GP Portugal 2021: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

De GP Portugal 2021 staat weer voor de boeg. Alle ins en outs, plus de tijden en waar je kan kijken nemen we graag met je door.

En nu staat de derde Formule 1-race van de kalender op de agenda. Eindelijk komt er een beetje vaart in. De GP van Portugal 2021 belooft een waar spektakel te worden. Het circuit in de Algarve is een ware achtbaan. Leuk voor de coureurs en natuurlijk voor ons, de kijkers.

Vorig jaar bleek de baan een garantie voor goede beelden, dit jaar hopen we hetzelfde te kunnen zien. Het is sowieso goed dat er niet gereden wordt in een Tilke-tempel, maar juist een baan voor ware puristen.

Agenda GP Portugal 2021:

Voordat we alle ins en outs met je doornemen, hebben we eerst de agenda voor dit weekend voor je:

Vrijdag 30 april

12:30 – 13:30 | Eerste vrije training

16:00 – 17:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 1 mei

13:00 – 14:00 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 2 mei

16:00 – 18:00 | Race

GP Portugal 2021

De kans is erg groot dat F1-kenners zullen melden dat de GP van Portugal 2021 een uitzondering is, net als vorig jaar. Klopt. Maar nieuw is het echter niet. De GP van Portugal wordt namelijk al sinds 1951 verreden. In de jaren vijftig waren het de circuits van Boavista en Monsanto die werden bezocht. Dat waren echter niet zozeer F1-races, dat begon pas in 1958.

De GP van Portugal keerde terug in 1984. Op het circuit van Estoril werd de race gereden tot 1996. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de race vaker zou terugkeren, maar dat gebeurde niet. Dat was de schuld van de organisatie van de GP. Estoril was een hoop oude bende bij elkaar waar weliswaar mooie races gereden konden worden, maar voor de rest paste niet het in het beeld dat de FIA en Bernie Ecclestone voor ogen hadden.

Omdat de GP van Portugal bijna altijd een spektakel was en een van de hoogtepunten van de kalender, dacht de organisatie dat de waarschuwingen overdreven waren. Ze gaven aan orde op zaken te stellen, iets dat keer op keer niet gebeurde. Op het laatste werd de GP van Portugal in 1997 van de kalender gehaald. Vervolgens was het de bedoeling dat de race in 1998 weer gehouden zou worden.

Echter, de verbouwingen liepen ver achter, waardoor de race door de FIA en de F1-organisatie links gelaten werd. In 2009 werd Portimao goedgekeurd door de FIA, vervolgens mocht de race op de kalender komen. In 2020 werd het circuit in de Algarve voor het eerst gebruikt, enkele GP’s vielen namelijk van de kalender vanwege de Covid-19 pandemie.

Wie pakte er pole tijdens de GP van Portugal 2020?

Wat dacht je van Lewis Hamilton? De Brit pakte tijdens de kwalificatie de eerste plaats door een tijd te rijden van 1:16.652. Bottas zat daar een tiende achter, Max Verstappen startte vanaf P3 met drie tienden achterstand.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Portugal 2020?

Ook hier was het Lewis Hamilton die uiteraard de snelste raceronde reed. Hij zette een tijd neer van 1:18.750. Dat deed hij in ronde 63 (van de 66).

Hoe zag het podium van de GP Portugal 2020 eruit?

Aanvankelijk leek het even spannend te worden. Verstappen knalde tegen Perez aan en de McLarens namen de overhand. Uiteindelijk vond Mercedes dat hun punt wel gemaakt was en werden ze 1 (Lewis) en 2 (Valtteri). Verstappen werd kleurloos derde.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen bij de GP Portugal 2021?

Nu we het toch over Verstappen hebben, wat is eigenlijk het perspectief voor de Nederlander? Goede vraag! Dat is een beetje koffiedik kijken, natuurlijk. In principe lijkt Verstappen in vorm te zijn en werkt de auto mee. Hij zou dus prima pole position kunnen pakken en de race winnen. Echter, de afstand tot Hamilton is bijzonder klein. Zowel op Bahrein als Imola kan Verstappen geen gat slaan naar Hamilton, die de achterstand niet verder liet oplopen dan 5 seconden.

Nu het ook naar buiten is gekomen dat Mercedes bewust aan het sandbaggen is, kun je er rekening mee houden dat Mercedes het een beetje laat lopen om het spannend te makken. Anders tellen die wereldtitels net zoveel als de 24 Uur van Le Mans-zeges van Audi. Dus wat betreft de kansen van Verstappen: hij wordt sowieso tweede.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Portugal 2021?

