.800 euro heb je een 408 pk sterke Taycan zonder toevoegingen met 652 kilometer actieradius. Erboven zitten nog de 4S, GTS, Turbo en Turbo S, die laatste met 952 pk (2,4 seconden naar de 100) en alsnog 600 kilometer actieradius. Met 220.600 euro betaal je daar wel flink voor. Als je boswachter bent kan je nog kiezen voor de Cross Turismo met stoere toevoegingen, die er ook niet is als RWD. Voor dat model begint de Taycan 4 met AWD vanaf 120.100 euro.
Volkswagen ID.7 Tourer
Vanaf 49.990 euro
Als laatste qua beschikbare elektrische stationwagons, de Volkswagen ID.7 Tourer. Net als alle ID-broers gebruikte Volkswagen het MEB-platform om een forse stationwagon te bouwen, een soort elektrische Passat. Momenteel kun je de versie met 606 kilometer actieradius krijgen voor 49.990 euro, dan krijg je net als de Audi A6 e-tron 286 pk. De leukste versie is de GTX, met 340 pk. Die moet alles vanaf 64.990 euro kosten. Er gaan geluiden dat Volkswagen net als de ID.4 de ID.7 binnenkort flink gaat aanpakken en het dan de ID. Passat wordt. Want dat is het: een Passat, maar dan zonder uitstoot. Wel net zo fraai.
BONUS 1: MG 5
Niet meer leverbaar; nieuw vanaf ca. 35.000 euro
Twee modellen als bonus, want ‘nu kopen’ is met een asterisk. Grappig genoeg was het eerste merk dat elektrische stationwagons zag zitten het Chinese MG. Die verkochten bijna tien jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk al de MG5. Toen die flink gefacelift werd, kwam deze ook naar Nederland als MG5 EV. Grappig genoeg was dit ook de enige carrosserievorm voor de MG5 hier, er was geen sedan. En hij kon ook enkel elektrisch. Dit is de enige auto uit deze lijst die niet meer leverbaar is en geen opvolger heeft. Een topscorer was het niet, in vier jaar tijd zijn er zo’n 1.500 van verkocht (tegenover bijna 7.000 MG ZS’en in dezelfde periode). Met 35.000 euro was ‘ie wel scherp geprijsd, al kreeg je ‘slechts’ 177 pk en een actieradius van 320 kilometer tenzij je upgradede naar de duurdere Long Range. Een klein prijsverschil maar met 400 kilometer ook geen denderende upgrade.
Toyota bZ4X Touring
Binnenkort beschikbaar: prijzen n.n.b.
Wat betreft de Toyota bZ4X Touring is ‘nu kopen’ juist voorbarig: Toyota plant de introductie van de grote broer van de bZ4X in ‘het voorjaar van 2026’, nog zonder prijs. Dat is niet het enige waarin de bZ4X Touring ietwat een buitenbeentje is in deze lijst. We kregen hem voor het eerst te zien als Subaru Trailseeker, een soort elektrische Outback maar dan op basis van de Solterra (bZ4X) die weer meer crossover is. Maar laten we wel wezen: ruig uiterlijk, verlengde daklijn, grote kofferbak: het is gewoon een soort stationwagon. Toyota belooft een actieradius van 560 kilometer. Op de website van Subaru is de Trailseeker nog niet te vinden, terwijl dit model juist een leuke invalshoek voor Subaru kan zijn.
Reacties
Johanneke zegt
De Opel is de mooiste auto uit dit lijstje als je het mij vraagt. Qua design zijn die echt mooi sinds ze naar PSA zijn. Maar hoor je niemand over want het is maar een Opel.
hotze zegt
Daar geef je gelijk het antwoord. De gemiddelde leeftijd van een Opel-rijder is 93, daar wil je niet mee geassocieerd worden.
De meeste van deze elektrische stations ogen fraai. De VW zeker in vergelijking met die andere ID-gebakjes. Mooi gedaan ook met de zwarte bovenzijde. Beter is als VW helemaal stopt met dat “ID.”, WTF, dat stop je toch niet in een autonaam.
Dat verhaal met die klep van de Porsche begrijp ik niet echt. Volgens fotootjes is die ook liftback-achtig.
Wat de duurdere auto’s iig goed doen is knallen. Elektrische beukers zou WiilemE er van maken, kan die veel braadwurst eten tijdens het laden. Knallen doen ze ook goed maar dan omlaag, met hun restwaardes 😉
DeWitteCondor zegt
Ik heb dat dus juist helemaal niet bij Opel. Ik vind het design compleet tokkie. Wordt ook regelmatig bevestigd door de types die ik erin zie rijden (#anekdotisch bewijs). Geef mij van dit rijtje dan de i5 maar. De rest is niet echt moeders mooiste.
potver7 zegt
Grappig, ik vind die Opel nou net de minst mooie uit dit lijstje. Het ding lijkt wel met een liniaal ontworpen. Doe mij de 308 maar…
mashell zegt
Grappig. Voor mij ziet de Astra eruit alsof de Opel ontwerpers er totaal geen zin in hadden. Recht front, rechte achterkant, vormeloze zijkant met te ver naar binnenslaande wielen. Een rijdend lagedruk gebied. De 308 op dezelfde basis komt veel beter uit de verf.
ytzenv zegt
Eens. Ik heb er een als tweede auto, verbazend fijne auto.
Clipson zegt
Ondermaats.
Geen ev platform met alle nadelen ervan.
