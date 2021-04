Heico Polestar 2 is precies zoals 'ie moest zijn - Autoblog.nl

De Heico Polestar 2 lost het grootste probleem van de auto op. Eindelijk.

De hele crossover-rage begint een beetje vreemde vormen aan te nemen. In sommige contreien beweegt iedereen zich voort in dit soort overbodige auto’s. Te groot, te zwaar, te onhandig en uiteraard met de aerodynamische beperkingen die bij zo’n auto horen. Omdat alle crossovers weinig moeten kosten om te bouwen, voetgangersprotectie moeten bieden en ‘zuinig’ moeten zijn, zien ze er ook allemaal hetzelfde uit.

Met name bij de auto’s die nauwelijks tot de crossover-categorie behoren, is het cringy. Een Citroen C3 Aircross is zeker geen SUV, ook al zegt de rode broeken-brigade van wél. En wat is er aan de hand met de Polestar 2? Dat is echt een alleraardigste auto. Het lijkt een soort interpretatie te zijn van de Volvo S40, maar dan staat ‘ie ‘hoog’ op zijn poten. Zonder dat daar enige aanleiding voor is. Op marketing termen als ‘Urban Jungle’ na, dan.

Heico Polestar 2

Gelukkig wordt dat vandaag rechtgezet. De Heico Polestar 2 is namelijk eindelijk hier. Nou ja, het gaat niet om een compleet aangepakte auto, maar een paar subtiele upgrades die ‘m (veel) beter maken.

Het meest in het oog springende detail bij deze Polestar zijn de VOLUTION-velgen. Hier moeten we een diepe buiging maken voor de tuner uit Hessen, want de vijfspaaks velgen zijn tijdlozer dan de bicolor-wielen die Volvo tegenwoordig aanbiedt. Die velgen zagen we onlangs al voorbij komen. Ze hadden een paar maanden geleden al enkele upgrades (afbeeldingen boven) en daarbij misten we één belangrijke modificatie.

Verlaging

Het gaat in dit geval om de verlaging. Want dat was eigenlijk het grootste ‘nadeel’ aan de standaardversie van deze elektrische auto. De Heico Polestar 2 is namelijk leverbaar met twee soorten onderstellen. De meest eenvoudige manier is om te opteren voor de Heico Sport Springs. Dit setje kost je 454 euro inclusief BTW, exclusief montage. Deze verlaagd de Polestar 2 rondom met 30 millimeter.

Een tweede optie is een schroefset. Deze kun je niet alleen in hoogte instellen, maar ook qua rebound en compressie. Het voordeel is dat je nu dus precies kunt bepalen hoe hoog de Heico Polestar 2 staat. De vooras kun je tussen 20 tot millimeter verlagen en de achteras van 5 tot 35 millimeter. Deze set is iets duurder: 2.650 inclusief btw en exclusief montage.

Meer kleine modificaties vind je op de website van de Duitse Volvo-tuners.