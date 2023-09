Is dit de mooiste BMW 5 Serie van Nederland?

Ietwat weemoedig denken wij terug aan de BMW 5 Serie G30 en hoe mooi die eigenlijk was. Dat geldt helemaal voor dit exemplaar.

De nieuwe BMW 5 Serie is, zoals dat wel vaker gaat, even wennen. Het gebeurt wel vaker bij een model dat je terug gaat denken aan de tijd dat het model in kwestie nog mooi was. Volgens BMW-aficionado’s moet je dan vaak ver terug. Is dat wel zo? Als ondergetekende denkt aan een mooie 5 Serie, hoef je eigenlijk maar een halve generatie terug.

BMW 5 Serie

Toegegeven, de eerste BMW 5 Serie (G30) was niet briljant. Hij was ook niet lelijk, maar minder een verademing dan de F10 was ten opzichte van de E60. Het recept bleef veelal hetzelfde, namelijk. Vanaf de G30 LCI was de 5 Serie weer echt ronduit prachtig. Sierlijk, modern, no-nonsense, eigenlijk perfect.

Individual

Het helpt trouwens ook als je een leuk kleurtje kiest. Je hoeft niet voor iets geks te gaan, een relatief klassieke kleur met de juiste opties werkt ook. Zo is deze BMW 5 Serie occasion op Marktplaats uitgevoerd in een lekkere spec.

De kleur in kwestie is Individual British Racing Green (312). Nou is racen niet bepaald wat deze 5 Serie uitstraalt, maar hij kan het hebben. Verder is ‘ie goed afgemaakt met een M-pakket, Styling 846 20 inch velgen en rode remklauwen. Qua opties is er zoals gewoonlijk vrij veel aangevinkt, dus het is ook niet alsof het geld op was bij de kleur en de velgen.

540i

Nu zou het moment zijn dat we je vertelden dat dit een 520i was, maar dat is zeker niet het geval. Het is een 540i, wat dus gewoon de 340 pk sterke zes-in-lijn betekent. De looks en de motor: deze moet je gewoon hebben, toch?

Ja, op twee dingen na. Ten eerste, de inspiratie was op bij het interieur van deze BMW 5 Serie occasion. Alles zit er wel op, maar het is allemaal wat kleurloos zwart en aluminiumkleurig. Een Merino-interieur of iets van een houtinleg zou niet misstaan op een donkergroen exterieur.

Kopen

Een ander nadeel is de prijs. Je koopt een occasion, want er staat 15.000 kilometer op en hij komt van januari dit jaar. Maar al dit moois moet nog 95.595 euro opleveren. Da’s een fors bedrag, helemaal voor een auto waar technisch gezien de kop al vanaf is. Maar goed, voor dat geld krijg je wel een heerlijke kleur op een 5 Serie generatie die nog echt mooi is, voor als de G60 niet je ding is. Kopen kan uiteraard bij de advertentie van deze BMW 5 Serie occasion op Marktplaats.