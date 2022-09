GP Singapore 2022: tijden en wat je moet weten

Het is tijd voor de GP Singapore 2022. Gaat het een feestje worden of moeten we nog eventjes wachten?

Het Formule 1-seizoen 2022 vliegt voorbij. Een paar weken geleden reden de heren coureurs nog de GP van Italië. Dat was de laatste race op Europees grondgebied. Vroeger betekende dat nog 2 a 3 races, maar er zijn er nog 6!

En wat voor GP’s komen er nog aan. Denk aan de GP van Amerika, Mexico en natuurlijk Japan. Maar we gaan nu eerst genieten van de GP Singapore 2022. In dit artikel nemen we alle ins en outs met je door. De laatste ontwikkelingen, de kansen, waar je kunt kijken en natuurlijk de voorspellingen van ons panel van experts.

Agenda GP Singapore 2022

Maar zoals altijd beginnen we met de agenda van de GP Singapore 2022

Vrijdag 30 september

12:00 – 13:00 | Eerste vrije training

15:00 – 16:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 1 oktober

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 2 oktober

14:00 – 16:00 | Race

GP Singapore

De Singapore Grand Prix is al een oude bekende. Deze wordt namelijk al sinds 1963 gereden. Het was echter geen onderdeel van het F1-kampioenschap. Sterker nog, de Formule Libre (zoals het genaamd was) bestond niet eens altijd uit formule-auto’s! Dat gebeurde nog op het Thomson Road Grand Prix Circuit. Dat was nog echt een circuit voor mannen die geen honing eten, maar op bijen kauwen. Vanwege het aantal doden, besloot men het circuit te sluiten, helaas.

De Singapore Grand Prix kwam terug in 2008. Nu was het een compleet andere locatie, baan, layout en ander type auto’s. Het circuit, Marina Bay Circuit, bevindt zich in zakendistrict van Singapore. De GP Singapore wordt gehouden sinds 2008. Sebastian Vettel is de coureur die de race het meeste heeft gewonnen. Mercedes is het meest succesvolle team.

Het circuit: Marina Bay Circuit

Dan het circuit zelf. Jullie zullen al vernomen hebben dat het een enorm veeleisende baan is en dat klopt ook. Dat komt echter door de hoge temperatuur en enorme luchtvochtigheid. De baan zelf is niet extreem moeilijk. Bijna alle bochten zijn 90 graden. Het is een typische stratencircuit, dus lekker hobbelig. Het Marina Bay Circuit is 5,063 km lang, dus men rijdt er 61 ronden. Bijzonder: men rijdt tegen de rijrichting in. Omdat het zo’n stop-and-go circuit is, heb je er hier gevoelsmatig minder last van in vergelijking met Interlagos.

GP Singapore 2019

Het is eventjes geleden dat we de GP van Singapore konden bekijken: 2019. Vanwege een corona-pandemie hebben we ‘m twee keer overgeslagen. Voor de context kijken we dus naar 2019, maar onthoud dat de auto’s, rijders en verstandhoudingen toen nog heel anders lagen.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP Singapore 2019?

Singapore was nog de tijd dat Ferrari eventjes snel was. Charles Leclerc pakte pole met 1:36.217. Lewis Hamilton was tweede en Vettel, toen nog voor Ferrari, was derde. Verstappen mocht vanaf P4 vertrekken.

Wie reed de snelste raceronde van de GP Singapore 2019?

Kevin Magnussen! Jazeker, in ronde 58 reed hij een tijd van 1:42.301. Wat een top-Deen is het ook. Hij kreeg er overigens geen punten voor, want hij eindigde als zeventiende, als aller-allerlaatste, zelfs achter Robert Kubica!

Hoe zag het podium eruit na de GP Singapore 2019?

Sebastian Vettel kwam als een duveltje uit een doosje en wist de leiding te behouden, ondanks dat Leclerc er wel heel erg graag langs wilde. De Monegask werd tweede, Verstappen derde.

Alles dat je moet weten over de GP Singapore 2022

Nu we je geheugen hebben opgefrist, kijken we even naar de dingen die wel al wel weten voor de komende race!

Hoe zit het met de stand bij de aanvang van de GP Singapore 2022?

Verstappen staat voor! Wie had dat gedacht? Er zijn twee scenario’s mogelijk dat Verstappen nu al kampioen wordt. Als hij de race wint, Leclerc P8 of lager eindigt en Pérez het podium niet haalt, dan is hij kampioen. Als Verstappen de snelste ronde niet haalt, moet Leclerc P9 of lager eindigen en Pérez P5 of lager. We komen er zo nog op terug, maar die kans is vrij klein, eigenlijk.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Singapore 2022?

Ten opzichte van de GP van Italië gaan we compleet de andere kant op. Pirelli neemt namelijk het zachtste trio mee. C3 is wit (Hard), C4 is is geel (medium) en C5 is rood (Soft). In dit geval is het voornamelijk de achterbanden die snel slijten wegens het vele uitaccelereren vanuit langzame bochten.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Singapore 2022?

