GP Japan 2023: tijden en wat je moet weten!

Dit weekend is het tijd voor de GP Japan 2023. Lees hier alles dat je over de race moet weten in onze uitgebreide voorbeschouwing.

Het is misschien wel de gaafste race van de hele kalender, de GP van Japan op Suzuka. Na het het debacle bij de GP Singapore 2023 is Red Bull natuurlijk tot op het bot gemotiveerd om sportief terug te slaan. Max Verstappen kan hier geen wereldkampioen worden, zoals dat vorig jaar wel het geval was. Sterker nog, hij werd daar toen kampioen.

Agenda GP Japan 2023

Uiteraard zullen we alles in deze uitgebreide voorbeschouwing met je doornemen, maar eerst hebben we de agenda voor je. Want je zult vroeg op moeten staan! De eerste vrije training is al geweest;

Vrijdag 22 september

04:30 – 05:30 | Vrije Training 1

08:00 – 09:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 23 september

04:30 – 05:30 | Vrije Training 3

08:00 – 09:00 | Kwalificatie

Zondag 24 september

07:00 – 09:00 | Race

GP Japan

De Japanse Grand Prix is al jaren een onderdeel van het Formule 1-circus, zei het minder lang dan at de Formule 1 actief is. Japan heeft een relatief jonge autosport-historie, dus de eerste race was pas in 1963. De Japanse GP was toen echter geen Formule 1-race, maar Sports Cars, Formule Libre en Formule 2000. De eerste GP van Japan voor de Formule 1 was in 1976. Die race was op Fuji en werd gewonnen door Mario Andretti in een Lotus. Belangrijker bij die race was dat James Hunt toen wereldkampioen werd. In 1977 won James Hunt daadwerkelijk de race, maar niet het wereldkampioenschap. Dat was namelijk Niki Lauda. Beide races werden op het circuit van Fuji gehouden.

Vervolgens was er een hele tijd geen GP van Japan, die keerde pas in 1987 terug. In dat jaar won Gerhard Berger in de Ferrari. Sindsdien is Suzuka het toneel voor de GP van Japan tot en met 2006. In 2007 en 2008 reed men op het door Herman Tilke opnieuw ontworpen Fuji, net als in 2009. Vervolgens, in 2010 ging men weer over op het circuit van Suzuka. In 2020 en 2021 werd de race overgeslagen vanwege Covid-19, maar in 2022, vorig jaar dus, stond de race weer op de kalender.

Het circuit: Suzuki International Racing Course

Spa-Francorchamps, Silverstone en Suzuka. Dat zijn voor veel Formule 1-coureurs de favoriete banen. Suzuka is een uniek circuit op de kalender. Het is door John Hugenholtz ontworpen in opdracht van Honda. Het was van origine bedoeld als testbaan voor Honda personenauto’s. Sterker nog, tot op de dag van vandaag is Suzuki eigendom van Honda. Hugenholtz had een hekel aan saaie rechte stukken, vandaar dat die nauwelijks te vinden zijn. Zelfs de rechtere stukken zijn op Formule 1-snelheden serieus snelle bochten. Bijzonder is de brug, waardoor de coureurs een gedeelte met de klok mee rijden en na de tunnel tegen de klok in.

Het Grand Prix circuit van Suzuka is 5,807 kilometer lang, dus er worden 53 ronden gereden (300 km plus 1 ronde). Het circuit telt in totaal 18 bochten. Inhalen is op meerdere plaatsen mogelijk. De beste optie is natuurlijk aan het einde van het rechte stuk, als je in de eerste bocht kun je de auto positioneren en in de tweede bocht ernaast zitten.

Vervolgens komen de S Curves, waar inhalen niet te doen is. Hier kun je wel je ronde verpesten, want als je aan het begin van de sectie verkeerd zit, zit je overal verkeerd. Bij de designer curve 9zo goed als volgas) kun je niet inhalen, maar in in bocht 9 eventueel wel. Een andere optie is de hairpin. Na een laaaaaange bocht 12 komt de Spoon Curve, een dubbele bocht waar inhalen niet mogelijk is.

