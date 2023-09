Polestar-ontwerper houdt niet van aardappelen

De ontwerper van de Polestar 3 wilde voor de SUV één ding duidelijk maken: aardappelen houden we niet van. Huh?

De designstudio van Polestar had een rustige periode. De 1 en 2 waren namelijk stiekem gewoon oude Volvo concept cars met een nieuw logo erop. Voor de 3, de nieuwste SUV van het merk, lijkt nu een eigen design gekozen te zijn. Wel verwant aan Volvo, maar dan ietsje meer Polestar.

Polestar designer

Degene die daar verantwoordelijk voor is, is Nahum Escobedo. Hij is de ontwerpmanager voor de Polestar 3 en in een interview met WhichCar doet hij een boekje open over de gemaakte keuzes voor de Polestar 3.

Hoekig

Het valt wellicht op dat het frontoppervlak van de Polestar 3 aardig groot is. Dat is expres, om twee redenen. De eerste is dat Escobedo vindt dat ietwat hoekige styling past bij een SUV of auto van formaat. Je wil ronde hoeken die de efficiëntie bevorderen vanuit een ontwerp-perspectief vermijden. Vandaar dat de Polestar 3 zijn efficiëntie vooral behaalt uit de ‘vliegende balk’ tussen de koplampen, zodat lucht alsnog minder obstakels krijgt.

Aardappel

Ronde vormen is sowieso iets wat Escobedo wilde vermijden. Want, en dat beantwoordt gelijk de vragen die je wellicht hebt naar aanleiding van de titel, de ontwerper houdt niet van aardappelen. Nee, wellicht kan hij een bord piepers met jus nog wel waarderen, hij houdt niet van aardappelen op wielen. Volgens hem wordt er door te veel automerken zo veel gespeeld met ronde vormen dat je een soort aardappel of jellybean-vorm krijgt. Hij noemt geen namen, maar we kunnen allemaal een gokje wagen wat betreft de soort auto’s die Escobedo bedoelt. Dat wilde hij dan ook vermijden bij het ontwerpen van de Polestar 3.

Eenvoud

Verder is Escobedo ook geen fan van de, naar eigen zeggen, Las Vegas-esque lichtshows op auto’s tegenwoordig. De enige verlichting die je gaat zien op een Polestar is de dagrijverlichting, koplampen en remlichten. Verder niks. Of zoals Escobedo het zelf zegt: “als je dat soort lichtshows wil, ga je toch naar Vegas of een nachtclub ofzo? Niet naar een Polestar in ieder geval.”

Ook benadrukt Escobedo dat een Polestar duidelijk een Polestar moet zijn vanwege het design. Je hoeft dus niet naar een sjaak van een logo te kijken: je voelt het eigenlijk wel aan. Volgens hem is dat iets Scandinavisch, waar je bij een gemiddelde woonwinkel ook precies kan aanwijzen welke stoel van een Scandinavische ontwerper is.

Wel benadrukt Escobedo sportief genoeg dat dit allemaal zijn visie is op design. Andere merken mogen doen wat ze willen als dit volgens hen allemaal werkt. Maar Escobedo is duidelijk over wat hij wil zien in een Polestar en dezelfde filosofieën komen terug op de Polestar 4 en 5 die ook van zijn hand komen. En als we even de objectiviteit overboord mogen gooien: hij zal ergens gelijk hebben, want het zijn mooie auto’s.