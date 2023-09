Uitslag Formule 1: Grand Prix van Singapore 2023

Heeft Red Bull een draak van een auto, of wint het toch nog de Grand Prix van Singapore, in 2023?

Ja, gaat het dan toch gebeuren? Wordt dit de bogey voor Red Bull Racing? Komt de belachelijke zegereeks van onze held Max Verstappen tot een eind? Het heeft er wel alle schijn van na de kwalificatie van gisteren. Red Bull kwam daarin voor het eerst sinds 2008 puur op basis van snelheid met beide auto’s niet in Q3 terecht. Sensatie, kerfuffle, speculaas. Zijn scherpere ogen van de FIA omtrent het buigen van onderdelen de oorzaak, of was het gewoon een off-day voor Bulli?

Vandaag in de race krijgen we dat antwoord waarschijnlijk hooguit gedeeltelijk. Als Red Bull op rees pees vandaag iedereen weer verschalkt, hebben we natuurlijk een antwoord. Maar heel waarschijnlijk is dat niet. Als de setup inderdaad niet goed zit zoals Max zegt, wordt dat niet opeens beter in de race. Aanpassingen in de nacht mogen immers niet.

Waarschijnlijk zullen we daarom pas bij de volgende race zien of de pikorde nu echt veranderd is. Maar in de tussentijd, heeft de rest misschien eindelijk de kans om een race te winnen dit jaar. Carlos vanaf pole, toch een van de Mercs, of een verrassende ander?

Start

Sainz komt goed van de lijn en behoudt P1 makkelijk. Ferrari heeft de strategie ‘gesplit’, met Sainz op mediums en Leclerc op softs. De Monegask maakt bij de start maximaal gebruik van het zachte rubber, door P2 af te snoepen van Russell. Dat heeft echter ook een nadeel voor LEC. Want ja, nu zit hij op softs klem achter Carlos. Team rood gaat echter natuurlijk niet de Spanjaard P1 dwingen af te geven. Maar goed, we zullen het strategie-team van Ferrari het voordeel van de twijfel geven dat ze dit scenario doordacht hebben.

Hamilton gaat bij de start voor een andere lijn, maar die ligt naast de baan. Dat mag natuurlijk niet als je daarmee twee plaatsen wint. HAM geeft na enige vertraging een plek terug aan RUS, maar blijft voor Norris rijden. Na een klacht van Norris en McLaren geeft hij daarna dan toch de plek wijselijk op. Daarmee zijn in de top-5 alleen Leclerc en Russell van plek gewisseld.

Daarachter heeft Alonso een goede start. Hij gaat naar P6. Magnussen valt meteen wat terug. De Hazen gaan het traditioneel lastig krijgen op race pace vandaag en moeten hopen dat inhalen erg lastig gaat blijken.

Verstappen dan? Die heeft eigenlijk een ideaal begin van de race, onder omstandigheden. Hij klimt al snel de top-10 binnen en gaat naar P8 als hij Magnussen achter zich laat. De Red Bulls zijn gestart op hards en dat lijkt een goede move. Het hele veld rijdt namelijk ‘een tempo’. Bandenmanagement is de name of the game. Maar dat betekent ook dat Max lekker meekan in het treintje op hards. En potentieel dus sneller, zachter rubber over gaat hebben voor een push aan het einde van de race.

Veruit de snelste man op de baan is Guanyu Zhou. Hij is vanuit de pit gestart na het wisselen van verschillende onderdelen en rijdt als allerlaatste rond. Omdat allen daarvoor echter niet voluit gaan, is de Chinees in de dit weekend weer trage Alfa, relatief snel onderweg. Voor de kijkers thuis is het niet per se enerverend. Het spannendste moment in de race tot op heden is de uitvalbeurt van Tsunoda na een tik op het wiel van Perez (lekke band).

In ronde 17 vertelt Ferrari aan Leclerc dat hij Sainz een gaatje moet geven van vijf seconden. Sneaky! Team rood zet de Monegask dus in om Sainz een buffer te geven naar de rest. Strategische meesterzet. Maar die wordt om zeep geholpen als Logan Sargeant crasht en de FIA, na enige vertraging, een safetycar inzet.

Sainz komt binnen en Leclerc volgt. De Monegask zorgt ervoor dat hij zeker niet op zijn teammaat hoeft te wachten door nog een klein gaatje te laten. Hamilton moet echter wel even afremmen voor Russell…en daardoor heeft Leclerc pech. Hij kan niet meteen weg uit de pit en verliest kostbare seconden.

De Red Bulls rijden op hun hards door. Dit is voor hun het droomscenario. Maar toch net niet helemaal. Sainz komt namelijk vlak voor Max weer naar buiten. Perez moet ook Russell nog voor zich dulden. De volgorde is daarom nu Sainz – Verstappen – Russell – Perez – Norris – Leclerc. Alonso is achtste, maar krijgt waarschijnlijk een straf van vijf seconden. Hij rijdt namelijk ietwat koddig over de witte lijn van de pit-ingang heen.