Aan het einde van de 130R zit de Casio Triangle, waar je wel kunt inhalen, maar dan heb je wel iets van ‘overspeed’ nodig hebt. De snelheid ligt heel erg hoog, dus je kan niet met te veel downforce rijden, maar in de hoge snelheidsbochten wil je wel een auto die stabiel ligt en vooral een vast voorkant heeft. Tussen de regels kun je het al lezen: de Red Bull RB19 zal hier magistraal zijn.

GP Japan 2022

Uiteraard blikken we eerst eventjes terug voordat we vooruit blikken en kijken we naar de hoogtepunten van vorige race.

Kwalificatie GP Japan 2022

Max Verstappen pakte pole position, ondanks dat Ferrari bloedsnel was in de kwalificatie. Verstappen (1:29.304) was slechts een honderdste van een seconde sneller dan Charlec (1:29.314). Een paar honderdsten daarachter zat Carlos Sainz (1:29.361).

Snelste ronde GP Japan 2022

Die ga je niet raden. Sterker nog, wij moesten het ook eventjes opzoeken. Het was Zhou Guanyu die in ronde 20 een tijd van 1:40.411 reed. Omdat hij als 16e finishte, kreeg hij er geen punt voor.

Podium na GP Japan 2022

Ja, dat was er eentje. De race duurde uiteindelijk minder lang dan gepland, maar er werden volle punten gerekend. Iets waar niemand rekening mee had gehouden, ondanks dat het vrij duidelijk in de reglementen stond. Max Verstappen won de race op glorieuze wijze, met Charles Leclerc aanvankelijk op de tweede plaats en Sergio Pérez op P3. Na een onreglementaire verdedigingsactie kreeg Leclerc een tijdstraf waardoor hij P3 stond en Pérez P2. En dus werd Verstappen wereldkampioen.

GP Japan 2023

Genoeg teruggeblikt, we gaan kijken naar alles dat al bekend is over de GP van Japan 2023!

Wat is de stand bij aanvang van de GP van Japan 2023?

Max Verstappen leidt het kampioenschap! Ja ja! Het gat met Sergio Pérez is immens, maar gek genoeg kan hij nog niet wereldkampioen worden. Waarom vorig jaar dan wel? Nou, er is een race bijgekomen (de GP van Miami) en de GP van Qatar keert terug naar het einde van het jaar. Na de Japanse race vorig jaar waren er nog maar vier races te gaan, waarvan één sprintrace. Nu zijn er na Japan nog zes races te gaan plus twee sprintraces.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Japan 2023?

De hardst mogelijke compounds. C1 is de harde band (wit, C2 is de medium band (geel) en C3 is de soft-band (rood).

Welke strategieën zijn er mogelijk bij de GP van Japan 2023?

Het is een snel circuit met lange pitstraat, dus veel teams zullen proberen in te zetten op een eenstops race. Starten op de hards en dan zo lang mogelijk doorrijden en dan halverwege over op medium. Safetycars komen niet zo vaak voor op Suzuka, dus gokken op een situatie kan snel verkeerd uitpakken. Dit zijn de strategieën van afgelopen race:

Weersvoorspelling GP Japan 2023?

De strategie moet je natuurlijk aanpassen op het weer. Vorig jaar regende het enorm, waardoor het hervatten van de race werd uitgesteld.

Vrijdag: Behoorlijk wat buien s’ nachts, 29 graden, nauwelijks wind.

Zaterdag: Droog, licht bewolkt, 29 graden en een klein beetje wind (maximaal 1-2, noordwest)

Zondag: bewolkt, af en toe wat zon, droog, nauwelijks wind, 27 graden.

Kansen Max Verstappen GP Japan 2023?

Dit is een rijderscircuit én een baan die de Red Bull RB19 heel erg zal liggen. Daarbij is het een van zijn vele thuisraces. Ondanks dat de snelheid in Singapore compleet zoek was, was het uiteindelijk ook niet eens zó slecht. Die laatste stint was prima. Reken maar dat Red Bull een klasse apart is op deze baan.

Verrassing GP Japan 2023?

