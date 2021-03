GP Bahrein 2021: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Alle ins en outs over de GP van Bahrein 2021. Waar kun je de GP bekijken? Wat zijn de kansen van Verstappen? En wat zijn de voorspellingen van onze experts? Je leest het hier, op Autoblog!

Hehe, eindelijk! Vandaag breekt er weer een Formule 1-weekend aan! We hebben er even op moeten wachten, maar het circus gaat weer van start. Voordat we van start gaan, beginnen we zoals vanouds met de belangrijke tijden voor komend weekend:

Agenda GP Bahrein 2021:

26 maart

12:30 – 13:30 | Eerste vrije training

16:00 – 17:00 | Tweede vrije training

27 maart

13:00 – 14:00 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

28 maart

17:00 – 19:00 | Race

GP Bahrein:

Voor wie Formule 1 een beetje volgt de laatste tijd, zal de naam ‘Bahrein’ vele malen gehoord hebben. Vorig jaar is er twee maal geracet op deze baan aan het einde van het seizoen. Ook werden de wintertests hier gehouden. Het is dus inmiddels redelijk bekend terrein. Bahrein staat niet perse bovenaan de juiste lijstjes van Amnesty.

Maar ja, financieel is zo’n GP erg aantrekkelijk voor de organisatie. Vorig jaar was het Lewis Hamilton die de schending van de mensenrechten aan de kaak stelde. De legende wil dat Lewis Hamilton ook Frank de Boer heeft aangesteld als bondscoach van het Nederlands Elftal, maar dat kan ook verzonnen zijn.

Vorig jaar werden twee GP’s op dit circuit gehouden: de GP van Sakhir (die werd gewonnen door Sergio Pérez) en de GP van Bahrein. Bij de GP van Sakhir werd er geracet op iets dat bijna op een oval leek. De GP van Bahrein is wederom op de vertrouwde layout. Bahrein is niet een heel bijzondere baan. Met name de eerste stukken zijn het territorium voor Mercedes: twee rechte stukken. Tussen bocht 5 en 13 is het een stuk interessanter, maar inhalen is daar erg lastig. Dus het is eigenlijk een typische Tilke-baan die geen enkele F1-liefhebber zou missen.

Wie pakte er pole tijdens de GP van Bahrein 2020?

Uiteraard was dat Lewis Hamilton. Tijdens de kwalificatie reed hij een tijd van 1:27.264

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Bahrein 2020?

Niemand minder dan onze ‘eigen’ Max Verstappen: 1.32.014.

Hoe zag het podium van de GP van Bahrein 2020 eruit?

Het was voor de tweede keer dat Alexander Albon het podium pakte. Ook pas nadat Pérez uitviel met zijn Roze Mercedes, maar hey: geluk moet je hebben.

Verstappen werd tweede en Hamilton eerste. Mocht je je dit niet meer kunnen herinneren, dan is dat begrijpelijk. Dit is namelijk de race waar Romain Grosjean zijn horrorcrash beleefde én overleefde.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Bahrein 2021?

Als je de lyrische pers en bookmakers mag geloven, gaat Verstappen hele hoge ogen gooien tijdens deze race. De Nederlander heeft het seizoen afgesloten in een goede flow en de wintertests waren zeer veelbelovend. Houd er rekening mee dat Mercedes alsnog een dominante auto heeft en Hamilton een bovengemiddelde coureur is.

De derde plaats lijkt daarom voor nu het hoogst haalbare, met wellicht een tweede plaats. Onder gelijke omstandigheden kan het talent van Verstappen op tegen de dominante auto van Bottas. Bij Hamilton is het de combinatie van talent én die Mercedes. Uiteraard hopen we dat we er naast zitten, maar Mercedes speelt te vaak verstoppertje om vervolgens toch toevallig heel goed te zijn.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Bahrein 2021?