Het is in Portugal nog geen zomer, maar het weer is er een stuk beter dan hier. Voor alle drie de dagen geldt zo ongeveer hetzelfde: de zon breekt af en toe door en af en toe is er wat bewolking. Er zal absoluut geen regen vallen. De wind is met 10-15 km/u niet bijzonder sterk en komt de gehele tijd uit het noord-westen.

Waar kan ik de GP Portugal 2021 volgen?

Er zijn diverse manieren om de race te kunnen bekijken. Helaas is RTL Deutschland niet meer mogelijk. Net nu er weer een Schumacher meedoet, doet RTL niet meer mee. Gelukkig kan het nog via deze drie manieren:

Streams

We beginnen ditmaal met de streams. Daar ben je waarschijnlijk voor gekomen, nietwaar? Op het internet zijn er een enorm aantal streams te vinden waarop je de race kunt volgen. We hebben een artikeltje gemaakt met enkele streams waarmee je het F1 seizoen kunt volgen. Wel moet er een kanttekening bij geplaatst worden. Nou ja, meerdere eigenlijk. Ten eerste is er nooit een garantie dat ze het doen. Soms is de hosting verplaatst en soms is de verbinding niet al te best. Hetzelfde geldt voor de beeldkwaliteit. En dan gaan we ervan uit dat de taal bevalt, want ook dat is geen zekerheid. Maar ja, het is wel gratis.

Ziggo

Een soort van gratis is Ziggo. Althans, als je Ziggo in je pakket hebt zitten. Mocht dat het geval zijn, dan kun je de GP Portugal 2021 gewoon zien op het open kanaal (nummer 14). Ook kun je een Ziggo-abonnement afsluiten. Heel handig als je toch al graag naar sport kijkt (Ziggo doet veel meer dan alleen F1). Ook kun je voor 3,99 een race per keer kopen. Dat werkt op zich prima. Je kan het op je mobiele device bekijken, maar ook streamen op je Apple TV of Google Chromecast.

F1TV

Als je een beetje F1-fan bent, moet je eigenlijk F1TV hebben. Het is namelijk een erg prettig naslag werk. Niet alleen de races worden uitgezonden, alle trainingen plus de kwalificatie. Daarnaast zijn er uitgebreide3 voor- en nabeschouwingen. Met name de analyse van Joylon Palmer is erg interessant. Nu kun je denken: “dit staat toch ook allemaal op YouTube?”. Nou, half. De meeste content staat op F1TV, op YouTube en de site krijg je een voorproefje. Ook leuk is dat je allerlei historische races kunt terugkijken, waaronder alle races van Jos Verstappen.

Voorspelling GP Portugal 2020

Elke race zal ons panel van F1-specialisten hun licht schijnen over de komende race. Het gebeurt bijna niet dat ze het mis hebben. Behalve de GP van Italië 2020 die zag niemand aankomen.

Wouter

Verstappen Hamilton Norris

Als het begin van het seizoen iets heeft geleerd, is dat het allemaal dichter bij elkaar zit dan ooit. En als ik bedoel allemaal, dan bedoel ik nog steeds niet de nummers twee van de (top)teams. Bottas, Perez en Vettel reden leuk mee als veldvulling. Max en Lewis zaten wel lekker dicht bij elkaar. De racepace van de Mercedes leek midrace iets beter, dus het wordt sowieso weer een interessant weekend. Wouter, heeft nog geen bekeuring deze week gehad.

Michael

Hamilton Verstappen Pérez

Binnen een zucht en een scheet gooien ze tegenwoordig die safety car de baan op. Je ziet dat een leuke voorsprong waarmee je jouw banden hebt opgebruikt dus niets waard is totdat iedereen een pitstop heeft gemaakt. En zelfs dan kan die safety car je weer parten spelen. Of de safety car helpt je uit de brand zoals Lewis overkwam in de laatste race. De Algarve, tsja.



Die baan is in huize Ras vooral bekend van het kartcircuit naast de baan en van de Historic Grand Prix die daar vaak net in de mei- of herfstvakantie plaats vindt. Maar voor aanstaand weekend, hmmm ik gooi het erop dat met een bijna gegarandeerd droge race het wel eens een Verstappen/Hamilton duel kan worden verstoord door gepruts van andere coureurs. Ik denk dat Lewis hem ditmaal wel pakt voor Max en dat Perez het hem hier wel gaat flikken, dus P3 voor hem. Michael, kan de toekomst voorspellen.

Jaap

Verstappen Pérez Hamilton