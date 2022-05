GP Miami 2022: tijden en wat je moet weten

Lees hier alle ins en outs van de GP van Miami 2022!

Het is altijd spannend om een nieuw circuit te bezoeken. Niet alleen voor de coureurs, maar ook voor de teams en natuurlijk ons, de kijkers. De GP van Miami is spiksplinternieuw. Een nieuwe baan, een nieuwe locatie en extra blauw water met boten op het infield.

Agenda GP Miami 2022

Voordat we verder gaan, beginnen we graag met de planning van de GP Miami 2022:

6 mei

20:30 21:30 | Eerste vrije training

23:30 – 00:30 | Tweede vrije training

7 mei

19:00 – 20:00 | Derde vierde vrije training

22:00 – 23:00 | kwalifiactie

8 mei

21:30 – 23:30 | Race

GP Miami 2022

Deze Grand Prix in Florida hebben we bijna enkel en alleen te danken aan Drive to Survive. Heel kort door de bocht: Amerikanen moesten niets hebben van Formule 1. Het beste team wint toch altijd wel en er is minder actie dan de vele Amerikaanse vormen van autosport. Echter, met Drive to Survive wist de F1 wél de ziel van de Amerikaanse kijker te roeren.

In de VS is Drive to Survive een hit (het is een van de populairste Netflix-originals), net als daarbuiten. Dit zorgde ook voor veel meer animo voor de sport zelf. Dankzij Drive to Survive begrijp je waarom het zo bijzonder knap is dat Nikita Mazepin zich kon un-lappen tijdens de GP van Rusland 2021 en dat Norris en Ricciardo elkaar HATEN. Overigens begonnen de uitzendingen van de DTS en de gesprekken met de FOM ongeveer gelijktijdig. Dus er was meer interesse dank zij enkel DTS, maar het heeft ongetwijfeld goed uitgepakt in de VS.

Het circuit: Miami International Autodrome

Enfin, door met de de baan waarover de heren coureurs mogen boenderen. Dat gaat gebeuren op het Miami International Autodrome. Dat is een semi-permanent circuit. Net zoals in Melbourne, Montreal, Singapore en Mexico of Jeddah liggen sommige delen er al en andere worden tijdelijk zo gemaakt. Nadeel: het is geen ‘echt’ circuit. Voordeel: er wordt gereden in een heuse stad.

De baan is bijzonder snel en doet wel wat denken aan Jeddah, zij het dat het minder smal is. Daarbij is er een ‘echt’ recht stuk. De baan is 5,412 km lang. De verwachting is dat de gemiddelde snelheid tussen de 220-225 km/u zal liggen op het 19 bochten tellende circuit. Er worden 57 ronden gereden. Hopelijk vind je het een leuk circuit, want de komende 10 jaar zal hier gereden worden.

Wat moet je weten over de GP van Miami 2022?

We kunnen niet terugijken naar de prestaties van vorig jaar of de prestaties van een andere raceklasse. Net als met jeddah Street Circuit is dit een maagdelijk circuit dat nog ingereden moet worden. Gelukkig zijn er enkele dingen wel bekend waardoor we een beeld kunnen vormen:

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Miami 2022?

Pirelli neemt niet heel erg veel risico met de banden. De keuze zal bestaan uit de C2 (Hard), C3 (Medium) en C4 (Soft) banden. Dat zijn dezelfde compounds als de GP van Emilia Romagna.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Miami 2022?

Het is typisch lenteweer in Florida. Vrijdag zal het vrij warm zijn (maximaal 29 graden) met een redelijk grote kans op neerslag. Met name bij de eerste vrije training kan het flink gaan regenen. Wind staat er nauwelijks.

Op zaterdag is het aanzienlijk warmer (zo’n 31 graden) en droger. Ook zal het behoorlijk waaien. Op zondag is het bewolkt en warm. Er is kans op neerslag, maar niet heel erg groot. Wel zal er lekker wat wind staan.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Miami 2022?

De kans is vrij groot dat het tussen Max Verstappen en Leclerc zal gaan, met eventueel een rol voor Carlos Sainz en Sergio Pérez. Het gat met de rest van de teams is heel erg groot. Ook al maakt Mercedes een enorme sprong en winnen ze een seconde, dan nog komen ze tekort. Ondanks dat Hamilton als een beschonken haring reed, is hij een topcoureur en is de Mercedes alsnog de derde auto van het veld.

Maar hoe zit het dan met Max Verstappen? In principe zijn de voortekenen goed. De Red Bull RB18 doet het goed op hoge snelheidscircuits. Ook gaat de Red Bull lekker op deze compounds. Daarbij lijkt de baan in de verte op Jeddah, waar Verstappen dit seizoen al een race won.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen?

Op het moment van schrijven (nog voor de eerste training is verreden) is Max Verstappen de absolute favoriet met 6/5. Leclerc staat op 13/10 niet ver daarachter. Pérez (10) en Sainz (12) staan er wat verder vanaf. Outsiders zijn volgens de kantoren (en dus de gokkers) dat Hamilton en Norris voor een verrassing kunnen zorgen.