Zou dat zelfs niet kopen voor 30k
cdlop01 zegt
Voor mij de Toyota, VW of Nio…..waar voor je (lease)geld. De Bmw oogt ontzettend lomp en de Audi E6 weet helemaal niet te overtuigen vooral kwalitatief niet met een hard plastic interieur en veel goedkope materialen.
tjorque zegt
Wat mij j vooral interesseert is het aantal liters koffer. Met de achterbank op z’n normale positie.
Dat is helaas bij veel auto’s niet veel soeps.
Ik hoop dat er iemand eindelijk eens eentje uitbrengt met een koffer “formaat Octavia” of beter nog Superb.
Liefst aan een acceptabele prijs.
PunicaOase zegt
Misschien is een ID Buzz iets voor je? ;-)
DeWitteCondor zegt
De i5 touring heeft 570 liter. Dat lijkt me adequaat toch? Onze e-klasse had 690 liter, maar ja, dat zie je tegenwoordig bijna niet meer.
jaso013 zegt
Dat valt nog tegen vind ik. Een ruime station heeft minimaal 600L inhoud. Kia Ceed heeft al 625L.een SuperB nog veel meer. Is die 570L weinig? Nee dat niet persee en voor veel mensen ook wel genoeg maar als je kijkt naar het formaat van de auto vind ik het toch tegenvallen.
audirs3 zegt
Ik ben vooral benieuwd naar de nieuwe i3 neue klasse, en of er een touring versie komt. Hoop het wel. Zal ongetwijfeld betere range hebben dan de iX3.
stewie zegt
10k verschil tussen de A6 en de I5, vrij fors.
hippopotamus zegt
Als er een ID.Passat komt, dan ook graag een ID.Superb.
Bert zegt
De koopprijs van de 100 kWh accu is recent gedaald met ca 15%, dus net onder de 20K (geschikt voor zowel 400 als 900 volt techniek).
Wanneer 1 onderdeel een dergelijke prijs heeft , is dit een duidelijke drempel voor particuliere aanschaf en eigenlijk alleen interessant voor lease.
Koop je een dergelijk auto tweedehands van bv 5 jaar oud, dan koop je dus eigenlijk alleen de accu en alles eromheen is gratis. Want bij een defect moet je de gehele accu vervangen.
Johanneke zegt
Nee bij een defect is het vaak mogelijk om kapotte cellen te vervangen.
rockefellar zegt
Vind Opel de laatste tijd ook juist opvallend mooi qua design. Toch zit het nog steeds niet top of mind bij mij. Wellicht omdat je ze ook amper ziet rijden.
duitslaagvliegen zegt
Uit bovenstaande lijstje heb ik met de A6, i5 en de id7 gereden. Puur uit interesse heb ik toen de Taycan uitkwam in de showroom gechecked of ik er in pas….. vergeet het maar…. Met mijn 1,92 zit je voorin wel prima, maar achterin is een schoenlepel nodig om mijn bescheiden maat 44 tussen voorstoel en achterbank kwijt te kunnen.
Dit geld ook voor de A6 waarbij je daar ook nog eens een hernia oploopt omdat het dak veel te laag is.
De BMW i5 gaat dan nog wel maar houdt niet over, dat terwijl mijn voorgaande Tourings prima waren.
Uit armoede heb ik toen toch maar de VW geprobeerd….. gigantisch ruim en comfortabel, maar ja niet vooruit te fikken.
Ik kan over de andere auto’s weinig zeggen… maar als dit de toekomst is van de station…. Krappe hokken waar je nog geen IKEA plank in kwijt kunt, dan jaag je iedereen wel naar een SUV
RUBERG zegt
Suvs zijn over het algemeen korter dan stationwagon. Ze zijn wel hoger, maar daar heb je niets aan als je planken wilt vervoeren.
Clipson zegt
Ja echt hé we vervoeren altijd mensen op de achterbank van 2m+ en 150kg per stuk en schoenmaat van 50 en hoger.
Hou toch op!
Het is het nadeel van een EV de accu moet erin.
Daardoor krijgen we teveel ruimte op de achterbank waar 60% nooit iemand zit. voor 38% eens de kinderen en 2 keer per jaar mss bomma en bompa mee in de auto !
Die focus op de achterbank ben ik zo ziek!
Je wilt ruimte in je koffer!!!!!
daarom neem je ook een BREAK.
PunicaOase zegt
Ik heb stations nooit mooi gevonden. Ik vind ze wat ‘burgerlijk’.. Je koopt ze omdat ze praktisch zijn of als je monteur bent met veel spullen, of twee grote honden hebt.. Een M5, RS6 of SportTurismo zijn natuurlijk wel indrukwekkend.. maar de sedans zijn wat mij betreft een stuk fraaier.
Mini Joe zegt
👍
moovy zegt
Heb onlangs de nieuwe AstraST besteld,prachtige wagen voor een mooie prijs.
Clipson zegt
Veel succes op reis
minimoke1984 zegt
De Toyota is een beetje een Crosscountry achtige station. Zeer interessant met de specs die hier genoemd worden maar las eerder andere specs namelijk wltp 505, wat op ev-database lijdt tot een 385km realistische KMs. Dat is dan toch wat weinig waar je met de Passat ca 470km realistisch hebt. Zeker als je net als ik gewoon 120 wilt rijden in het buitenland is 450 realistisch het minimum dat je wilt. Anderzijds, Toyota geeft wel een garantie waar de anderen niet bij in de buurt komen van 10 jaar(of 1.000.0000) km wat dan wel vertrouwen wekt. Dus als de prijs vergelijkbaar is met de VW, 4wd en de WLTP daadwerkelijk 560 is ga ik toch even kijken. Jammer dat er geen Lexus is met vergelijkbare specs