Hamilton haalt Leclerc in voor P6 na de herstart. Red Bull is terug in het spel, maar traag. VER heeft geen kans tegen RUS. NOR gaat voorbij aan PER op hetzelfde rechte stuk. Hamilton gaat Perez ook voorbij maar lijkt dat toch andermaal naast het circuit te doen. Misschien denkt Mercedes ‘die vijf seconden pakken we wel’, want HAM laat Sergio niet terug voorbij. Dat wordt ook lastiger als Leclerc ook voorbijgaat aan de Mexicaan.

Mid Race

In ronde 28 rijden de Red Bulls zesde en zevende. Perez is nog wat trager onderweg dan Verstappen en verliest een seconde of vijf in de volgende tien ronden. Tot grote frustratie van iedereen daarachter. We hebben namelijk een Perez-treintje te pakken. Alonso probeert het uiteindelijk maar moet dat bekopen met een positie verlies aan zijn nieuwe beste vriend. Esteban Ocon grist na een mooi gevecht P8 uit handen van zijn ex-teammaat.

Russell is op de radio bezig met fighting words over willen winnen et cetera. Maar op de baan gebeurt er weinig. Russell volgt Sainz op korte afstand maar valt niet aan. Norris, Hamilton en Leclerc zitten op het vinkentouw. Verstappen is nog steeds zesde en probeert zijn banden zo goed mogelijk heel te houden. Hij heeft in ronde 40 tien seconden achterstand op LEC.

Red Bull haalt dan eindelijk Perez naar binnen. De bandenfluisteraar is wederom eerder door de banden heen dan Verstappen. Tot waar valt de Mexicaan terug? Wel, tot positie nummer 18, op vijf seconden van Sargeant. Verstappen komt een ronde later binnen. Hij valt daarna terug tot P15, omdat Bottas ook pit. Red Bull heeft nu natuurlijk wel het voordeel van nieuwe banden. Maar tenzij er minimaal nog een safetycar komt, wordt dit geen zege voor het team.

Misschien komt die safetycar er echter nog! Ocon valt uit met technische problemen. Een snelle volle SC zou ideaal zijn voor Bulli. Maar, er komt een Virtual Safetycar. Mercedes gaat voor de gok en pit met beide auto’s. Ook Alonso komt binnen. Maar hij heeft een trage stop. Terwijl de groene vlag zwaait is team groen de bok.

Mercedes heeft zestien rondjes om de zege te pakken. Maar het heeft ook ongeveer zestien seconden achterstand op Sainz. En Norris plus Leclerc rijden daar ook nog tussen. Spann0nd.

Finish

Verstappen gaat naar P10 met een move op Zhou. Een calculatortje berekent ondertussen dat Russell met zijn huidige tempo over vijf ronden aansluit bij de top-3. RUS en HAM wisselen snelste rondes af. HAM lijkt gemiddeld genomen nog iets sneller onderweg dan RUS. Aansluiten bij de voorste drie zal hoe dan ook gebeuren. Er voorbij gaan, is nog een tweede.

Verstappen is inmiddels ook Hulkenberg voorbij gegaan en zit nu achter de beste Red Bull rijder van het weekend: Liam Lawson. De rookie uit Nieuw-Zeeland doet op een hele onspectaculaire manier toch iets bijzonders. De vonken spatten er niet vanaf, maar als Liam vandaag een of twee puntjes pakt in de Alpha Tauri, is dat gewoon knap.

De Mercs sluiten aan bij Leclerc en maken beiden snel werk van de Monegask. Dat geeft moed voor de zege. Maar, Norris blijkt een lastigere noot om te kraken. Sainz geeft Norris bewust de DRS zodat hij hem kan verdedigen tegen het gevaar van team zilver/zwart.

Norris gooit de ellebogen vol uit de cockpit. Het breekt de charge. Sainz remt heel bewust af om Norris met zich mee te slepen. Het plannetje werkt. Russell hangt ‘m in de muur. Mooie zege van Carlos dit. Zijn eerste in Engeland twee jaar geleden kwam omdat Ferrari de strategie verknalde voor Leclerc, maar deze was echt verdiend.Net als Gerhard Berger in 1988, breekt hij de zegereeks van het dominate team voor Ferrari. Toen was McLaren dominant, nu Red Bull. Maar McLaren wordt vandaag wel tweede met Norris. Op zich ook een prestatie 35 jaar na dato.

Hamilton wordt derde voor Leclerc en Verstappen. Gasly, Piastri, Perez, Lawson en Magnussen maken de top-10 compleet. Er waren wat saaie momenten…maar toch een memorabele race al met al. En nu op naar Suzuka. Is Red Bull over de piek heen en krijgen we nu weer spannende races? Zijn het de flexvleugels? Heeft Liberty media gezegd ‘doe even wat rustiger voor de show’. We gaan het zien…