Yuki Tsunoda. Geen idee of de AlphaTauri hier werkt, maar Japanse coureurs doen het traditioneel erg goed op Suzuka. Als we moeten gokken op een team dat er hier zal staan, is McLaren een verrassing. Vorige week had alleen Norris de upgrades gekregen, dit weekend krijgt Piastri ze ook.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP Singapore 2023?

Max Verstappen staat eenzaam bovenaan. Pérez staat op gepaste afstand tweede, met Norris en Sainz daarachter.

Waar kun je de GP Japan 2023 bekijken?

Viaplay

Viaplay is op dit moment nog in een vurig gevecht met Ziggo om de uitzendrechten voor e volgende periode. Het maakt niet uit, je krijgt hoe dan ook Tom Coronel op je scherm. Een abonnementje kost 15,95 per maand, maar dan kun je wel genieten van voetbal (schijnen ook mensen naar te kijken), films en serieus.

F1TV

Als het je enkel en alleen om Formule 1 gaat, da is F1TV een betere optie. Dan kun je namelijk alles van het weekend volgen. Ook chill, je kan de taal uitkiezen. Ga je voor Nederlands, dan krijg je de heren van Viaplay, maar je kon ook voor Brits commentaar kiezen.

VPN

Tussen obscure streams en een duur abonnement zit nog een oplossing: VPN. Met een VPN kun je in een bepaald land inloggen en dan kijken naar de race. In dit geval zouden we RTL Luxembourg (da’s Luxemburg) of ORF (Oostenrijk) adviseren.

Streams

Mocht je echt helemaal niets willen doen voor een beetje content en ook nergens voor willen betalen, dan kun je streams op zoeken. We hebben hier een overzichtje streams.

Grand Prix Radio

Het kan zijn dat jij dé Formule 1-stem van Nederland mist. Olav Mol doet namelijk alsnog gewoon zijn ding, zij het op Grand Prix Radio. Logisch, want die zender heeft hij zelf op gericht. Nadeel, tegenwoordig is het en betaalde dienst, alhoewel een bedrag van 2 euro per maand natuurlijk niets is. Zeker niet als je kijkt hoeveel emotie en leuk gekozen woorden je ervoor terugkrijgt!

Voorspelling Autoblog redactie GP Japan 2023

Michael

Verstappen Sainz Leclerc

Zo, dat was even genieten, of schrikken, de afgelopen race. Op het puntje van je stoel om te zien of Carlos het volhoudt. Heerlijk kan het toch zijn die F1. Ik ga er stiekem even vanuit dat Japan na een beetje struggles in de vrije trainingen gewoon Red Bull weer vooraan laat zien in de race.



Maar misschien omdat die ultieme dominantie voorbij is, zal Pérez het podium niet halen. Alonso lijkt het ook niet echt meer te kunnen doen met de Aston Martin na de zomerstop dus ik zet in op Max, Carlos en Charles. Michael, heeft geen vertrouwen in Pérez.

Wouter

Verstappen Sainz Hamilton

Japan is de vierde thuisrace van Max hè. Na België (waar hij opgroeide), Monaco (waar hij woont omdat je daar zoveel ruimte hebt) en Nederland (het land waarvan hij een Paspoort heeft). Dus Max gaat het hem weer winnen voor de vrienden van Honda. Wouter, heeft ook geen vertrouwen in Pérez.

Jaap

Verstappen Hamilton Russel

In Japan wordt ons Max weer groots. Of zou de Red Bull dan echt snel geweest zijn vanwege flexende onderdelen? Ik geef Newey het voordeel van de twijfel en denk van niet. Max P1. Wel denk ik dat Checo het niet waar kan maken voor P2. Die verdrinkt nu toch echt een beetje onder de druk. Zo wordt Hamilton tweede voor George Russell. Team Toto zal het vieren als een boer met kiespijn. Maar ze kunnen niet winnen tenzij Max uitvalt. Jaap, heeft ook geen vertrouwen in Pérez.

Bij Autoblog zullen we verslag doen van de kwalificatie en de race. Als er iets spannend gebeurd in de vrije trainingen, delen we het ook!