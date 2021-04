Nee! GP Portugal zonder Olav Mol en Jack Plooij - Autoblog.nl

Het coronavirus heeft nu ook toegeslagen bij Ziggo.

Het coronavirus ontziet niemand, ook niet in de Formule 1-wereld. Vorig jaar waren het eerst Sergio Perez en Lance Stroll die de klos waren en ook Sir Lewis Hamilton ontkwam er niet aan. Dat was helemaal niet zo’n ramp want deze kerngezonde heren konden dat virus prima hebben en het zorgde wel voor afwisseling. En een beetje afwisseling kan nooit kwaad, nietwaar?

Het coronavirus heeft nu weer toegeslagen in het kamp van de Formule 1. Dit keer niet bij een van de raceteams, maar bij team Ziggo. Er is namelijk één iemand positief getest op het coronavirus, met als resultaat dat de hele Ziggo-crew in quarantaine moet. Inclusief het komische iconische duo van de Nederlandse F1-verslaggeving: Olav Mol en Jack Plooij. Ziggo heeft het nieuws zelf naar buiten gebracht middels Twitter.

Ziggo-kijkers kunnen tijdens de GP van Portugal dus niet rekenen op de vertrouwde verslaggeving ter plaatse. Hoe Ziggo dit precies gaat oplossen is nog niet bekend. De meesterlijke interviews van de heer Plooij zullen we in ieder geval moeten missen. Al dan niet als kiespijn.

Tot overmaat van ramp zal Olav Mol waarschijnlijk ook geen verslag kunnen doen van de race. In dat geval zal iemand anders het stokje over moeten nemen. Naar verluidt heeft Nico Hülkenberg al een telefoontje gekregen van Ziggo. En anders is er altijd nog Rick Winkelman.

Degenen die geen Engels verstaan hoeven dus niet bang te zijn dat ze de race moeten kijken zonder duiding. Het is alleen te hopen dat Olav Mol en Jack Plooij en hun collega’s er niets aan over houden. Mochten ze het virus ook te pakken hebben gekregen: bij deze alvast beterschap.