The Flip AMG van Will.I.am is heel erg bijzonder

We vinden Will.i.AMG veel leuker gevonden dan The Flip, zoals ‘ie echt heet.

Enkele dagen geleden kregen we een bijzondere teaser voor onze neus. Het zou gaan om een een samenwerkingsproject tussen Will.i.am (zanger, rapper, producer) en Mercedes-AMG.

Dat leek te gaan om een soort AMG-GT met suicide-deuren en de neus van een G-Klasse. Maar ja, dat was de conclusie op basis van een paar (bewust) onduidelijke foto’s. Je moet het publiek toch nieuwsgierig houden. Maar nu is de auto – The Flip genaamd – officieel onthuld en we kunnen zeggen dat we er niet heel erg veel wijzer van zijn geworden.

AMG GT The Flip

De basis van de The Flip lijkt namelijk een Mercedes-AMG GT te zijn. Het is een soort Frankenstein-creatie geworden. Er zijn enorme deuren die naar de ‘verkeerde’ kant openen. De neus is overduidelijk afkomstig van een Mercedes-Benz G-Klasse.

Er zijn geen foto’s van de achterkant, maar die lijkt van de AMG GT 4 Door afkomstig te zijn. Gezien de wielbasis zou het ons ook niet verbazen dat het een AMG GT 4 Door is.

Will.i.am heeft de wielen gekozen en wel om een coole reden. Hij groeide op in de jaren ’90 en toen waren de pannenkoekvelgen van Mercedes overal te zien. Geen rapvideo was compleet zonder dikke Mercedes S-klasse of CL met deze wielen.

Uit sentiment wilde hij ze ook onder ‘The Flip’ hebben. Overigens zijn het geen custom wielen, je kon ze tot voor kort gewoon op de AMG GT 4-Door Coupé bestellen (nu helaas niet meer).

Onthulling tijdens de GP Miami

Dan de motor van het apparaat. Dat is nog niet helemaal duidelijk. De AMG-unit is namelijk helemaal standaard. De reden is dat volgens will.i.am AMG de beste motoren bouwt en die hoeven niet aangepast te worden.

Als we kijken naar de laatste foto, lijkt het alsof het het M179-blok is, dus de 4.0 V8 met twee turbo’s. Welke versie het precies, wordt niet vermeld. De auto maakt dit weekend zijn debuut tijdens de GP van Miami 2022, dus mocht je daar over het water lopen, kun je ‘m zelf bekijken.

