BMW XM Label Red doet ons ergens aan denken

Ja, de BMW XM Red Label is geschikt voor een hele boze populaire melkdrinker. I pity the fool!

De BMW XM is een auto die de tongen losmaakt. Eigenlijk moeten we helemaal niet verbaasd zijn. Sinds het nieuwe millennium weet het merk uit München mensen te verrassen met de meest bijzondere creaties waarbij zelfs Leepu zou zeggen: ‘dat mag wel iets normaler’. De XM misschien wel het hoogtepunt. Een rijdende middelvinger van BMW naar de fans, milieuridders, natuurkundigen en mensen die beschikken over zicht. Het is een manier om 55 jaar M te vieren en een specifiek M-model. En dan kom je hiermee.

Wat de XM toevoegt aan de BMW X6 M? In principe niets. Het is hetzelfde type auto, maar dan met controversieler design en een véél hoger wagengewicht, want het is een hybride. Gisteren liet BMW tussen en lippen de BMW XM Label Red zien. Dat is een nieuwe benaming voor als M Sport Pro, Competition, CS, GTS, CSL en dergelijke niet voldoen. We wilden hem je niet onthouden:

A-Team

Label Red houdt in: rode details! De buitenste rand om de grille is nu rood. De veel te druk gestileerde velgen hebben nu ook rode accenten. Aan de zijkant is er een rode bies die overloopt in de raamlijsten. Waarschijnlijk werken er alleen maar serieuze mensen op de creatieve afdeling van BMW, want het doet sterk denken aan het busje van B.A. Barracus uit Das A-Team (Wissen Sie wie allen heissen?)

Het is dus een BMW XM met een paar rode details. En extra power! Nu moeten we eerlijk zijn, BMW pakt flink uit met héél veel vermogen. Je krijgt namelijk zo’n 750 pk en 1.000 Nm! Standaard heeft het apparaat 653 pk en 800 Nm.

Gewicht BMW XM Label Red

Het is verder wel dezelfde aandrijflijn, dus met een 4.4 liter V8, twee turbo’s, elektromotor en vierwielaandrijving. Dankzij de accu’s weegt ‘ie wel 2.700 kilogram. Als de auto meer weegt dan een dertien-onder-één-kap in Zeewolde, waarom niet meteen geheel elektrisch? Het enige voordeel van benzineauto – het relatief lage gewicht – is namelijk komen te vervallen.

BMW heeft vooralsnog slechts 1 afbeelding vrijgegeven. Er zijn verder ook geen cijfers bekend qua acceleratie, prijs en aantal voortvluchtige ex-militairen die erin passen. De BMW XM Label Red gaat in de zomer van 2023 in productie. Het is niet de eerste keer dat BMW zwarte lak combineert met rode tijd, check deze X6 Vermillion, waar collega @RubenPriest een mening over heeft.