Het is op vrijdag heet met een maximum temperatuur van 33 graden. Op zaterdag wordt het nog warmer. Echter, op zondag gaat de wind draaien met 180 graden.Het is dan ineens zeer bewolkt en maximaal 24 graden. Waarschijnlijk is dat voor de mensen aldaar een zeer winterse dag. Er is kans op regen, maar met 1% is deze minimaal. Houd tevens wel rekening met een zandstormpje hier en daar.

Waar kan ik de GP van Bahrein 2021 volgen?

Uiteraard gaat de race uitgezonden worden op diverse kanalen. Net als voorgaande jaren nemen we alle opties door. Let op! RTL Deutschland zal de race niet meer uitzenden, dus @jaaiyo en @MichaelRas kunnen niet meer genieten van de mooie shirts van Kaj.

Ziggo

Nu moeten zij de race volgen via Ziggo. Daar wordt de race in zijn geheel uitgezonden. Dat is lekker. Olav Mol verzorgt op enthousiaste wijze de race. Als je heel goed luistert, merk je dat de pitreporter (een herintredende tandarts) een voorkeur voor een bepaalde coureur heeft. Hij wil alleen niet zeggen welke. Mocht je Ziggo in je TV-pakket hebben, dan is er goed nieuws: je kan de race bekijken op het open Ziggo kanaal (nummer 14). Heb je Ziggo er niet in zitten, niet getreurd. Je kunt een Ziggo pakket kopen, als je bijvoorbeeld ook andere sporten volgt en een van de 82 mensen die Rondo kijkt. Laatste optie om Ziggo te kijken: je kan een race ‘kopen’. Voor 3,99 euro kun je de gehele race volgen op hoge kwaliteit en solide verbinding.

F1TV

De verbinding, daar is waar het meestal mis gaat met F1TV. Want laten we eerlijk zijn, voor de autosportman is F1TV eigenlijk verplichte kost en niet eens zo heel gek qua prijs. Voor 60 euro kun je namelijk een jaar lang ALLES volgen. De race, kwalificatie en trainingen. Dat niet alleen, ook heel veel achtergrond programma’s én alle races van de afgelopen jaren. Het nadeel is dat de verbinding niet altijd denderend is. Aanmelden gaat soms ook bovengemiddeld moeizaam. Uiteraard hebben we een abonnement afgesloten om jullie op de hoogte te houden van de vorderingen.

Streams

Uiteraard is er ook een laatste optie. Op het wereldwijde web zijn er voldoende gratis streams te vinden alwaar je de GP van Bahrein 2021 kunt volgen. Nou ja, gratis. Je betaalt niets, maar je krijgt er ook niet veel voor terug. Beeldkwaliteit is matig en je moet maar hopen dat de taal je aanspreekt. Ook is de verbinding zo stabiel als een Sloveens minderheidskabinet.

Voorspelling GP Bahrein 2021

Elke race zullen onze Formule 1-experts van de race hun wijsheid delen. Dat doen ze door middel van een top 3 en een paar likkebaardend lekkere quotes. In sommige gevalen hebben ze nog gelijk ook. Uiteraard houden we ook dit jaar weer bij wie goed heeft gescoord en wie wat minder.

Wouter:

Bottas Hamilton Verstappen

Bahrein uit, altijd lastig. Wouter, vat het even kort samen.

Michael:

Hamilton Pérez Verstappen

Bahrein, is dat nu al weer? Ok! Ik denk dat we gewoon doorgaan zoals we gestopt zijn het afgelopen seizoen. De spanning komt door de wisselingen van rijders tussen de verschillende teams. Ik denk dat wellicht Perez de druk er gelijk lekker op gooit en dat hij samen met Max om de 2e en 3e positie gaat wedijveren. Misschien zelfs wel geholpen door een foutieve strategie voor Max. Ik verwacht dat Verstappen namelijk echt voorin te vinden is maar dat safetycars en strategie hem in de weg gaan zitten dit weekend. Dus de drie snelsten gaan niet winnen maar strategie en de safetycar gaan roet in het eten gooien. Michael, is momenteel in Mexico.

Jaap:

Pérez Hamilton Sainz