Waar kan ik de GP van Miami 2022 volgen?

Streams

Je kunt op internet veel streams vinden. Van legaal tot extra-legaal en ‘doe maar beter van niet’. We hebben hier een overzichtje voor je gemaakt. Voordeel: het is gratis. Nadelen, het beeld is korrelig, commentaar kan van alles zijn, verbinding is vaak krakkemikkig en vaak loopt een stream ook nog eens best ver achter.

Viaplay

In Nederland heeft Viaplay de uitzendrechten, zoals Ziggo dat voorheen had. Bij Ziggo kun je een abbonement afsluiten. Je kan nu een abonnement voor 9,99 per maand afsluiten. Deze prijs geldt tot 1 augustus. Daarna kost Viaplay 13,99 euro per maand. Viaplay is niet door iedereen perfect te ontvangen. De beeldkwaliteit was niet altijd denderend, het commentaar is nogal droog en de app werkt niet heel erg logisch (moeten wij zeggen!). Het kostte overigens ook behoorlijk wat tijd voor F1TV om alles op een rijtje te krijgen.

F1TV

En zo hebben we een bruggetje gemaakt naar F1TV. Wat zijn we toch creatief bezig deze ochtend. F1TV is verplichte kost voor de liefhebber. Er zijn veel programma’s voor en na de race over de GP van Miami. Daarbij kun je kiezen uit verschillende cameraposities en zelfs het commentaar. Nederlands is voorlopig niet mogelijk. Maar daar is een oplossing voor in de vorm van het volgende bruggetje naar niemand minder dan…

Grand Prix Radio

Jazeker, het geweten van autosportend Nederland zal de race ook verslaan. Dat doet hij samen met zijn kompaan Jack Plooij. Via Grand Prix Radio zal hij verslag doen. Je kan het commentaar met sliders naar voren of achteren zetten, om zo het commentaar synchroon te laten lopen met het beeld. Dat is hoe ondergetekende de race bekijkt: beeld van Viaplay met het geluid van Olav Mol. Het werkt prima. Wel een nadeel, als je om een andere reden een vertraging hebt (of per ongeluk op pauze drukt), dan moet je het beeld en geluid weer op elkaar afstemmen.

VPN

Tussen een duur abbonement en krakkemikkige streams, zijn er ook legale kwaliteitsoplossingen. Kijk gewoon naar een open stream van RTL Luxembourg. Met een VPN kun je dat gewoon bekijken. Dan heb je haarscherp beeld en een hele stabiele stream. Als Frans niet je ding is, kun je nog altijd Olav Mol erop afstemmen.

Tip: Elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Voorspelling GP Imola 2022

We hebben diverse zelfverklaarde F1 experts op de redactie. Daarnaast ook nog echte kenners. Deze week zullen Jaap, Michael en Wouter hun visie delen:

Michael:

Verstappen Leclerc Pérez

De GP van Miami geeft in de aankleding nieuwe betekenis aan Plastic Fantastic. Die nepvijver zou in Madurodam niet misstaan. Benieuwd wie er allemaal hun Waterloo gaan vinden in een Muur in Miami. Het heeft voor- en nadelen een stratencircuit voor de spanning zullen we maar zeggen.

Ik laat de Phil Collins/ in the air tonight referenties verder over aan WillemE. Mijn voorspelling kortom: Max voorop (of in de muur). Charles 2e (of in de muur) en Sergio gewoon 3e. Michael, professioneel dauwtrapper avant la lettre.

Wouter:

Verstappen Leclerc Sainz

Zon, strand, zee, mooie auto’s. Miami heeft het allemaal en het is ook echt één van mijn favoriete plekken. Hopelijk gaat Miami Max ook veel plezier brengen, dat betekent namelijk ook dat het wereldkampioenschap weer een beetje spannend wordt. Toch houd ik er in mijn achterhoofd ook een beetje rekening mee dat de Honda motor weer een klein plofje doet.

Sainz vindt gelukkig (voor hem) zijn mojo eindelijk terug en staat eindelijk op het podium. Wouter, voormalig kampioen kantklossen.

Jaap:

Leclerc Sainz Verstappen

Ondanks de grotesk neppe entourage, heb ik er wel zin om de Grand Prix van Miami te bekijken. Je hoopt stiekem toch dat de safetycar een witte Ferrari Testarossa is. Voor wat betreft de race, vind ik het weer een lastige inschatting. Red Bull was in Imola duidelijk het snelste team. Doch ik denk dat Ferrari nu weer terugslaat. Nou heb ik al twee races botgevangen door Sainz op het podium te voorspellen, dus deze keer zal hij wel winnen. Toch zet ik Charles op P1 en Sainz op P2. Charles is stiekem altijd goed op (soort van) stratencircuits. Onze held Max gaat op voor P3. Jaapiyo, kampioen Bosche Bollen eten.

Bij Autoblog doen we verslag van sowieso de kwalificatie en de race. Komt dat zien!