Er wordt een hele hoop onweer en regen voorspeld. Houdt er echter rekening mee dat dit soort buien in Singapore zeer hevig doch kort kunnen zijn. En houdt er rekening mee dat we s’avonds trainen, kwalificeren en racen. Alle regen staat gepland voor de ochtend en middag. Op vrijdag en zaterdag is de kans groot dat het gewoon bewolkt doch droog is. Zoals het weerbericht er nú uitziet, zal het zondag regenen tót de race om halverwege de race weer te hervatten.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Singapore 2022?

Dat is een lastige. Ja, hij kan ‘m winnen. Zeker als hij pole weet te halen. Het probleem is, de Ferrari is vaak sneller in kwalificatie. Een ander ding om rekening mee te houden: Sergio Pérez doet het traditiegetrouw goed op stratencircuits terwijl Verstappen niet altijd excelleert op stratencircuits.

Ook denken we dat Ferrari hier de iets betere auto zal hebben. Zoals gewoonlijk zullen details het verschil maken en Verstappen kan een race naar zich toe trekken net als Schumacher en Hamilton in hun goede dagen. Maar dat hij ook kampioen wordt hier, wagen we te betwijfelen. Het is een stratencircuit, dus een foutje kan verstrekkende gevolgen hebben.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Verstappen voor de GP Singapore 2022?

Oh, die zijn er duidelijk over: Max Verstappen gaat winnen. Het verschil met de rest is vrij groot. Leclerc volgt nog, met daarachter Sainz, Hamilton en Russell. Pérez staat P6 bij de wedkantoren.

Waar kan ik de GP van Singapore 2022 volgen?

Hier kwam je voor, toch? De race volgen kan via verschillende manieren die wie hieronder even met je doornemen:

ViaPlay

Het makkelijkste is wellicht om een Viaplay-abonnement te nemen. Daar kun je de races in zijn geheel volgen. Ook de trainingen en kwalificatie zal Viaplay uitzenden. Ook hebben ze uitgebreide voor- en nabeschouwingen met Nederlandse oud-coureurs. Niet zozeer oud-F1-coureurs, gewoon Nederlanders die iets in de autosport hebben hebben gedaan. Ondergetekende heeft een Viaplay-abonnement: het beeld is niet scherp, maar je kan de race prima volgen.

F1TV

Daarnaast hebben we ook F1TV. Daarbij valt op dat het beeld veel scherper is dan bij Viaplay. Het kijkt gewoon veel prettiger. Ook handig is dat je diverse schermen kunt kiezen om te bekijken.En je mag het commentaar zelf bepalen.

Streams

Het internet staat er vol mee. Maar het is eigenlijk schandalig dat je de meest kapitalistische sport ter wereld gratis wil kijken. Dat is niet de bedoeling. Mocht je het niet met ons eens zijn, dit is een zwikje F1-streams.

Grand Prix Radio

Toevallig maakten we hier gebruik van tijdens de vakantie. Het is toch wel genieten hoor, met Olav Mol. Net even wat meer enthousiasme en passie voor de sport, zonder dat Crofty-hysterisch wordt als Hamilton weer iemand lapt.

VPN

Enerzijds wil je de best mogelijke versie van de race zijn, anderzijds mag het niet te veel kosten. Dan kun je met een VPN een eind komen. RTL Luxembourg en ORF zenden de race uit in hoge kwaliteit. Mocht je de taal niet begrijpen (of het commentaar niet prettig vinden), kun je Grand Prix Radio eronder zetten.

Tip: elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende Formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Wat verwachten de Autoblog Experts van de GP Singapore 2022?

Michael:

Verstappen Sainz Hamilton

Singapore, dat betekent dat ik even naar boven moet scrollen in dit artikel om te zien hoe laat die GP eigenlijk start aanstaande zondag. Maar dat geheel terzijde. Ik denk dat Hamilton nu wel op het podium komt en Sainz een teleurgestelde Charles gaat aftroeven. Ook George zie ik het hier niet perse doen. En Max pakt hem gewoon weer gok ik. Michael, draait er nooit om heen.

Wouter:

Verstappen Leclerc Hamilton

Het is saai hè. Het maakt niet zoveel uit waar Max start, eerste wordt hij toch wel. Hopelijk kan iemand nog een beetje tegengas geven. Het ideaal scenario zou een meevechtende Hamilton en een Leclerc zijn die eens een keer wordt geholpen door zijn team. Wouter, is recht door zee.

Jaap:

Leclerc Sainz Pérez

De enige manier waarop Max niet gaat winnen is als hij uitvalt. Dus laat ik dat dan maar voorspellen. Leclerc wordt één, Sainz twee en Perez drie. Sommigen verwachten dat de Mercs het goed gaan doen, maar dat zie ik persoonlijk niet zo zitten #famouslastwords Jaap, houdt van circuits die linksom draaien.

Autoblog zal de race en kwalificatie verslaan. Uiteraard houden we je op de hoogte als er iets interessants gebeurd in de vrije training.